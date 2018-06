Algo Maz - Noroeste

Columna

El sábado nos enteramos que el Gobierno del Estado planea poner concreto hidráulico en el Malecón, o sea, otra vez a cerrar esa importante vialidadn causando el caos que ya todos conocimos el año pasado y parte de este, como si el Malecón necesitara más que se le hiciera. Esto lo anunció el propio Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Está bien, nos encanta la idea de que esta importante vialidad, atractivo turístico y centro de reunión, tanto de porteños como visitantes, sea mejor cada vez, pero consideramos que hay necesidades mucho más urgentes y que desde hace años están rezagadas, pues el mandatario dijo que la inversión de esta obra sería de 100 millones de pesos, proyecto que tiene el respaldo del Presidente Enrique Peña Nieto. Ordaz Coppel dijo que Peña quedó asombrado con las obras hechas en el puerto en tan poco tiempo, cuando estuvo en la inauguración del Tianguis Turístico, pues le interesaba que las viera. Entonces también lo hubiera llevado a ver las condiciones en que vive la gente en muchas de las colonias de la periferia de la ciudad, donde no hay pavimento, luz, drenaje y no hay que irse tan lejos, pues en áreas muy céntricas, hay un desabasto de agua, que se ha resentido más desde la semana pasada, que el calor entró a todo lo que da e, incluso, vecinos en calles de áreas bien ubicadas no tuvieron agua de jueves a sábado, consecutivamente. Dentro del proyecto de remodelación del Malecón no incluyó la pavimentación, que ya es una obra muy vieja, lo que nos parece extraño, pues es básico empezar algo desde abajo para garantizar su permanencia. Además, hay que recordar que el Malecón fue abierto al público, pero no ha sido aún entregado oficialmente. Llámenos negativos, extremistas, radicales o catastróficos, pero no podemos evitar ser suspicaces cuando de obra pública se trata. Y repetimos, encantados y felices de que se realicen esa clase de proyectos, no solo en Mazatlán, sino en todo Sinaloa, porque sus habitantes nos lo merecemos, pero volvemos al punto de que hay prioridades. Ya lo hemos comentado antes: muy bonita la casa, con una fachada espectacular, pero con todos sus servicios en mal estado y con la basura debajo de los muebles para impresionar a las visitas, como decían las señoras de antes: barrida por donde va a pasar la suegra. Aun con su remodelación, el sondeo que hemos hecho es que hay cosas que no convencen todavía por parecer riesgosas, sobre todo para el aforo vehicular, que en otra ocasión trataremos. Lo que sí nos encanta es la vida que sobre él transita, incluso es hasta un centro de ejercitamiento físico muy bueno, con su gimnasio al aire libre a un lado del Monumento al Pescador, donde va gente de todas las edades y es motivante observar que los jóvenes se reúnen a pasar un rato de saludable convivencia y algunos son unos verdaderos atletas que nos dejan con el ojo cuadrado por su destreza en los aparatos. Eso lo aplaudimos de pie, pero no hay que olvidar lo que también es urgente para que toda la sociedad se vea incluida en estas obras de remodelación para que Mazatlán tenga una mejor cara de manera integral, completa y uniforme.

Como integral y muy completa es la formación que da el maestro Enrique Patrón de Rueda a sus alumnos de canto, que hoy será la segunda parte de la Gala Lírica rumbo al Morelli, en Casa Haas, a las siete de la tarde. Este es parte de la preparación de los estudiantes del Taller de Ópera, para competir en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, uno de los certámenes operísticos más prestigiosos y de mayor arraigo en México. En esa demostración de hoy, el público verá el proceso que lleva a un cantante a interpretar piezas de ópera con el alto nivel de exigencia del maestro Patrón de Rueda, para extraer de sus alumnos lo mejor de su talento y poder vocal. Así que si ayer no vivió esa experiencia, puede hacerlo hoy. La entrada es de 150 pesos y estamos seguros será una experiencia para recordar.

Un buen día para recordar es el de ayer, en que la chef mazatleca Angelina Escutia Zúñiga cumplió años, por lo que estuvo de lo más felicitada por sus hijas, Valeria y Angie, así como sus papás y hermanos que, por cierto, su cuate, Octavio “Tato” Escutia, lógicamente también estuvo de lo más felicitado ayer por la misma razón. Desde aquí, los mejores deseos con un día de atraso, pero más vale tarde que nunca.

Lo que nunca pasará de estar presente es el ritmo de la música y belleza de nuestros bailes nacionales, por lo que este viernes se presentará el espectáculo México Baila, en el Teatro Ángela Peralta, a las cinco de la tarde y ocho de la noche y el boleto es de 150 pesos para cualquier localidad. Se presentarán dos cuerpos dancísticos: el Ballet Folklórico de Cultura, bajo la dirección del maestro Javier Arcadia, experto en estos bailes, y el Grupo Sangre Latina, con la guía de Marisol Curiel Ruiz. Vamos a sentir y vibrar con nuestros ritmos.

Otra opción de danza, pero contemporánea, es el evento Preparando el Viaje 2.0, que se presentará el viernes en el patio del Museo de Arte, a las ocho de la noche y la entrada es de 60 pesos. Esta es una programación compartida con la finalidad de que la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán muestre sus trabajos de hip hop y contemporáneo.

Una joven muy contemporánea y comprometida con el mundo actual es Ana Sofía Perezcastro Caravajal, a quien felicitamos desde ahorita porque mañana estará celebrando su cumpleaños. Sus papás, Ana Ivette Carvajal Natal y Jorge Perezcastro, así como sus hermanos, Juan Pablo y Jorge. ¡A disfrutar mañana, Ana Sofía, y adelante con más proyectos en pro de tu comunidad!

Otra persona que ha aportado su granito de arena al formar una mejor sociedad en sus aulas y también cumple años mañana es Adriana Ramírez de García, quien estará feliz entre su esposo, Néstor García, y sus hijos, Alejandra y Álvaro, además de las felicitaciones de sus hermanas, numerosas amistades y, obviamente, de su papá, Dagoberto Ramírez. ¡Los mejores deseos!

Con buenos deseos para los participantes en la sexta competencia de natación puntuable este domingo 10 de junio, que se realizará donde está el Club de Natación Playa Norte, junto al Monumento al Pescador. La cita es a las siete de la mañana, cuando inician las inscripciones, para iniciar la actividad en el agua, a las ocho. Todas las categorías recorrerán mil 500 metros, mientras la distancia de la elite es de 3 mil. Una buena manera de empezar el domingo.

Quien ya empezó desde ayer sus funciones oficialmente es Silvia Vallejo de Ortega, la presidenta de ANSPAC Mazatlán, para el periodo 2018-2020, cuando la dirigente saliente, Mercedes Cubillas de Henderson, le hizo entrega de las oficinas, ubicadas en las calles Río Presidio y Hamm, en la Colonia Palos Prietos. La asociación porteña, sin duda, queda en muy buenas manos y a crecer más en la apertura de unidades en empresas locales, ayudando a quienes toman su curso en su superación personal. ¡Enhorabuena!

Enhorabuena anticipada para Manolo Osuna Gamboa, el primogénito de una estirpe de tradición charra, que fundaron Alicia Gamboa de Osuna y Manolo Osuna Sánchez, pues mañana estará recibiendo otro año de vida y las felicitaciones le “lloverán” de todos lados, empezando con las de su mamá y hermanos, sobrinos, cuñadas y sus amigos.

Una gran fiesta de amigos se vivirá este sábado en el Centro Histórico, ya que eso es el Día de la Música, que arrancará a las siete de la tarde, en los cuatro escenarios colocados en la Plazuela Machado; en Venustiano Carranza, frente al Museo de Arte; en El Venadito, además de otro en Olas Altas y Mariano Escobedo. No puede faltar la exposición de arte denominada A la Vuelta de Venus, que se ubicará en Belisario Domínguez y Niños Héroes. Toda una experiencia sonora que es una tradición en el puerto, que este año regresa con una diversa gama de propuestas. Una excelente opción sabatina para convivir en familia y con amigos. ¡Vamos a bailar y a escuchar!

A escuchar deberíamos aprender todos, virtud que parece estar ya en completo desuso en un mundo en el que al estar en una conversación, queremos dominarla y predispuestos de antemano para imponer puntos de vista, no para intercambiar opiniones, consensarlas y hacer análisis, arrebatándonos la palabra. Por eso estamos como estamos en todos los ámbitos y no por eso dejamos de reconocer que caemos en esa práctica cuando menos lo pensamos, que ya es usual hasta en los niños, que con el acceso a la tecnología y la parafernalia de los medios de comunicación, algunos se sienten omnicientes, cuando la mejor fuente de aprendizaje es la vida y su paso en ella nos da el conocimiento, que también en ocasiones, no queremos aceptar aún con los golpes que nos da para indicarnos algo importante que debemos cambiar.

