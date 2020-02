Alerta de gÃ©nero no dio resultados, anuncia alcalde elaboraciÃ³n de estudio para seguridad de mujeres

Violencia

Alerta de género no dio resultados, anuncia alcalde elaboración de estudio para seguridad de mujeres

Jesús Estrada Ferreiro indicó que no es tarde para elaborar un estudio que inhiba la violencia de género en la capital del Estado, sin embargo no se adentró a explicar el mismo, sólo que estaría listo en seis meses

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- La implementación de la alerta de género en Culiacán no dio ningún resultado, es por ello que el Ayuntamiento elaborará un estudio para realizar una reforma legal que buscará erradicar la violencia contra las mujeres, informó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán dijo esto luego de que se le cuestionó sobre los feminicidios que se han registrado en la capital del Estado, sólo en el mes de enero se suscitaron seis asesinatos contra mujeres, lo cual lo convierte en el enero más violento que se tenga registro en el Municipio en este delito.

El morenista aseveró que ya se está trabajando en un estudio que ayude a inhibir la violencia contra las mujeres en el Municipio, dado que la alerta de género que se implementó en Culiacán en marzo del 2017 no sirvió.

“Es muy preocupante y estoy trabajando en eso, desde antes de que eso ocurriera, estamos haciendo un estudio sobre las causas reales de la agresión contra las mujeres. No te puedo adelantar nada porque es un estudio muy serio que va a generar seguramente una reforma legal, y no se trata de buscar endurecimiento de penas, se trata de prevenir, de evitar, de que no ocurran, se trata de que no siga habiendo lo que hay ahorita”, explicó.

“Esto no es un problema de Culiacán y de Sinaloa nada más, es algo de todo el país, necesitamos tomar las cosas con seriedad, y no andar con alertas de género nada más, que no generan ningún beneficio, no se trata de bajar más recursos o buscar más dinero, se busca generar soluciones de esto, se trata de entender a la gente en general, de que necesitamos convivir como seres humanos”, añadió.

Cuando se le preguntó sobre si no es muy tardada la elaboración de esta estudio, a un año y dos meses de su administración, estando listo hasta seis meses más, el primer Edil argumentó que nadie más lo había realizado, ni los institutos que se encargan de salvaguardar los derechos de las mujeres, así como algunos colectivos que buscan erradicar la violencia de género.

“Nadie lo ha hecho nunca, yo lo voy a hacer hoy ¿se te hace poquito? ¿O dime quién más lo ha hecho, o quién se ha preocupado por eso? ¿Los líderes o lideresas de género y todo eso, qué están haciendo al respecto? Alertas de género de qué”.

--¿No sirvió de nada la alerta de género Alcalde?

“Pues no sé, no veo resultados”.

Agregó que le preocupa el tema de los feminicidios, dado que aunado a la muerte de una mujer, muchas veces dejan niños sin madre, mismos que crecen sin una figura materna y en ocasiones en una familia disfuncional.

“Es en beneficio de los niños, de los menores, porque cada muerte de una mujer que tiene hijos, afecta a los niños, cada persona, hombre, que es detenido por agreder a una mujer, afecta a los hijos, cada problema entre hombre y mujer afecta a los hijos, y yo creo que hemos descuidado el tema de la niñez”, detalló.