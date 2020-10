Alerta Coepriss sobre posibles riesgos para la salud por publicidad engañosa en Internet

Noroeste / Redacción

03/10/2020 | 12:28 AM

La Coepriss alertó sobre la difusión de publicidad engañosa que promueve productos y servicios irregulares, vinculados con la salud, en sitios de internet.

El Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, Jorge Alan Urbina Vidales, sostuvo que Sinaloa realiza de manera permanente acciones de vigilancia sanitaria en materia de publicidad, priorizando cualquier tipo de productos, conductas, prácticas o servicios de salud que representen un posible riesgo sanitario.

“En estas acciones de vigilancia damos prioridad a mensajes que promuevan productos de riesgo, el uso o consumo inadecuado de un producto, hábitos, conductas o servicios irregulares que puedan causar daño a la salud de las personas, sobre todo a la población vulnerable”, mencionó, de acuerdo a un comunicado.

Informa que esta línea de acción se desprende desde la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que ha suspendido hasta la fecha 34,740 enlaces web en sitios de internet en todo México por difundir publicidad irregular.

Destacó que lo más frecuente son los “productos milagro” en los sitios de Internet, y en Sinaloa las autoridades han actuado contra esta anomalía.

“El problema de los 'productos milagro' es una de las más grandes preocupaciones para el sistema sanitario por los riesgos que representan para la población”, comentó.

Jorge Alan Urbina Vidales advirtió que los productos "curalotodo" son un peligro mortal, ya que en realidad no curan nada y pueden causar daños graves a la salud que pueden ser mortales.

"La población debe estar informada y no dejarse engañar porque estos fraudes representan un riesgo para la salud", manifestó.

Coepriss realiza operativos e informa de manera permanente a la población para evitar que la ciudadanía sea sorprendida por la publicidad engañosa de estos productos “milagro”, y de servicios para la salud que se ofertan a través de internet.

Apuntó que entre las irregularidades más frecuentes se encuentra la atribución de cualidades terapéuticas, preventivas y rehabilitadoras, mediante lo cual, los productos o servicios prometen a la población resultados que no cuentan con seguridad y eficacia demostrada científicamente, sobre todo en productos que los comercializadores no someten a autorización ante la Cofepris, y por ende, no cuentan con el registro sanitario correspondiente.

Ejemplos de 'Producto Milagro'

-Sin registro de Cofepris como remedio o medicamento.

-Sin denominación “suplemento alimenticio” y no menciona sus ingredientes.

-El nombre es confuso, exagerado y engañoso, menciona clara o veladamente datos anatómicos o fisiológicos, enfermedades o síntomas.

-Dirigido para tratar, curar, prevenir o aliviar síntomas de alguna enfermedad, reducción de peso, talla y uso afrodisiaco, entre otras supuestas cualidades.

-Incluye leyendas engañosas como: Notificado ante la SSA.

La estrategia de acciones en contra de este tipo de productos se ejecuta a través de los siguientes ejes

:-Combate de productos ilegales que se ostenten con propiedades terapéuticas y que carezcan de reconocimiento de la autoridad sanitaria.

-Monitoreo de publicidad en redes sociales y páginas de Internet para suspenderla cuando sea necesario.

-Identificar como “producto milagro” al que carece de registro sanitario y ofrece propiedades terapéuticas.

-Las acciones de suspensión de publicidad y aseguramiento de éstos de manera inmediata.

-Identificación de canales de comercialización de productos ilegales, con el propósito de prevenir a la población sobre su uso y consumo.