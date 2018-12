Alfonso Cuarón agradece a Yalitza Aparicio y a todo el equipo que hizo posible Roma

“Gran parte de este agradecimiento va para Yalitza Aparicio, que es el corazón de la película”, aseguró el realizador.

Sinembargo.MX

07/12/2018 | 08:54 AM

LOS ÁNGELES (SinEmbargo)._ El director mexicano Alfonso Cuarón, que el jueves recibió tres nominaciones a los Globos de Oro por Roma, dio las gracias a todo el equipo que hizo posible esta cinta y, muy especialmente, a su protagonista Yalitza Aparicio, “el corazón de la película“.

“Estoy muy agradecido a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) por honrar a Roma, dijo Cuarón en un comunicado, en el que dio las gracias a todo el elenco y el equipo de este largometraje.

“Gran parte de este agradecimiento va para Yalitza Aparicio, que es el corazón de la película“, agregó el realizador.

Roma será candidata en los apartados de mejor película extranjera, mejor director y mejor guión en la 76 edición de los Globos de Oro, que se celebrará el 6 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, Estados Unidos.

El largometraje de Cuarón competirá por el Globo de Oro a mejor película extranjera con Capernaum (Líbano), Girl (Bélgica), Never Look Away (Alemania) y Shoplifters (Japón).

“Cuando pensé en esta idea hace más de doce años no podía imaginar que la historia de Cleo tendría un impacto tan profundo en el público en todo el mundo”, dijo Cuarón, que en 2014 ganó el Globo de Oro al mejor director por Gravity (2013).

“En esencia, Roma trata de celebrar a las familias y a las personas y me motiva en mi convicción de que la experiencia humana es una y similar para todos”, aseguró.

POR GLOBOS DE ORO

