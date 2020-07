Científicos

Alertan por un nuevo virus porcino en China

Hasta el momento, se detectaron dos casos de infección humana, que llevaron a la muerte de los pacientes.

Noroeste / Redacción

ESTADOS UNIDOS (Agencias)._ Un grupo de investigadores ha alertado en su último estudio sobre el brote de una nueva cepa de gripe porcina en China, que tiene el potencial de convertirse en una pandemia.

En el marco de su investigación, cuyos resultados fueron publicados este 29 de junio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, los especialistas analizaron más de 30 mil hisopos nasales, tomados de animales entre los años 2011 y 2018, y determinaron una infección con 179 virus de gripe porcina.

De acuerdo con los científicos, el virus de la cepa G4 “ha mostrado un fuerte aumento desde el 2016 y ese es el genotipo predominante en la circulación en cerdos detectado en al menos 10 provincias”.

La revista Sciense indicó que la cepa en cuestión es el resultado de la combinación de otras tres: una semejante a las que fueron detectadas en los pájaros en Europa y Asia, el H1N1 que provocó la pandemia de gripe en el 2009 y otro tipo de H1N1 que apareció de una mezcla de los virus de la gripe aviar, humana y porcina.

Hasta el momento, se detectaron dos casos de infección humana, que llevaron a la muerte de los pacientes. En ambos casos no ocurrió una transmisión de una persona a otra, pero los científicos advierten de que este virus puede en el futuro adaptarse y propagarse entre personas.

“De los datos presentados, parece que el virus de la gripe porcina está a punto de surgir en los humanos”, declaró Edward Holmes, de la Universidad de Sídney, añadiendo que “la situación debe ser monitoreada muy de cerca”.

Por su parte, Robert Webster, investigador estadounidense sobre la gripe, destacó que hasta el momento no se puede predecir con certeza si el virus empezará a transmitirse entre humanos y si el brote se convertirá en pandemia.

“Simplemente no sabemos que una pandemia va a ocurrir hasta que la maldita cosa ocurra”, indicó.

“La probabilidad de que esta variante particular vaya a causar una pandemia es baja”, afirmó al mismo tiempo Martha Nelson, bióloga evolutiva en el Centro Internacional Fogarty de los Institutos Nacionales de la Salud.

En ese contexto, opinó que resulta difícil evaluar la magnitud de la amenaza que plantea esta cepa, debido a una cantidad de hisopos relativamente baja, haciendo hincapié en la necesidad de recolectar más muestras.