Alexis SÃ¡nchez se pierde el resto del aÃ±o con el Manchester United

Alexis Sánchez se pierde el resto del año con el Manchester United

José Mourinho confirma la lesión del delantero chileno

Noroeste / Redacción

José Mourinho considera que es poco probable que Alexis Sánchez vuelva a jugar con el Manchester United en el 2018.

Se confirmó que el delantero chileno sufrió una lesión en el tendón de la corva durante el entrenamiento del jueves, un problema que el técnico ha descrito ahora como “delicado” y teme que el número 7 del Manchester no esté disponible para jugar hasta el Año Nuevo.

En entrevista con Steward Gardner de MUTV, antes de la rueda de prensa previa al partido, Mourinho señaló: “Lo primero que puedo decir es que, en todos los demás clubes, cuando un jugador no juega, es porque el entrenador así lo decidió. En nuestro club, cuando un jugador no juega, siempre (los medios dicen que) es porque no se comporta y por faltas disciplinarias. Por supuesto, insisto, ése no es el caso.

“Sufrió una lesión grave. No voy a aventurarme a predecir cuánto tiempo estará fuera, pero quiero decir desde mi experiencia que ya no va a jugar este año”.

Alexis fue suplente en los últimos partidos de liga contra el Manchester City y el Crystal Palace y fue titular por última vez en el impresionante triunfo por 2-1 sobre la Juventus en la Champions League.

TE PUEDE INTERESAR: Raúl Jiménez es titular en la derrota del Wolverhampton