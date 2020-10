Alfonso Durazo va por la Gubernatura de Sonora

Dice que le pedirá a AMLO permiso para dejar el cargo de Secretario de Seguridad

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer su intención de contender por la gubernatura de Sonora.

“Por mi trayectoria política-administrativa, por mi vinculación al estado, sería mi interés participar en este proceso con deseos de extender la política de la 4T al estado de Sonora”, comentó.

Durante su intervención en una conferencia organizada por el club Harvard, Durazo dijo que su renuncia como titular de la SSPC “está en las manos” del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sí debo decir que políticamente no me mando solo y que renunciar a la responsabilidad que hoy tengo encomendada no es una decisión burocrática y, aún cuando el Presidente no es un militante y no se mete en este terreno, debo solicitar, debería solicitar, en su caso, su autorización para dejar el cargo”, consideró.

AMLO: FUNCIONARIOS QUE BUSCAN CARGOS EN LAS ELECCIONES DEBEN DE RENUNCIAR EN OCTUBRE

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 23 de septiembre que dará de plazo hasta finales de octubre para dimitir a los miembros de su Gobierno que quieran contender por otro cargo en las elecciones intermedias de 2021.

“Todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos a las elecciones del año próximo tienen que abandonar el Gobierno lo más pronto posible", afirmó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, y puso como fecha límite “finales de octubre”.

El Mandatario comunicó su decisión al ser cuestionado por la prensa acerca del comportamiento electoralista de algunos funcionarios y decidió atajarlo porque “no se puede mezclar lo partidista con el Gobierno".

En junio de 2021, se pondrán en juego en México 15 de los 32 gobiernos estatales y se elegirán los 500 escaños de la Cámara de Diputados federal.