Alexa Moreno es Premio Nacional del Deporte en categoría deportista no profesional

Hace tres años, Moreno era el centro de críticas de los usuarios mexicanos en redes

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ La gimnasta Alexa Moreno ganó el Premio Nacional del Deporte 2019 en la categoría de deportista no profesional, luego de haber conseguido la medalla de bronce en el campeonato mundial de Doha, el tercer lugar en la Copa del Mundo de Azerbaiyán y su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Luego de darse a conocer la noticia, Alexa utilizó sus redes sociales para compartir un video en donde se dice sorprendida por el reconocimiento y aprovecha para agradecer a todas aquellas personas que la han acompañado en su carrera como deportista.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han estado apoyando. El día de hoy me informaron que soy la ganadora del Premio Nacional del Deporte. Estoy muy impactada, la verdad es que no me lo esperaba en absoluto, yo creo que nunca me lo hubiera imaginado, todavía estoy un poco en shock. Es una enorme sorpresa, es muy gratificante, sí estoy muy, muy contenta y no tengo nada más que dar las gracias a todas las personas que han sido parte de mi camino como deportista, es todo un círculo de personas, no soy sólo yo, no es solo mi trabajo. Les quiero decir que siempre voy a estar muy agradecida por todo, por la forma en la que me han ayudado y porque hay muchas personas que creen en mi y siguen creyendo en mi, aveces más que yo misma, entonces muchas gracias”.

Premio Nacional del Deporte 2019 Gracias por éste reconocimiento y gracias a todos los que me han apoyado en el camino para llegar hasta aquí. 🇲🇽 pic.twitter.com/A09ulc9yno — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) November 7, 2019

La bajacaliforniana Alexa Moreno obtuvo el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de una extraordinaria participación dentro del certamen mundialista que se celebra en Stuttgart, Alemania.

La mexicalense obtuvo los boletos tanto por la vía del All Around, como por su especialidad que es el salto de caballo, con la que inclusive ganó una medalla el año pasado en Qatar. Alexa encabezó las clasificaciones individuales dentro del grupo de gimnastas mexicanas que participan en el Campeonato del mundo.

Pero este no fue el único logro de Moreno durante este año, el pasado 19 de junio Moreno obtuvo la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo de la Korea Cup-World Top, que se lleva a cabo en la localidad de Jeju, Corea del Sur.

La mexicana obtuvo 14.367 puntos, y sólo fue superada por la uzbeca Oksana Chusovitina, con 14.550; y la surcoreana Seojeong Yeo, con 14.817 unidades.

Hace tres años, Moreno era el centro de críticas de los usuarios mexicanos en redes. Fue la única gimnasta mexicana presente en las competencias de Río 2016. Terminó el All-Around individual en el lugar 31 (de 59 competidoras que finalizaron la competencia) con un puntaje de 59.866, no muy lejos de la italiana Vanessa Ferrari, última clasificada a la final de la prueba. Sin embargo, su actuación pasó a segundo plano para algunos usuarios de redes sociales, quienes criticaron su aspecto físico durante la competencia.

Alexa Moreno estuvo en el centro de las criticas y de las burlas en las redes sociales por su peso, tras competir su participación en los Juegos Olímpicos. Algo que incomodó a la propia gimnasta y a otros deportistas.

Por su parte, Paola Espinosa se lleva el Premio al Mérito Deportivo.

En la categoría deportista profesional el galardón quedó desierto.

El nadador Diego López se llevó el premio al atleta paralímpico, gracias a sus cuatro oros en el Campeonato Mundial de Londres 2019.

En lo que respecta al entrenador, el galardonado es Alfonso Victoria, de taekwondo.

César Valenzuela ganó como juez y Víctor Tello en fomento.