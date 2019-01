Alfonso CuarÃ³n agradece a MÃ©xico su apoyo

GLOBOS DE ORO 2019

Alfonso Cuarón agradece a México su apoyo

El cineasta recibe dos galardones como Mejor Director y la Mejor Película Extranjera por Roma, en la 76 entrega de los Globos de Oro 2019

Sinembargo.MX

(SINEMBARGO.MX)._Roma de Alfonso Cuarón se alzó el domingo con el Globo de Oro a la Mejor cinta en lengua extranjera poniendo a México un paso más cerca del codiciado Óscar, y el cineasta obtuvo además el premio al Mejor director.

El emotivo drama basado en los recuerdos de infancia de Cuarón con su niñera a principios de la década de 1970, rodado en blanco y negro en el barrio de la Ciudad de México donde creció, se impuso sobre Capernaum de Líbano, Girl de Bélgica, Never Look Away de Alemania y Shoplifters de Japón.

“El cine en el mejor de los casos… construye puentes a otras culturas”, dijo Cuarón al recibir la estatuilla en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

“Al construir estos puentes… comenzamos a darnos cuenta de que aunque puedan ser raras, nos son desconocidas. Empezamos a entender exactamente cuánto tenemos en común”.

El realizador le agradeció a las estrellas de la película Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, ambas sentadas entre la audiencia, de quienes se expresó “impresionado por el trabajo que hicieron en este filme” y “eternamente agradecido”.

“Esta película no hubiera sido posible sin los colores que me hacen quien soy. Gracias familia. Gracias México”.

Roma representó el regreso de Cuarón a México como cineasta desde que se diera a conocer internacionalmente con Y tu mamá también, la cinta de 2001 que le mereció nominaciones a los Globos y los Óscar. Sus créditos incluyeron entre otros, Great Expectations, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Children of Men y Gravity, galardonada en 2014 con Globos de Oro y Premios Óscar.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos, no considera cintas extranjeras para mejor película, por lo que el Roma quedó fuera del rubro principal. Este no es el caso de los Premios de la Academia, cuyas nominaciones se anuncian el 22 de enero.

LAS FAVORITAS

La cinta Vice, sobre el ex Vicepresidente estadounidense Dick Cheney, fue favorita con seis nominaciones seguida de The Favourite, Green Book y A Star is Born, todas ellas con cinco nominaciones cada una. Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, también contó con grandes opciones gracias a sus tres candidaturas: mejor película extranjera, mejor director y mejor guion.

En cuanto a la pequeña pantalla, la serie limitada American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace lideró las nominaciones con cuatro candidaturas. También figuraron como aspirantes notables otras producciones televisivas como The Americans, Barry, Homecoming, Sharp Objects, The Marvelous Mrs. Maisel o The Kominsky Method.

Los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz, el hispanoalemán Daniel Brühl y el venezolano Édgar Ramírez estuvieron nominados en las categorías interpretativas de la televisión.

En esta edición de los Globos de Oro se entrega por primera vez un premio honorífico a la carrera en la televisión, que recibió la leyenda estadounidense Carol Burnett. La HFPA quiere que esta distinción sea similar al premio Cecil B. DeMille, que cada año se entrega a una gran personalidad del cine y que hoy distingue al actor estadounidense Jeff Bridges.

Bohemian Rhapsody se llevó el premio a la mejor película de drama en la 76 edición de los Globos de Oro. Sus rivales eran “A Star is Born”, “Black Panther”, “If Beale Street Could Talk” y “BlacKKKlansman”.

Rami Malek (Bohemian Rhapsody) se alzó con el premio al mejor actor de drama. Sus rivales eran Bradley Cooper (A Star is Born); Willem Dafoe (At Eternity’s Gate); Lucas Hedges (Boy Erased) y John David Washington (BlacKKKlansman).

Los looks más sobresalientes

Este año, el blanco fue el color que dominó la alfombra roja y que seguro estará presente en las siguientes entregas de premios. Para los caballeros, los trajes con estampados floreados fueron los elegidos.

- Sandra Oh, quien fue presentadora de esta edición eligió un elegante diseño blanco de Atelier Versace.

- Lady Gaga acaparó todas las miradas con este espectacular diseño de Valentino que combinó con joyas de Tiffany y zapatos de Giuseppe Zanotti.

- Penélope Cruz en un elegantísimo diseño de Ralph & Russo.

- Yalitzia Aparicio, protagonista de Roma eligió un diseño de Miu Miu blanco con destellos plateados y Marina de Tavira, un vestido strapless con brillos y transparencia en la parte baja, unos aretes en forma de corazón azules, pelo suelto y maquillaje en tonos café y negro.

-Catherine Zeta-Jones en un imponente vestido de Elie Saab Alta Costura.

-Anne Hathaway eligió un diseño de Elie Saab de la colección primavera 2019.

-Lupita Nyongo eligió un vestido de Calvin Klein.

-Julia Roberts lució un original diseño de Stella McCartney.

-Charlize Theron en un elegante vestido bicolor, blanco con negro, de Dior que combinó un joyas Bvlgari.

-Nicole Kidman en un entallado vestido firmado por Michael Kors.

-Darren Criss, actor de Glee y El Asesinato de Gianni Versace eligió un atuendo Dior y dejó en claro que las flores también van en los sacos.

LISTA DE GANADORES

Alfonso Cuarón triunfó con Roma en la 76 edición de los Golden Globes, con dos estatuillas para su película (Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Director). La otra gran ganadora fue Green Book, una historia sobre la amistad entre un trabajador ítalo-americano y un pianista afroamericano. A continuación la lista de ganadores de estos premios, que se llevaron a cabo en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

CINE

MEJOR DRAMA

Bohemian Rhapsody

MEJOR COMEDIA O MUSICAL

Green Book

MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuarón, Roma

MEJOR ACTOR EN DRAMA

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

MEJOR ACTOR EN COMEDIA O MUSICAL

Christian Bale, Vice

MEJOR ACTRIZ EN DRAMA

Glenn Close, The Wife

MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA O MUSICAL

Olivia Colman, The Favourite

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Mahershala Ali, Green Book

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Regina King, If Beale Street Could Talk

MEJOR GUIÓN

Green Book

MEJOR BANDA SONORA

First Man

MEJOR CANCIÓN

Star is Born

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Spider-Man: Into the Spider-Verse

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Roma

TELEVISIÓN

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

The Americans

MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMÁTICA

Richard Madden, Bodyguard

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DRAMÁTICA

Sandra Oh, Killing Eve

MEJOR SERIE DE COMEDIA

The Kominsky Method

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA

Michael Douglas, The Kominsky Method

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

Rachel Brosnahan The Marvelous Mrs. Maisel

MEJOR TV MOVIE O MINISERIE

The Assassination of Gianni Versace

MEJOR ACTOR EN TV MOVIE O MINISERIE

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace

MEJOR ACTRIZ EN TV MOVIE O MINISERIE

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

MEJOR ACTOR SECUNDARIO EN SERIE, TV MOVIE O MINISERIE

Ben Whishaw, A Very English Scandal

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA EN SERIE, TV MOVIE O MINISERIE

Patricia Clarkson, Sharp Objects