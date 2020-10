Alertan de una nueva cepa de coronavirus en cerdos: estudio de la Universidad de Carolina del Norte

Los expertos han estudiado el virus y han llegado a la conclusión de que puede propagarse a humanos

Se conoce como el coronavirus del síndrome de diarrea aguda porcina y lleva contagiando a cerdos desde 2016. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte asegura que puede transmitirse a humanos

Vuelven a saltar las alarmas en Estados Unidos después de que la Universidad de Carolina del Norte haya alertado de una cepa de coronavirus que podría propagarse de animales a humanos.

Este virus, conocido como el coronavirus del síndrome de diarrea aguda porcina (SADS-CoV), surgió de los murciélagos y lleva contagiando a cerdos desde el año 2016 (que se conozca).

Los expertos de esta universidad han estudiado el virus y han llegado a la conclusión de que puede propagarse a humanos. La noticia llega en plena crisis mundial por la pandemia de coronavirus, que ha dejado ya más de un millón de muertes por todo el planeta.

A diferencia del conocido coronavirus, este virus no altera, en principio, el sistema respiratorio, sino que provoca enfermedades gastrointestinales, diarrea y vómitos. Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Ahora se seguirá investigando este SADS-CoV con el objetivo de conocer nuevos aspectos de un nuevo virus que puede amenazar de nuevo a la población humana en varios países del mundo.