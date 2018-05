Algo Maz - Noroeste

Mazatlán

Algo Maz

Columna

Luis Ángel Gómez

Este domingo, en la sección Defensor del Lector de este periódico, a cargo de Rodolfo Díaz Fonseca, se publicó un correo electrónico que envió el maestro Juan Carlos Aguirre Ochoa sobre el uso del plural masculino para hacer referencia a ambos géneros. Hace ya tiempo, en este espacio, hablamos al respecto, pues cada que leemos u oímos que se mencionan ambos géneros en plural, nos causa urticaria cerebral, pues desde que el ex Presidente Vicente Fox hizo su aparición en la política nacional, comenzó a utilizar este error: chiquillos y chiquillas, mexicanos y mexicanas, alumnos y alumnas, y así hasta el infinito, cuando el plural masculino engloba a los dos géneros, “los mexicanos tendrán elecciones el 1 de julio”, “los niños deben ir a la escuela”, “los leones son felinos”; nada de que mexicanos y mexicanas, niños y niñas, leones y leonas. Hay otra cosa: les ha dado por suprimir el plural femenino y dejar solo su artículo seguido del plural masculino; por ejemplo, las y los mexicanos, las y los maestros, y si hay un elemento femenino entre varios masculinos, como cuando aún contendía Margarita Zavala para la Presidencia, se decía o leía “los candidatos y la candidata tendrán un primer debate”, pero con decir los candidatos bastaba. Como comentó el maestro Aguirre Ochoa, no se trata de estar en contra del género femenino, sino del mal uso del español. Se hace la diferencia en plural cuando los sustantivos son distintos: toros y vacas, damas y caballeros, caballos y yeguas. Tan criticado que fue Fox durante su mandato y lo acusaban de ignorante como hasta la fecha, pero bien que sus simpatizantes y enemigos políticos se apropiaron de ese vocabulario, haciendo demagogia verbal, que también ha sido propagado por los medios de comunicación, todo en aras de verse incluyente o políticamente correcto, cuando es erróneo ese afán redundante. Incluso, esta regla aplica al singular, “el hombre es un ser racional”, no significa que las mujeres no lo sean, sino que el singular masculino también se puede usar, en ciertos contextos, para generalizar, como por ejemplo, “módulo de servicio al ciudadano”, “el sinaloense ama la música de banda”, “el maestro es también un formador”. Ya lo dijimos en aquella ocasión, en Francia existen “les droits du citoyen” (los derechos del ciudadano), abarcando ambos géneros, sin necesidad de aclarar “les droits du citoyen et la citoyenne”, y es el país que enarbola los tres ideales de libertad, igualdad y fraternidad, así que pregúntele a una francesa si se siente excluida o discriminada por no poner el femenino “citoyenne”, pero como en México somos tan incluyentes, el INE no se podía quedar atrás y ya nos trajeron el Manual de la y el Funcionario de Casilla, pues vamos a estar en una el día de las elecciones y a duras penas pudimos contener la risa al ver el nombre de esos textos frente a quien nos los entregó. Con tal de no vernos mal, según nosotros; sentirnos aceptados y creer que actuamos correctamente, caemos en errores al dejarnos llevar por la mayoría, que como ya hemos dicho antes, algo que sea común no significa que esté bien o sea normal.

Lo que sí está bien es proclamar el amor por la madre, la abuela o las hermanas, por ese motivo. El tenor Jorge Echeagaray rendirá un homenaje a ellas en el evento A las flores de mi vida, este viernes en Casa Haas, a las ocho de la noche. El boleto tiene un costo de 150 pesos y es un recital para toda la familia.

Rodeada de su familia, en especial de su esposo, Eduardo Bañuelos, y de sus hijos, María José y Eduardo, así pasó ayer su cumpleaños, Claudia Osuna Puga, quien también estuvo muy felicitada por sus amigas, que le desearon lo mejor y por eso, desde aquí, la felicitamos, aunque sea 24 horas después. ¡Lo mejor siempre!

De lo mejor va a estar el día de mañana en Casa Haas, con la voz de la mezzosoprano Mariela Angulo, que estará acompañada de la pianista Rosa María Valdez y el violinista Robert Markus, recordando temas de Agustín Lara, Consuelo Velázquez, María Grever, José Serrano y Manuel de Falla, en el espectáculo Sonidos de México y España, que inicia a las siete de la tarde. El boleto a 150 pesos, disponible en la taquilla de Teatro Ángela Peralta.

Precisamente en la galería Ángela Peralta, mañana, a las siete de la tarde, habrá una conferencia sobre narrativa, para conmemorar 30 años de la literatura mazatleca, a cargo de Aleyda Rojo, Alma Vitalis, Juan José Rodríguez, Saúl Valdez y Juan Esmerio. La entrada es libre y pueden asistir todas las personas interesadas en el quehacer de las letras en el puerto.

Por cierto, en el puerto se realizarán de nuevo las Convenciones de Sinaloa 2018, del 25 al 28 de junio, días en que se realizarán diversas actividades entre los jóvenes de todo el Estado, que vienen a iniciar el verano. Como cada año, habrá una elección de reina y son seis las participantes: de Los Mochis, Giovanna Serna y María Luisa Félix; por Culiacán, Valeria García, y representando a Mazatlán, Íngrid de Cima, Whitney Ortega y Daniela Coppel. Ellas ya fueron presentadas en una velada el viernes pasado por la noche, a la que asistieron jóvenes a conocerlas e ir haciendo su decisión. ¡Suerte a las seis chicas en la noche de elección!

Y mañana será una noche solidaria para el albergue Una Gota en el Océano, que realizará su cena de gala anual para captar fondos y continuar su labor a favor de indigentes, al darles techo y comida, entre otros servicios, en sus instalaciones. La cita es en el Salón Spectaculare, a partir de las ocho y media de la noche y el donativo es de 900 pesos, que bien vale la pena porque el menú será elaborado por los chefs del colectivo gastronómico Cosinar y estará musicalizada por el joven talento Alex Coppel. Los boletos y más informes están disponibles en las oficinas del Templo de San Judas Tadeo. Aportemos una gota de ayuda a un mar de necesidades.

Otra asociación que también apoya en necesidades es ANSPAC, que mañana tendrá su graduación y además se hará oficial que su nueva presidenta en el puerto es Silvia Vallejo de Ortega, pues Mercedes Cubillas de Henderson ya cumplió con los rigurosos dos años del periodo, quien pasa la estafeta después de cumplir con su labor, que estuvo llena de aprendizaje con conferencias y seminarios para seguir preparando a las animadoras. Felicidades por cumplir por este tiempo con algo que es en un apostolado. Estamos seguros que la nueva dirigente hará un excelente papel y con mucho éxito.

Tras el éxito de la Verbena Gastronómica, los rotarios mazatlecos cumplieron su palabra, como siempre, y el sábado pasado se inauguró la lavandería en el Asilo de Ancianos La Inmaculada, todo un logro para la institución y, por supuesto, los más contentos eran los abuelitos que ahí residen. Enhorabuena por este gran paso para ellos y aplausos para los rotarios, siempre al pendiente de ayudar a las causas del puerto.

Y una oriunda de este puerto, la maestra, cantante, actriz y productora de sus propios espectáculos, Flor Estrada, presentará el concierto Solo boleros, a partir de las siete de la tarde del sábado 2 de junio, en Casa Haas, donde deleitará con su voz al interpretar canciones de la época de oro de ese género romántico. Un gran espectáculo vivirán los asistentes que acudan por solo 120 pesos el boleto, pues además de una admirable voz, Flor tiene un estilo único y divertido para encantar al público.

Del dominio púbico hemos hecho, muchas veces, el pésimo servicio de agua que estamos recibiendo en las calles Playas del Pozole y Playas Las Barras, en Infonavit Playas, desde mediados de octubre, y hace más de un mes y medio que mandamos mensajes al gerente de Jumapam, Adalberto Becerra, en una mañana y hasta las 4 de la tarde respondió; enseguida llegaron dos ingenieros, pero al modo, cuando ellos vienen, sí hay agua y hasta una vecina salió a explicar la situación del servicio tan errático; al día siguiente regresaron con tres más, pero sigue igual de mal: un hilito el que sale desde las 10 u 11 de la mañana, pero ayer, la presión disminuyó drásticamente a las 8:30 de la mañana y a veces así dura hasta las 9 o 10 de la noche. Imagínese ahora que ya entró el calor. Le hemos mandado fotos y videos al gerente, pero nada aún. Otra cosa, cuando salga esta edición, ya se habrán cumplido dos semanas que vinieron a corregir una fuga de agua que salía por la banqueta de nuestra casa, la cual abrieron para hacer la reparación, pero resulta que desde entonces dejaron la cavidad, que es grande y algo profunda, con tierra y escombro a los lados, que uno se tiene que bajar a la calle. Nosotros estábamos en el trabajo cuando se hizo la reparación y dijeron a una vecina que regresarían dos o tres días después, ya que estuviera seca la tierra para rellenar el agujero con mezcla. Además de falta de agua, pero lo que no falta puntualmente es el recibo cada mes y completito, ahora tenemos exceso de tierra en la banqueta, que si alguien no se da cuenta puede caer y darse tremendo golpe. El lunes recibimos mensaje por WhatsApp del coordinador de esta zona, que es uno de los que vino hace como mes y medio, para ver cómo seguía todo y le dijimos que igual. Le comentamos lo del pozo hecho por Jumapam en la banqueta, le mandamos foto, pero nada. No cabe duda que Jumapam da a sus usuarios un servicio de clase mundial.