Alertan a la población de 12 estados de México sobre cortes de luz rotativos

Sinembargo.MX

16/02/2021 | 12:15 AM

Ciudad de México.- El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) alertó a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas sobre cortes de carga rotativos y aleatorios, a lo largo de este martes.

Además, explicó que en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas continúan las afectaciones energéticas e intermitencias eléctricas producidas por las afectaciones que las bajas temperaturas del vórtice polar dejaron en el suministro de combustible para la operación de las plantas que dan energía a la región.

El Centro informó, en su cuenta de Twitter, que continúan afectados dos mil 200 megavatios (MW) de carga eléctrica y que operan aún de manera rotativa en las regiones norte y noreste del país, sobre todo en las entidades mencionadas, debido a la indisponibilidad de generación eléctrica.

Sobre los nuevos cortes de energía en 12 entidades del país el Cenace explicó que, a partir de las 18:00 y hasta las 23:00 (hora del centro), se desarrollarán las intermitencias “ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país”.

Los cortes e intermitencias programados permiten el balance carga-generación para evitar afectaciones mayores en el SIN, aseguró.

Además reiteró la petición a la población e industria de la región para optimizar el uso y consumo de la energía eléctrica cuando les sea restablecida. Aseguró que continúan trabajando, en coordinación con las centrales eléctricas, para la pronta recuperación de la carga afectada.

Para la población mexicana solicitó apagar las luces que no se estén utilizando; desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran; cerrar cortinas y persianas para conservar el calor; además de disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya reestablece el servicio en el norte en un 80 por ciento y estimó que mañana o pasado mañana ya esté controlada la situación.

Recordó que se pensaba que era mejor importar el gas desde Estados Unidos “por los buenos precios” que, se pensaba, se iban a mantener bajos por el fracking “porque prácticamente no cuesta” y ahora su Gobierno observa la necesidad de procurar la autosuficiencia. “Es lo mismo con las gasolinas”, dijo.

“Falta 20 por ciento, pero yo estimo que para mañana, pasado mañana ya esté controlada la situación, porque se está actuando, pero son lecciones que se deben tomar en cuenta”, dijo.

MÉXICO: ADICTO AL GAS DE EU

México se volvió adicto al gas de Estados Unidos en apenas una década: de la Presidencia de Felipe Calderón a la de Enrique Peña Nieto. Y la generación de electricidad depende en gran parte de la buena voluntad del vecino. Por eso, cuando la tormenta invernal azotó a Texas y Nuevo México, y sus gobiernos decidieron suspender el suministro por la emergencia, el país se quedó sin luz.

El apagón afectó a 4.7 millones de mexicanos. Y en Estados Unidos, la tormenta invernal mantiene este martes a más de cinco millones sin electricidad en cinco estados.

“El apagón eléctrico que afectó a 66 por ciento de los usuarios de la CFE en el norte y noreste del país obedeció a la enorme dependencia que la generación eléctrica nacional tiene al gas natural de Estados Unidos, destino del que se importa el 95 por ciento de las compras externas, que en una década han aumentado nada menos que 275 por ciento, o 4 mil 20 millones de pies cúbicos diarios adicionales”, escribió Karol García, periodista de El Economista.

Según los reportes de la Secretaría de Energía –agrega–, entre enero y septiembre del año pasado, se importaron cinco mil 479 millones de pies cúbicos al día, cuando en 2010 la cifra era de mil 459 millones de pies cúbicos. “En el mismo lapso, la producción de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha reducido en 49.6 por ciento que son dos mil 484 millones de pies cúbicos diarios menos, ya que las cifras en el promedio de los primeros nueve meses del año indicaron una producción de dos mil 520 millones de pies cúbicos al día”.

Mientras tanto, dice El Economista, en la última década ha aumentado en 26 por ciento la demanda del hidrocarburo, que entre enero y septiembre fue de siete mil 998 millones de pies cúbicos al día.

The Associated Press agrega: “México utiliza gas para generar alrededor del 60 por ciento de su electricidad, comparado con 40 por ciento de Estados Unidos. México construyó gasoductos para aprovechar el gas natural barato de Estados Unidos, que a menudo es producto de la fracturación hidráulica en Texas, aunque México no permite dicha técnica en su territorio”.