Alertan de posibles fraudes en ofertas de trabajo en el extranjero

Carlos Bojórquez

AHOME._ La oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Los Mochis alertó sobre posibles casos de fraude en ofertas de trabajo en el extranjero, por lo que darán asesoría a quienes tengan interés de tramitar una visa H2.

Diana Aracely Orduño Báez, encargada de la oficina, advirtió que se debe desconfiar de cualquier empresa o persona que pida dinero a cambio de trabajo en Estados Unidos o Canadá.

"Se han presentado diferentes manifestaciones de fraude, es por eso que se tiene ahorita una campaña muy fuerte, tanto en redes sociales como en sesiones informativas, para decirle a la gente que se acerque al Consulado, que no se acerque por medio de terceros, esto es precisamente para evitar que sean víctimas de fraude", expuso.

"Las únicas personas que autorizan las visas son las que hacen entrevistas en el Consulado. Si alguien les dice: no te preocupes, yo voy a abogar por ti para que te den la visa; pues hay algo ahí que no suena bien, son alertas que debe tener el ciudadano. Que no nos gane el ímpetu de querernos ir a trabajar y buscar por todos los medios que se nos de la visa. El único medio para el visado es el Consulado, no hay más", agregó.

Recientemente, en Guasave se registró el caso de una empresa reclutadora a la que algunos aspirantes acusaron de pedir 600 pesos para asegurar un lugar, por lo que el Servicio Estatal de Empleo tuvo que verificar la legalidad de la empresa, y se pudo continuar con el reclutamiento para 500 vacantes de empleo temporal en California.

Orduño Báez indicó que este jueves se ofrecerá una sesión informativa sobre el proceso de trámite de la visa H2 y para compartir tips 'antifraude', por parte de personal del Consulado de Hermosillo, en la Biblioteca Pública Morelos de Los Mochis, que será gratuita y con cupo para 120 personas.