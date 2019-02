Alfredo Villegas no se registrarÃ¡ para la pensiÃ³n del 68 y MÃ¡s

A diferencia de 'El Químico'

Alfredo Villegas no se registrará para la pensión del 68 y Más

El Diputado federal del PRI cuestiona que haya discrecionalidad en este programa federal, y se puedan inscribir hasta aquellos adultos mayores que no lo necesitan

José Alfredo Beltrán

Alfredo Villegas Arreola dice que él "no necesita" el apoyo de "68 y Más".

CULIACÁN.- No todos los políticos de Sinaloa se inscribirán en el programa "68 y Más", que otorga una pensión a adultos mayores, implementado en el Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

El Diputado federal priista Alfredo Villegas Arreola dice que él "no la necesita" y, por tanto, no hará el trámite.

Y pidió dejarle estos apoyos a los más pobres.

A principios de año el Alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Torres Benítez, realizó "cola" para registrarse en el programa y recibir la pensión equivalente a los 1 mil 300 pesos mensuales.

Aunque luego, anunció que la "donaría".

El hecho evidenció que pueden registrarse en este programa hasta funcionarios públicos y personas que no requieran ese apoyo, pues tiene carácter de "universal".

"Somos igual que cualquier ciudadano... equivocadamente algunos ciudadanos nos consideran diferentes, somos ciudadanos comunes y corrientes, de tal manera que tenemos derecho".

"Pensión universal significa que es para todos, pobres, ricos, gordos, flacos, políticos, no políticos, con maestría, y doctorado; analfabetas, todos tenemos derecho a recibir. Entonces yo tengo el derecho de recibirla", declaró "El Químico".

Pero no todos coinciden con esta visión.

Villegas Arreola cumplió 68 años el pasado 12 de enero, y, por tanto, cumplió el requisito más importante para acceder a estos fondos públicos.

--Ha habido políticos, incluso el Alcalde de Mazatlán hizo cola para pedir su pensión, dijo que la iba a regalar. ¿Usted va a usar esa pensión?

--No, no, yo tengo un cargo público; soy representante de la nación, de ninguna manera, todavía no está en mi estado que guarda ahorita mi situación hacer eso; yo tengo ingresos, de prerrogativas en la Cámara, una dieta como dice la ley, y ahí estoy.

--¿Entonces usted no va a hacer uso de esa pensión, a la que tiene derecho, pues es universal?

--Todos los que tengamos el derecho universal, estamos en la opción de pedir, pero definitivamente en lo personal no; yo estoy sujeto al plan administrativo que tiene la Cámara como diputado federal.

--¿Qué le parce que se haya hecho universal, es decir, que ricos, muy ricos, cualquiera, pueda pedir la pensión?

--Yo creo que el que censa, ahí está la regla de la operación; es algún concepto que no se ha externado, pero quien no la ocupe no tiene porqué utilizarla, la prioridad son los pobres, los que menos condiciones económicas tienen.

--Pero no todos piensan así…

--Por eso hay que hacer una regla, que no sea discrecional esto, universal como es el término más amplio, tiene que tener un acotamiento para que beneficie a los que menos tienen.

El programa está destinado a los pobres, para que tengan algún sustento, un apoyo, esa regla debe ser clara y precisa.

--¿No hay una distorsión de origen, en hacer universales estos tipos de programas?

--Nosotros lo vimos con nobleza, siempre ayudar a los que menos tienen, socialmente es bueno. Este país tiene que tener un combate a la desigualdad, un reparto de riqueza equilibrado.

Pero este programa de asistencia social como los otros, añade Villegas Arreola, deben tener "candados", reglas claras y transparentes.

"A nosotros nos parece que no deben tener fines electorales, que tengan fines sociales, que le llegue a los que menos tienen; ayudar a los jóvenes es positivo, doblar la pensión raquítica a los adultos mayores también tiene su sentido, sin descuidar la transparencia y que ese dinero cumpla con sus objetivos", sostiene.

Alfredo Villegas Arreola

El Diputado federal priista