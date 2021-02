Alejandro Svarch es el nuevo titular de la Cofepris; Alcocer lo llama a trabajar con transparencia

El Secretario de Salud llamó a quienes integran Cofepris a fortalecer sus funciones enfocados en la protección de riesgos sanitarios en el ámbito de la salud pública. El nuevo titular aseguró que se recuperará “el sentido de orgullo” y se trabajará para transformar el Sistema Sanitario mexicano

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Alejandro Svarch Pérez es el nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, encabezó el evento de toma de posesión de quien fuera el titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Alcocer Varela convocó a especialistas, comisionados y al nuevo titular de la Cofepris a fortalecer las funciones de la dependencia, enfocados en la protección de riesgos sanitarios en el ámbito de la salud pública.

Además lo llamó a trabajar por una Comisión más transparente, eficiente, innovadora y que se convierta en un referente que garantice el derecho humano a la salud.

#ComunicadoSalud Alejandro Svarch Pérez es designado nuevo titular de Cofepris ➡️ https://t.co/R1umJVu4JO pic.twitter.com/IGsZpM8TfS — SALUD México (@SSalud_mx) February 17, 2021

El nombramiento de Svarch se realizó en sustitución de José Alonso Novelo Baeza, quien se había ausentado del cargo por motivos de salud.

El nuevo titular de la Cofepris aseguró en el evento que se recuperará “el sentido de orgullo”.

“Trabajaremos para seguir transformando el Sistema Sanitario mexicano hacia uno más equitativo y justo, que permita hacer cumplir el derecho humano a la salud”.

En su programa de trabajo destacó atender el desabasto de medicamentos, a través de células integrales de trabajo, en las que participarán instituciones federales. Además se trabajará en la actualización de los marcos regulatorios simplificación de procesos que reduzcan el tiempo para ejecutar trámites administrativos.

En la designación estuvo presente el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien llamó a que quienes laboran en la Cofepris que se conduzcan con “probidad, integridad y principios éticos”.

La semana pasada, López-Gatell dijo que la Cofepris requiere una “profunda transformación”, pues tiene “grandes limitaciones” relacionadas con el manejo poco transparente.

“Entre sus limitaciones se encuentra que ha sido manejada de manera poco transparente. Y aquí quiero ser explícito, se lo he dicho a las personas trabajadoras de Cofepris, nuestra preocupación no son las personas de la base trabajadora, a lo largo de estos 15 años de Cofepris ha sido mayormente sus gerentes, sus directivos, desde luego no todos o todas, pero sí hemos identificado prácticas poco saludables que pueden llevar a poco profesionalismo, poca transparencia y falta de equidad”, dijo en conferencia el jueves desde Palacio Nacional.

Adelantó que la siguiente persona al frente de la dependencia debería cubrir las características de ser alguien “completamente transparente” para dar igualdad a los sectores que regula, como la industria farmacéutica y química.

La transformación de @COFEPRIS se fortalece con el nombramiento de @AlexSvarch como titular de esta agencia reguladora de nuestro país: @HLGatell. pic.twitter.com/TSOmM6gbEH — SALUD México (@SSalud_mx) February 17, 2021

Al interior de Cofepris ya se remplazaron tres de las seis comisiones que la componen, como parte de la reestructura.

“Cofepris tiene seis comisiones y hemos cambiado ya a tres personas titulares de las comisiones. Mencionamos el otro día a quienes ya están: la doctora América Orellana, la maestra Olga Piña y el doctor Gabriel Cortés que han sido designados recientemente como comisionadas de Autorización Sanitaria, Operación Sanitaria y el último de Fomento Sanitario”, expuso.

¿QUIÉN ES ALEJANDRO SVARCH?

Alejandro Svarch realizó la especialidad en Medicina Interna, en la UNAM. Además se formó en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán; y el Centro Médico Universitario Hadassah, en Jerusalén.

Es especialista en Medicina Interna por parte del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem).

En 2018 fue director de Políticas de Salud en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Un año antes fue miembro de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras (MSF), además de director adjunto del Laboratorio Independiente de Desarrollo de Evidencia en Salud Medioambiental.

Al frente de la Coordinación General Médica del Insabi se contrató a más de 50 mil personas trabajadoras de la salud para enfrentar la pandemia del Covid-19 y se amplió la oferta de especialidades médicas.