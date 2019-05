Alfonso Romo dice que la caída del PIB el primer trimestre fue cachetadita al Gobierno

El empresario mexicano también argumentó que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador están optimistas debido a que el sector privado les está apoyando

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, descartó que México enfrente una recesión económica, pero que la contracción del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre de 2019 le dio “una cachetadita” al Gobierno federal, que tiene como meta lograr un crecimiento económico de 4 por ciento al final del sexenio.

El empresario mexicano también argumentó que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador están optimistas debido a que el sector privado les está apoyando, pero planteó que, a diferencia del Presidente, prevé que el crecimiento de este año no alcance el 2 por ciento.

“Este año quizá vayamos a crecer entre 1.6 y 1.7 por ciento, es muy difícil decirlo ahorita y estamos trabajando en cómo cambiamos esta curva, como todos los presupuestos tenemos un base y luego pedimos un esfuerzo para llegar a las metas”, dijo previo a su participación en un foro de Credit Suisse.

Sin embargo, Romo argumentó que pese al descenso en el PIB del primer trimestre no duda que la economía mexicana tenga un repunte y que se alcanzará el objetivo de crecimiento, pero lo importante es marcar la tendencia.

El PIB nacional decreció 0.2 por ciento los de enero a marzo de este año, dato que el funcionario consideró como un problema serio, sobre todo en los ramos de exportaciones, transportes de mercancías y en las zonas fronterizas.

“Si ven los números enero y febrero iban muy bien, marzo fue el problema y se nos juntaron muchas cosas”, detalló.

Desmiente renuncia

La mañana de este martes el empresario desmintió la información que trascendió en medios de comunicación nacionales que indicaron su posible renuncia a la Oficina de Presidencia.

En entrevista con Radio Fórmula, desmintió los dichos y argumentó que ni se le ha ocurrido presentarla.

“Me ha dado mucha responsabilidad, responsabilidad que me gusta. El reto de coordinar el consejo para el crecimiento del país, me motiva y me reta. Nunca me han maltratado, me llevo muy bien. No sé de dónde salió eso”, dijo.

Romo dijo que en caso de presentar su renuncia lo haría sin espacio a revocarla y dijo que hasta el momento no ha tenido motivos para renunciar.

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, aplaudió la decisión de Alfonso Romo de permanecer en la Oficina de la Presidencia.

Dijo que en caso de presentar su renuncia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador perdería a un “colaborador leal, factor de equilibrio frente a radicalismos e interlocutor confiable para amplios sectores sociales”.