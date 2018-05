Algo Maz - Noroeste

Mazatlán

Y nos aventamos el segundo debate entre los candidatos presidenciales el domingo y ahora las descalificaciones estuvieron más directas. Decirse mentiroso, farsante, canallín; usar palabras que no son altisonantes, pero no nos parecen propias de un personaje público, menos de políticos que aspiran al cargo máximo del País, no nos pareció muy acorde. De nuevo, nos dio la impresión de telenovela, en la que todos son los buenos o la mejor opción cuando hablan y los otros tres son los malos. Lo que sí estuvo ausente otra vez fueron las propuestas factibles, pues bajaban todos los astros del firmamento en sus oportunidad de hablar, pero no dicen específicamente cómo: subir el salario, ¿pero cómo sin las consecuencias de encarecimiento de los bienes y servicios para seguir teniendo las mismas ganancias que cubran ese aumento a los trabajadores? Acabar con la corrupción, ¿pero cómo si permea a todo el aparato gubernamental en sus tres niveles a lo largo y ancho de la República, después de décadas en que se ha convertido en una hábito inherente al sistema? Lo cual conlleva a otras situaciones que se mencionaron, como el tráfico de personas, la introducción de armas en territorio nacional, el soborno a los migrantes, que son prácticas solapadas, encubiertas por la corrupción. Además, Anaya mostró las portadas de la revista en la que aparece Meade en una y López Obrador en otra, pero en la primera, le notamos algo raro sin precisar qué, pues somos lectores de ella, y fue el lunes cuando un link de ese semanario acusó que el cintillo que siempre ponen sobre su logo, esta editado o recortado, y decía “el frente de Anaya también recluta fichas negras”, y en el interior trae una investigación al respecto. Por cierto, Meade diciendo, “yo soy honesto, yo tengo experiencia” y el yoyo a todo lo que da, como para convencerse, y de paso a los demás, de que su postulación no fue un error, pues aún sigue muy abajo en el porcentaje de las preferencias. López Obrador lo vimos enojado, que le movieron el tapete a diferencia del primer debate, por eso sus salidas que nos parecieron fuera de contexto y erráticas, cometiendo exabruptos que trató de controlar, pero su mirada delataba su coraje, así como la sonrisa burlona y contenida de Anaya, cuando Meade o El Bronco arremetían contra AMLO, y además de ser buen orador, tiene dotes de actuación, pues nadie en una plática normal puede cambiar su tono de voz y expresión facial de acuerdo a las circunstancias en un minuto o menos, pues al dirigirse a los que hicieron las preguntas del público, les decía al principio, “me parece importante tu pregunta”, “me parece fundamental lo que estás preguntando”, como dándoles por el lado, o cuando mencionaba a la gente a la que supuestamente se ha acercado y platicado, ponía cara de circunstancia y pesar, pero la expresión más genuina que le vimos fue la sonrisa burlesca, pero a medio reprimir, que ya mencionamos. Como ciudadanos, merecemos otra clase de debate, con exposiciones serias, formales, basadas en información real y no manipulada o engañosa, que también abundó para tratar de golpear al contrincante. No imaginamos un debate de este tipo en países de primer mundo, donde tergiversar datos y manipular imágenes ameritan una sanción, y espacio nos hace falta para comentar más cosas que percibimos, pero bueno, también hay que ponernos a pensar al público que va dirigido: los mexicanos, que ya nos “chutamos” la serie de Jenni Rivera y por supuesto que estamos viviendo en carne propia la historia de Luis Miguel, como si no tuviéramos problemas realmente serios y muy graves, como la inseguridad, tema que no ha sido tocado en ambos debates, y nos gozamos las biografías de famosos, igualmente manipuladas, en las que también ellos son los buenos, y los espectadores, que tienen que reflexionar su voto, más atentos al celular porque eso sí, buenos para los memes en pleno debate. ¡Qué nivel!

Pero lo que sí es una buena causa es la del albergue para indigentes Una Gota en el Océano, que está invitando a su cena recaudatoria para continuar su labor, que se realizará el jueves 31 de mayo, a partir de las ocho de la noche, en el Salón Spectaculare, y el boleto tiene un costo de 900 pesos. Hay más informes en la oficina del Templo de San Judas Tadeo, en Sábalo Country. Será un evento con agradables sorpresas.

Y habrá sorpresas este fin de semana durante el Gran Triatlón Pacífico Mazatlán, que el viernes iniciará a las cuatro de la tarde, en el Monumento al Pescador, y el sábado 26 continuará con las actividades a las seis y media de la mañana, La competencia comprende cuatro grandes tipos de triatlón: infantil, de 6 a 13 años; juvenil, de 14 y 15 años; estándar u olímpico, con categorías por edad, élite y sub 23; sprint, con categorías por edad. Una verdadera fiesta es lo que se vivirá en esos dos días y una buena oportunidad para convivir en familia.

Úna famlia con buenos cimientos es la que han fundado Rocío Fuentevilla Cabello y Tomás “Chachito” de Rueda Cevallos, quienes precisamente hoy cumplen nueve años de haber unido sus vidas y han traído dos hermosas nenas al mundo, Mía y Andrea, por lo que desde este espacio los felicitamos por su aniversario de bodas y que vengan muchos más.

Y más cumpleaños por festejar le deseamos a Rita Cecilia Díaz, que ayer estuvo de manteles largos por ese motivo, rodeada del cariño de los suyos y amistades, que ha sabido cultivar con esa simpatía que la caracteriza y es su sello personal. ¡Felicidades con 24 horas de atraso!

Otra cumpleñaera de ayer fue Rita Correa Meraz, cofundadora y presidenta actual de Padres y Compadres, quien estuvo muy consentida por sus tres hijos, Ana Rita, Carolina y Álvaro Hernández Correa, asi como sus compañeros de causa en la asociación y que tiene 25 años en el puerto, así que aunque sea un día de atraso, pero esperamos que lo haya pasado de lo mejor.

Cada vez mejor se ponen las conferencias semanales de Fundación Mapa, que mañana albergará la plática Alimentación según la medicina tradicional china, que impartirá el acupunturista Luis Vargas, a las siete de la tarde en sus instalaciones, ubicadas en Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja. La entrada es libre, pero una aportación voluntaria es de gran ayuda para la labor de combatir la depresión, un mal que se ha ido esparciendo hasta en los niños y es importante detectarlo a cualquier edad. Más informes al teléfono 910 3583, en el que también pueden proporcionarle datos sobre otras actividades.

Una actividad con propósito se realizará mañana en el Bosque de la Ciudad, a partir de las ocho y media de la noche, un desfile de modas, en el cual se mostrarán 60 creaciones del diseñador Édgar Ponce, un evento que incluirá cocteles y un ambigú con una amplia variedad de canapés, todo con un solo propósito: apoyar a personas de escasos recursos o en pobreza extrema. Por ello, el diseñador y un equipo de patrocinadores han sumado esfuerzos para esta velada, en que se hace un llamado al espíritu solidario de la sociedad para restituir dignidad a la vida de personas en situaciones precarias, y se hará un seguimiento de lo que se contribuya a esta loable causa. El boleto tiene un valor de 400 pesos y hay más informes al 669 265 7856. Una velada que de seguro será para recordar.

Un concierto lleno de recuerdos es el que prepara la Camerata Mazatlán, Los Sonidos del Siglo XX, con obras de cuatro grandes compositores, Gustav Holst, Peter Warlock, William Walton y Antonín Dvorák, quienes sobresalieron con sus obras en el panorama musical mundial y a las ocho de la noche de este sábado 26, en el Teatro Ángela Peralta, se podrán disfrutar. Los boletos van de 100 a 220 pesos, lo que una vedadera ganga para la calidad del espectáculo que el Instituto de Cultura ha puesto en la agenda para ese día.

Y mañana es el día que se cumplirá un año del asesinato, a plena luz del día, del doctor Miguel Ángel Camacho Zamudio, justo frente al ISSTE, donde se desempeñaba como director, y aún las investigaciones, si es que han continuado, no han arrojado resultados, por lo que resuena en nuestra cabeza el comentario de una persona la tarde del 24 de mayo de 2017, “lo más probable es que nunca se sepa quien lo hizo y el doctor será una estadística más”. Ese es el sentir del ciudadano común por la situación que vivimos desde hace años: salir a trabajar a conseguir el sustento honestamente sin la seguridad de regresar a casa.