Alejandro Soto, por el desquite con Venados de MazatlÃ¡n

Alejandro Soto, por el desquite con Venados de Mazatlán

El zurdo llega listo para ser uno de los abridores con los Rojosrafael m

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El zurdo Alejandro Soto regresa a Venados de Mazatlán convencido de dejar atrás el invierno pasado y listo para ser uno de los inicialistas de la escuadra de Juan José Pacho.

El sonorense fue la novedad del campo de entrenamientos de la novena porteña que este jueves parte a una gira de cuatro partidos, iniciando esta noche en Tuxpan, Nayarit.

“Toda mi carrera he sido abridor, vengo de un verano en donde estuve de relevo, al principio se hacía un poco raro, algo difícil, ya que como abridor se tiene el tiempo para prepararse, pero de relevo era rápido, aunque bendito Dios me adapté muy rápido”, explicó Soto.

“Si voy a estar como abridor estoy encantado, solamente se trabaja un poco diferente, se trabaja más intenso y se descansa un día antes, pero vamos con todo”.

El invierno pasado sufrió algunas molestias físicas que marcaron un desempeño un poco complicado.

“Contento primeramente de llegar al equipo de nuevo, siempre agradecido con los directivos, con los compañeros, todos me reciben con los brazos abiertos, también la afición mazatleca me ha tratado de maravilla, listo para lo que me digan, y entre jueves o viernes tirar mi primer bullpén”.

Este pasado verano vistió las franelas de Bravos de León, Tecolotes de los Dos Laredos y cerró con Saraperos de Saltillo, lugar en el que cumplió con rol de relevista.

“La verdad me adapté bien, la verdad me gustó, porque automáticamente cuando te va bien, de inmediato llega la seguridad, te sientes mejor, me gustó ser relevo, tiene sus cosas buenas de no amanecer tan cansado al siguiente día, podía lanzar diario, es cuestión de mentalizarte en lo que se vaya a trabajar”.

Van a Tuxpan

Con Daniel Guerrero en el montículo, Venados sostendrá este jueves su segundo juego de pretemporada en Tuxpan contra un seleccionado de la región. El partido se jugará a las 19:00 horas.

El coach de pitcheo Ricardo Osuna contará también para este duelo a los lanzadores Luis Carlos Reyes, Marco Fregoso, Jesús Ríos, Joel Muñoz, Guillermo Arvizu y Gabriel Morales.

Este viernes en Guamúchil se medirán a Tomateros de Culiacán.

PARTIDOS DE PREPARACIÓN

Jueves 26 de septiembre

En Tuxpan, 19:00 horas

Viernes 27 de septiembre

En Guamúchil, 17:00 horas

Sábado 28 de septiembre

En Navolato, 14:30 horas

Domingo 29 de septiembre

En Concordia, 14:30 horas