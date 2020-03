Alfonso Durazo pide la renuncia de todos los funcionarios que trabajaron con García Luna

Señala que el propósito es que ninguna persona vinculada al ex secretario de Seguridad Pública forme parte del equipo de trabajo

Carlos Álvarez

Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que ya solicitó la renuncia a varios directores de área y directores generales vinculados o relacionados con Genaro García Luna.

Aunque no ofreció detalles, explicó que con los despidos se cumple la instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que en el área de seguridad no trabaje nadie que pueda tener alguna complicidad con el ex funcionario federal.

"El propósito es que ninguna persona vinculada al ex secretario de Seguridad Pública forme parte de nuestro equipo de trabajo. Los riesgos de la permanencia de ese personal serían altos porque hay que recordar que, en la cultura política de nuestro país, las relaciones personales se convierten en relaciones políticas y con frecuencia en complicidades y eso es lo que queremos evitar", dijo Durazo Montaño.

"Ya se les ha pedido la renuncia a algunos colaboradores. No tengo el dato a la mano [de cuántos], pero puedo proporcionar la información. Son varios, son varios, son nivel de puestos de director de área, de directores generales", indicó el titular de la SSPC.

Entrevistado en el Palacio Nacional, a donde asistió por la visita de estado del presidente colombiano Iván Duque Márquez, el funcionario federal advirtió que la salida de dichos servidores públicos no necesariamente podría derivar en investigaciones o fincamiento de responsabilidades.

"No necesariamente, pero lo que estamos buscando, por el nivel de responsabilidad que tienen es que no haya personas que por su relación con García Luna pudieran o que la relación que han tenido con García Luna haya derivado en una complicidad", comentó Durazo Montaño.

Este mismo martes de 10 de marzo, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador reiteró su instrucción para que no labore en el Gobierno que él encabeza ningún funcionario que haya trabajado con García Luna.

"Di una instrucción que todos los vinculados al caso García Luna se les revisara su situación, se llevara a cabo una evaluación de en qué participaron, y que evitáramos nosotros tener en el Gobierno Federal servidores públicos con esas características, que no estuvieran con nosotros", indicó el mandatario nacional.

"Entonces, le he pedido al Secretario de Seguridad Pública actual que me haga una revisión de quiénes estuvieron y pueden estar con nosotros, porque se han quedado varios de las administraciones pasadas", abundó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal pidió a sus colaboradores actuar con cuidado para no cometer ninguna injusticia, pero dejar fuera del Gobierno a cualquiera que haya actuado en complicidad con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa

"Ver quiénes estuvieron cerca y se presume que fueron cómplices, guardaron silencio o fueron subordinados, quiénes del Gobierno actual, porque sí, no queremos nosotros afectar nuestro Gobierno. No sólo es un asunto de imagen, no es un asunto sólo de forma, es de fondo", aseveró López Obrador.

"Lo peor que puede haber es la impunidad. Imagínense que los encargados de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad, el que no haya violencia, estén involucrados con las bandas de la delincuencia, no pues así ya no hay ninguna posibilidad, es sálvese el que pueda, pecho a tierra", acotó el presidente.

El pasado 2 de marzo, López Obrador pidió esperar a que se investigue a fondo sobre los presuntos vínculos de Genaro García Luna con empresarios del sector privado mexicano, como lo señaló Alan Feuer, periodista del diario New York Times.

“En el caso nuestro no creo que haya funcionarios vinculados a García Luna, me refiero a los negocios que se hicieron o que presuntamente se llevaron a cabo, esto por el juicio que está enfrentando en Estados Unidos”, dijo el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

“Él fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, en ese sentido se le están señalando los vínculos con una de las bandas del crimen organizado, y posteriormente, mantuvo relación con algunos funcionarios de la administración pasada, incluso hubo pago de servicios a una de sus empresas en la administración pasada”, indicó el político tabasqueño.

El titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que en Estados Unidos rechazaron la solicitud de García Luna seguir su proceso en libertad, ya que las autoridades estadounidenses consideraron que se podría fugar.

López Obrador refirió que según medios internacionales, García Luna tiene socios en el sector privado, sin embargo, pidió esperar al resultado de las investigaciones y no hacer juicios sumarios, ni hacer cuestionamientos anticipados.

García Luna se encuentra preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD, por sus siglas en inglés), por supuestamente haber aceptado sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de cocaína, y, además, por dar falsas declaraciones a las autoridades para conseguir la naturalización estadounidense en el año 2018.

El pasado 6 de enero se supo que el ex secretario de Seguridad Pública de México, estaría negociando con fiscales de Estados Unidos para llegar a un acuerdo, evitar un juicio al declararse culpable y cooperar con la justicia estadounidense.

De declarase culpable, García Luna podría reducir su sentencia a cambio de dar información privilegiada sobre los cárteles de la droga y revelar nombres de funcionarios involucrados tanto en México como en EE.UU., de lo contrario, podría pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense, ya que enfrenta una sentencia obligatoria mínima de diez años de prisión y máxima de cadena perpetua.