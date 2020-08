Alentar epidemia, una estrategia que ha dado resultado a México: López Gatell

José Abraham Sanz

Respaldado por comparaciones del comportamiento de la pandemia en Europa, Asia y América, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, aseguró que la lentitud de los contagios por el virus Covid-19 en México fue una estrategia para poder atender al mayor número de casos que pudieran ser graves y salvar vidas.

En la conferencia vespertina de Salud federal, a propósito de la pandemia por el coronavirus, el especialista explicó cómo en España, en Francia e Italia, se tardaron alrededor de un mes para lograr sus picos más altos de casos confirmados por cada millón de habitantes, mientras que México se tardaron hasta 123 días.

“Cuando tenemos una epidemia lenta, lenta, lenta, lenta, que fue el objetivo que trazamos en México, logramos tener la menor cantidad de personas enfermas por día, con lo cual no se saturan los hospitales, pero eso no quiere decir que desaparezca la epidemia, lo que quiere decir es que se logra diferir el riesgo”, señaló.

“Quiere decir que en lugar de que todo el mundo esté en riesgo, riesgo de qué, riesgo de tener una enfermedad que necesite tratamiento hospitalario, entonces se va organizando la epidemia y se puede controlar de manera más eficiente”.

El objetivo de alentar esta pandemia fue siempre evitar muertes, señaló.

“Muy lamentablemente hay una parte de los casos graves que fallecen, pero eso no es evitable en la medida de que hay una epidemia... pero lo que es importantísimo es que no mueran las personas en una situación en la que no hay una cama de hospital, personal de Salud disponible y eso es lo que hemos logrado en México a lo largo de toda esta epidemia”.

MÉXICO

DÍAS PARA TOPE CASOS POR MILLÓN

123 55

EUROPA DÍAS PARA TOPE CASOS POR MILLÓN

España 26 166

Francia 28 67

Italia 32 92

ASIA DÍAS PARA TOPE CASOS POR MILLÓN

Corea del sur 12 11

Japón 15 4

Singapur 50 175

AMÉRICA

Uuguay 12 7

Estados Unidos 29 96

Canadá 49 52

Perú 76 202

Brasil 131 222