Alfredo Castillo, Bazbaz y primo de Meade espiaban a políticos cercanos a AMLO: Reforma

Según el rotativo, en una denuncia anónima enviada el 18 de septiembre a diferentes dependencias del Gobierno, se alertaba que se ofrecía información de diversos personajes de alto perfil público por sumas que van de 100 mil a 1.5 millones de pesos

Noroeste / Redacción

Ex funcionarios cercanos a Enrique Peña Nieto espiaron a más de 300 políticos, empresarios, ministros, legisladores y delegados, desde un centro de inteligencia privado, instalado en un edificio de Santa Fe, según lo aseguró el Gobierno Federal en un reporte al que tuvo acceso el diario Reforma.

La red de espionaje estaba encabezada Alberto Bazbaz Sacal, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); así como Alfredo Castillo Cervantes, ex procurador del Estado de México y ex comisionad para "la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán", sí como a Walter Meade, primo de José Antonio Meade Kuribreña, quien trabajó para José Susumo Azano Matsura, ex proveedor de equipos de inteligencia del Ejército.

Según el rotativo, en una denuncia anónima enviada el 18 de septiembre a diferentes dependencias del Gobierno Federal -entre ellas a las secretarías de Gobernación y Hacienda (SEGOB y SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR)-, se alertaba que se ofrecía información de diversos personajes de alto perfil público por sumas que van de 100 mil a 1.5 millones de pesos.

Fuentes oficiales del Gobierno Federal confirmaron al Reforma la validez de la denuncia y revelaron que la investigación se encuentra en curso, además de que han logrado decomisar equipo y archivos con llamadas telefónicas.

Desde las oficinas del centro de espionaje ubicado en el piso 35 de la Torre Impulso, en Avenida Santa Fe 443, en la alcaldía de Cuajimalpa, se espiaba a Beatriz Gutiérrez Müeller, esposa del presidente López Obrador; a Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Segob; Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia; y a Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según el diario Reforma, a principios del presente mes, la UIF bloqueó las cuentas bancarias la empresa Security Tracking Devices (STD), y de Azano Matsura, quien fue a finales de octubre del 2017 fue sentenciado a tres años de prisión, después de un largo juicio en San Diego, California en el que se comprobó que aportó casi 600 mil dólares a campañas políticas de aspirantes y candidatos a la alcaldía de dicha ciudad estadounidense.

Cuestionado sobre si su Gobierno ha sido espiado, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este miércoles 23 de octubre durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, "que es muy probable", por lo que pidió ser precavidos y cuidarse.

"No sé, a lo mejor es probable. Hasta aquí un día di a conocer un micrófono que luego se supo que no era tan sofisticado, que era casi de adquisición en cualquier mercado, en cualquier tienda, pero sí es muy probable de que nos escuchen, pero el que nada debe nada tema", indicó el mandatario nacional.

"De todas formas hay que ser precavidos, uno aprende, ya en la posición se aprende eso de cuidarse lo más que se puede", dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien refirió que, en algunos casos, se invita en las reuniones de Gobierno a dejar sus teléfonos, aunque él acostumbra a hablar con transparencia.

"Sí, en algunos casos si se les invita a que dejen su teléfono, pero yo tengo la costumbre de hablar con transparencia, con claridad, no ocultar nada, hacer la vida pública, cada vez más pública", dijo López Obrador, quien reiteró que en su Administración se tomó la decisión de no espiar a nadie, porque, además de que es una práctica ilegal, es vergonzosa.