Alex Wood firma con los Gigantes de San Francisco para 2021

SAN FRANCISCO._ Los Gigantes de San Francisco firmaron el jueves al lanzador zurdo y agente libre, Alex Wood, por una temporada y 3 millones de dólares. Wood podría ganarse otros 3 millones de dólares en incentivos.

Wood fue al Juego de Estrellas para los Dodgers en el 2017 y tiene récord vitalicio de 53-44 con 3.45 de efectividad en ocho temporadas en las Grandes Ligas, en las que también lanzó para Bravos de Atlanta y Rojos de Cincinnati.

OFFICIAL: The #SFGiants have signed left-handed pitcher Alex Wood to a one-year Major League contract for the 2021 season. pic.twitter.com/78Fu5ONpQl