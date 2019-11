Alfredo Adame asegura que Steven Spielberg lo busca para una serie

El actor confirmó que fue llamado para esta producción del director estadounidense, para dar vida a Pedro de Alvarado, gobernador español que participó en la conquista del Imperio Azteca dirigida por Hernán Cortés

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El actor Alfredo Adame ve posible que trabaje con el aclamado cineasta Steven Spielberg en la serie que prepara sobre el conquistador español Hernán Cortés y su llegada al Nuevo Mundo.

Adame confirmó que fue llamado para esta producción del director estadounidense, para dar vida a Pedro de Alvarado, gobernador español que participó en la conquista del Imperio Azteca dirigida por Hernán Cortés.

“Mi agente me informó que esta producción dirigida por Spielberg está interesada en que yo me sume al reparto de esta serie que prepara y no dudé en mandar lo que me pidieron. Estoy a la espera de lo que decida la producción”, afirmó el actor, de acuerdo a yucatan.com.

Un proyecto muy ambicioso

Comentó que está muy interesado en ser parte de este ambicioso proyecto.

“Si me aceptan, claro que no pondré obstáculos, es una gran oportunidad y una producción inigualable; además, es un tema que me apasiona”.

“Cuando me dijeron que estoy contemplado para el personaje de Pedro de Alvarado, me gustó porque este hombre es pieza clave en la Conquista”, dijo el también conductor, quien señaló que desde pequeño se ha documentado sobre la historia del país.

Se adentrará al personaje

Mencionó que hablar de Pedro de Alvarado no es algo nuevo para él y conoce perfectamente las cualidades de este hombre, quien según los textos lo describen como uno de los conquistadores más agresivos y crueles.

“Tengo lo que necesario para el personaje y ahora solo resta esperar”, subrayó el actor, quien en caso de formar parte de esta producción compartiría créditos con el español Javier Barden, que está previsto dé vida a Hernán Cortés.

Cortés y Moctezuma

La trama estará centrada especialmente en el encuentro entre Cortés y el emperador azteca Moctezuma, último soberano de esa civilización a inicios del Siglo 16.

La serie se titulará Cortés, basada en el guion de Dalton Trumbo y la adaptación de Steve Zaillian.

Otro actor mexicano

Compartió que otro mexicano que podría intervenir en esta producción es Luis Felipe Tovar, quien podría dar vida Cuitláhuac, que fue el penúltimo tlatoani mexica, señor de Iztapalapa y hermano de Moctezuma Xocoyotzin.