Alfabetización, educación en pandemia, y primera infancia; SEPyC muestra resultados

Esta presentación fue transmitida por la dependencia estatal a través de un video previamente grabado, en el que aparecía el Secretario de Educación Juan Alfonso Mejía López

Belem Angulo

Disminuir el analfabetismo, las estrategias utilizadas por el sistema educativo local ante la pandemia por coronavirus, y visibilizar a la primera infancia son parte de los rubros que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa presentó cómo resultados alcanzados.

“En la Secretaría de Educación Pública y Cultura no improvisamos, por eso damos resultados. El objetivo desde nuestra llegada, fue sacar al estado de un aletargamiento, visualizar que teníamos que acabar con esa doble exclusión con aquellos que no están y que cuando están no aprenden”, dijo.

De acuerdo con la información presentada, la permanencia de estudiantes en la escuela aún con pandemia fue de 98.4% (576 mil 320 estudiantes),

Los pronósticos que calculaban deserción escolar apuntaban a una reducción de la cobertura de 10% (57 mil 632 estudiantes), sin embargo esta fue de fue de 1.6 por ciento (9 mil 563 estudiantes).

En cuánto a alfabetización, Sinaloa alcanzó el simbólico izamiento de bandera blanca, abatiendo el índice del 4% de la población que no sabía leer ni escribir en 2017 y pasando al 2.8% en el ciclo escolar 2019-2020, convirtiéndose Sinaloa en el quinto estado de la República en alcanzar esta meta.

Y en la atención a la primera infancia, se elaboraron diagnósticos : 8 de cada 10 niñas y niños llegan con desventaja a la primaria.

Se capacitó a 8 mil 379 figuras educativas de educación inicial y preescolar; se repartieron 45 mil 425 Cartillas del Desarrollo Infantil entre los padres de familia, en una estrategia articulada intersectorialmente con: DIF, SEPyC, SALUD, SIPINNA, Sociedad Civil y Sector Privado.

"El objetivo puntual desde nuestra llegada fue sacar al Estado de un letargamiento. En todo momento visualizar que teniamos que acabar con la doble exclusión con aquellos que no están, y que cuándo están no aprenden", mencionó Mejía López.

"Gobernar un sistema educativo depende de tres objetivos: estrategias focalizadas puntuales dirigidas en la parte del aprendizaje, pero en un segundo momento la parte que es garantizar el derecho a aprender de los docentes, y tercero administrar de manera trasparente para poder tener cuentas claras".