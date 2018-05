Alertan crisis en producción de mango ataulfo - Noroeste

Alertan crisis en producción de mango ataulfo

Desde hace cuatro años no alcanza un tamaño bueno para ser exportado, advieten productores

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ Desde hace cuatro años la variedad de mango ataulfo no ha alcanzado el tamaño adecuado para ser exportado.

Los poblados de Ojo de Agua de Palmillas, Ejido La Campana 1 y dos, El Trébol, Tecualilla y Palmillas, es donde esta variedad se da más, pues son casi 3 mil hectáreas las afectadas.

Los productores lamentaron que cada año la situación empeora por la falta de lluvias, además que se ha esperado por mucho tiempo la tan anhelada presa Santa María para aminorar el problema del estiaje.

Óscar Abelardo Grave Espericueta, presidente del ejido Ojo de Aguade Palmillas, manifestó que es notable la crisis de la variedad, pues sólo han dado de un 20 a 25 por ciento de productividad.

“Está bastante crítica la producción, las huertas están, digamos, a un 20 ó 25 por ciento y, el que hay (mango), es bastante chico que no entra al empaque, es ataulfo, pero la situación está en todas las variedades” explicó.

“Es niño (mango), lo que pasa es que no crece por falta de agua, somos agricultores de temporal, entonces no ha llovido y no tenemos bue producto, prácticamente ni siquiera lo quieren para el jugo”, reiteró.

“Esto va a ser pérdida total, se va a caer el mango, vamos a tener un problema más fuerte a causa de esto, no hay compradores, y aquí en el ejido Ojo de Agua estamos en un 100 por ciento de afectados”, lamentó el fruticultor temporal.

Arnulfo Santillán, presidente del Ejido La Campana 1, enfatizó que en esta comunidad la mayoría de los arboles está abortando el producto.

“Está critica también porque nos ha fallado el agua, la presa no se llenó en total y no hubo suficiente riego para sostener las cosechas, y los arboles están abortando en su mayoría, no creció, no engordó y la situación está critica”, mencionó.

El líder de la comunidad, dijo que urge el apoyo del gobierno, ya que si los empaques no lo compran, menos las jugueras debido a que no alcanzan los 200 gramos.

“Si no lo agarra la juguera el mango se va a perder, porque la juguera no lo compra y no tiene tamaño para la exportación, quisiéramos pedir el apoyo al gobierno porque estamos en una situación crítica, y sí le suplicamos que nos echen la mano”.

Enfatizó que el problema se agravará debido que el mango se está cayendo de los árboles y con ello llegan las plagas de moscas.