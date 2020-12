Alerta de Violencia de Género no ha funcionado por carencias: Tere Guerra

La activista señala que, a pesar de la declaratoria, en Sinaloa han aumentado un 66% la violencia contra las mujeres en el hogar y un 40% las violaciones y delitos sexuales

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Desde que en marzo de 2017 en Sinaloa se decretó la Alerta de Violencia de Género, ha habido un aumento del 66 por ciento en las agresiones contra mujeres en el hogar y un 40 por ciento en violaciones y delitos sexuales, detalló la doctora María Teresa Guerra Ochoa.

Al disertar una conferencia virtual convocada por el Instituto Municipal de las Mujeres de Guasave, la activista dijo que la Alerta de Violencia de Género es un buen mecanismo, de avanzada y único en el mundo, pero que no ha funcionado por las carencias en las que ni siquiera lo ordinario ha funcionado.

“La declaratoria de Alerta de Violencia de Género como mecanismo sí puede funcionar, pero en un país como el nuestro, donde venimos con carencias de tal forma que lo ordinario no está funcionando, obviamente menos va a funcionar lo extraordinario”, expuso.

La integrante del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa explicó que con lo ordinario se refiere a que, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado no cuente con suficientes agentes del Ministerio Público, peritos, investigadores y mesas de recepción de denuncias a las que puedan acudir las mujeres que son violentadas.

“Si no tenemos agencias del Ministerio Público en municipios como Escuinapa, Rosario y las mujeres ni siquiera pueden acudir o tienen que viajar cientos de kilómetros para llegar a presentar su denuncia, obviamente que no va a funcionar ningún mecanismo extraordinario, porque lo ordinario no viene funcionando”, sostuvo.

Al disertar la conferencia, Guerra Ochoa recordó que la Alerta de Violencia de Género fue solicitada por el CMAS a finales del sexenio de Mario López Valdez, después de que un análisis arrojó que comparado con el periodo de gobierno anterior, la violencia contra mujeres en el hogar había aumentado el 92 por ciento, los feminicidios un 36 por ciento y la violación un 40 por ciento.

“La violencia contra las mujeres ha seguido en aumento. En este gobierno de Quirino Ordaz la violencia contra las mujeres en el hogar se ha incrementado un 66 por ciento, si vemos el tema de la violación y los delitos sexuales, de los pocos casos que se denuncian encontramos que ha habido un aumento del 42 por ciento”, indicó.

Guerra Ochoa expuso que los feminicidios tienen altibajos, pero lo que sí ha aumentado es la crueldad.

“Sinaloa es de los estados donde más mujeres aparecen calcinadas, torturadas, exhibidos sus cuerpos desnudos, de tal manera que no podemos bajar la guardia porque en Sinaloa la crueldad contra las mujeres ha venido aumentando”, recalcó.

Subrayó que no va a funcionar lo extraordinario si todo el andamiaje que se debe de tener para atender a las mujeres violentadas no está sólido o se dan pasos para atrás.