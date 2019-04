Alertan hoteleros de MazatlÃ¡n riesgo al turismo por nula promociÃ³n

Alertan hoteleros de Mazatlán riesgo al turismo por nula promoción

Si hay malos manejos, pues se corrigen o se sanciona a los responsables, dice Pepe Gámez, director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán

Sibely Cañedo

09/04/2019 | 12:51 AM

Entre el sector hotelero del País sigue la controversia por la desaparición del fondo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

Tras la respuesta contundente del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en torno a que no se repondrán los 6 mil millones de pesos que se usaban para difusión de la marca México en el extranjero y promoción, porque en realidad se usaban para "pagar favores a medios", hoteleros advierten que es un error que afectará al turismo.

"Si hay ratas en el barco, tiras a las ratas, pero no hundes el barco", dijo en sentido figurado el director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, José Gámez Valle.

En otras palabras, si hay malos manejos, pues se corrigen o se sanciona a los responsables, pero ¿por qué desaparecer la promoción?, cuestionó.

El tema generó polémica durante la inauguración del Tianguis Turístico de Acapulco 2019, el pasado domingo.

El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, Luis Barrios Sánchez, le dijo al Presidente de México que el que "no enseña, no vende" y le pidió instrumentar un fondo de 125 millones de dólares (más de 2 mil 380 millones de pesos) a fin de no perder competitividad frente a otros destinos.

Gámez Valle comentó que los recursos del CPTM, un fondo que había funcionado por cerca de 20 años de forma adjunta a la Sectur, se utilizaban para campañas de relaciones públicas y comunicación, que ayudaban a posicionar a los destinos nacionales en mercados estratégicos.

Pero también para responder a distintas crisis que afectan la imagen de los centros vacacionales, o del País, en su conjunto.

"Ahora no hay una estrategia para responder en caso de que algo suceda", señaló el hotelero, como con la ola de violencia de años pasados.

López Obrador insistió en que su gobierno presentará resultados en seguridad pública, que por sí mismos serán una publicidad positiva para México y atraerán al turismo.

Además, dijo, se invertirán recursos en las zonas marginadas de ciudades turísticas, donde se viven marcados contrastes por la desigualdad en la distribución de la riqueza.

“Estamos invirtiendo este año, sólo en ciudades turísticas, 2 mil millones de pesos. Para este año. Y cada año vamos a utilizar fondos con este propósito. Además todas las embajadas en México y en el extranjero van a encargarse de la promoción turística. Por si fuese poco, la mejor manera de promover a México es garantizar que haya paz y tranquilidad en nuestro país”, agregó el mandatario, según el reporte del diario digital Sinembargo.