Alerta en NY por mensaje suicida de Pete Davidson, ex de Ariana Grande

El comediante de NBC dijo que "ya no quería estar en la Tierra" y luego cerró su cuenta en Instagram

Noroeste / Redacción

Pete Davidson, comediante neoyorquino conocido por Saturday Night Live, publicó un mensaje preocupante en Instagram después de otra publicación sobre ser honesto sobre la salud mental, y luego eliminó su cuenta.

“Realmente ya no quiero estar en esta Tierra”, escribió en inglés. “Estoy haciendo todo lo posible por quedarme aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto más puedo durar. Todo lo que he tratado de hacer es ayudar a la gente. Sólo recuerda que te lo dije”.

Nacido en Staten Island, a los siete años de edad perdió a su padre, un bombero víctima de los ataques terroristas del 11S, publicó eldiariony.com.

El actor reside en Brooklyn, acaba de cumplir 25 años y ha sido abierto sobre sus problemas de salud, especialmente trastornos de inestabilidad emocional.

En un texto anterior también elogió a Kanye West por su “valentía” al discutir temas de salud mental, luego de una disputa entre su ex Ariana Grande y el rapero.

Grande y Davidson cancelaron su compromiso en octubre.

Poco después de publicar el mensaje, Davidson aparentemente eliminó su cuenta de Instagram, informó New York Post.

El representante de Davidson no ha respondido a una solicitud de comentarios.