Algo Maz - Noroeste

Mazatlán

Algo Maz

Columna

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Fue verdaderamente vergonzoso y triste que unos cuantos hayan quemado la bandera de Alemania en Tijuana porque la selección de México ganó a ese país solo por un gol en su primer partido mundialista. No estamos tratando de demeritar ese triunfo, ¿pero cuántas veces no se hubiera quemado el Lábaro Patrio en tantos juegos perdidos? Como se dice popularmente: con un buchecito de agua nos atragantamos. Eso no es todo, en Twitter, vimos un video de un youtuber, cuyo nombre no daremos para no darla más fama porque la noche del lunes, ya registraba más de 5 milllones de reproducciones su video en el que se le ve extendiendo la bandera alemana sobre una banqueta, se pone la mexicana en sus espaldas y se recuesta boca abajo sobre el emblema germánico en un simulacro de coito, luego se incorpora y se ríe. Mientras tanto en Alemania, un grupo de personas quitan su bandera e izan la de México entre aplausos y una mujer porta la camisa de la selección azteca. En Berlín, los aviones surcaron su cielo celebrando la victoria de México y nuestra bandera ondeando en las astas. Se supone que uno de los principios del deporte es la unión y del Mundial de Futbol, así como las Olimpiadas, es fomentar la amistad entre las naciones, por eso, al final de una competencia, los jugadores se saludan sin hacer mofa de quien perdió. Hasta en eso, los alemanes demostraron que están años luz más avanzados que nosotros, pues además de tener una economía, educación, tecnología, servicios médicos, normas de convivencia y desarrollo general mejores que en México, son superiores en valores, pues nos dieron una lección de respeto, principio universal que tanta falta nos hace y debido a su falta de práctica, estamos como estamos en nuestro País, pues si entre nosotros mismos nos ninguneamos, uno siempre resulta ser el más listo al jactamos de ejercer prácticas corruptas a nuestro nivel para salir adelante de una situación, mientras los demás son tontos por no hacerlo, pues desafortundamente esa es la idiosincracia que impregna a la mayoría de la población por una falta de educación en todos los niveles, lo cual nos ha llevado a no respetarnos ni apoyarnos unos a otros en la cotidianidad, solo en situaciones de necesidad, ¿qué pueden esperar los demás de nosotros, los mexicanos? Pareciera que no descendemos de una raza que maravilló a los españoles con sus obras de ingeniería y arquitectura, y que los colonizadores también hicieron su aportación cultural para lo que sería México; parece que no reunimos lo mejor de esos dos mundos.

Pero de lo mejor lo pasará mañana Carmelita Medina Osuna, pues será su cumpleaños, por lo que aseguramos estará de lo más felicitada por los suyos, especialmente por sus hijos, Miguel Abraham, Hernán y Valedemar Sánchez Medina, quien por cierto, le dio la alegría de graduarse como piloto naval de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, por lo que ya recibió un regalazo con eso y más lo que se sumen mañana.

Igualmente mañana, lo mejor para Sergio Torres Alarcón, que soplará quién sabe cuántas velas de su pastel de cumpleaños en compañía del mejor de los regalos, el amor de su esposa, Claudia Gómez Llanos, y sus hijas, Luciana y Cayita. ¡Vamos por más, Checotrón!

Quien va por otra noche de éxito es Eva Audelo, directora y actriz de la puesta en escena “Los monológos de la vagina”, que se presentará el sábado 23 a las siete de la tarde en Casa Haas, donde se tratarán las historias de diferentes mujeres de diversos estratos sociales y económicos, que narran o confiesan sus experiencias de vida. El boleto es de 120 pesos, pero para estudiantes con credencial, 60 pesos. La reflexión y diversión están garantizadas para quienes asistan a esa noche.

Al día siguiente, a partir de las nueve de la mañana, se realizará la Copa Noroeste de Karate Do en el Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez, mejor conocido como los campitos de la Juárez, donde se reunirán los participantes para demostrar sus habilidades y destrezas en esa milenaria disciplina oriental. Un buena oportunidad de pasar un domingo familiar y la entrada es libre.

Un domingo familiar, de lo más consentida, pasará Yolanda Mercado de Lizárraga, quien estará recibiendo otro año de vida con su esposo, Ricardo Lizárraga Granados, y recibiendo el cariño de sus hijos, Carmen Yolanda, Javier, Arturo, Juan Carlos y Ricardo, nietos y todas las amistades que ha sabido cultivar con su don de gente, por lo que anitcipamos un gran día para ella, ¡Felicidades!

E igualmente, felicidades con 48 horas de anticipación a Federico Domínguez Kelly, por su cumpleaños, entre su familia, especialmente la que fundó con su esposa, Alejandra Contreras, y sus hijos, Alan y Federico, por lo que desde este espacio, le adelantamos “Las mañanitas” y a pasarla bien.

Quien ya está pasando la eternidad en la morada celestial, es doña Choco de Zúñiga, que este lunes partió a encontrarse con el Creador, dejando una enseñanza de dedicación a su familia, especialmente a su hija, Tere Zúñiga de Escutia, quien se entregó a cuidarla aún con sus propios problemas de salud que le acontecían, pero su amor filial era más fuerte, y es un ejemplo como rara vez se ve actualmente de hijos a padres. Doña Choco ya está en las mejores manos y a recordarla con el aprendizaje que dejó en su familia.

Un aprendizaje para todos es el que se impartirá en Fundación Mapa con la plática Niños y Autoestima, que albergará en sus instalaciones, en Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja, este jueves 22 a las siete de la tarde, con el propósito de construir una autoestima genuina desde la infancia, que dicho sea de paso, también a muchos jóvenes y adultos hace falta. Hay más informes al 910 3583 y la entrada es libre, pero una aportación siempre es bien recibida para continuar su labor contra la depresión.

Todo lo contario de la depresión, a quen siempre hemos visto alegre y con esa simpatía que la caracteriza, Mabel Barros de De la Fuente, quien estará más feliz el sábado 23 porque “estrenará” otro año que llega a su vida, y claro que también feliz junto con ella, su Emilio de la Fuente. Sabemos que estará multifelicitada por toda su familia y su gran número de amistades, por lo que auguramos un movido fin de semana por su cumpleaños, que de seguro hay muchos más por venir.

Lo que ya habíamos visto venir y por eso no nos tomó tan de sorpresa este sábado, fue el levantamiento de la veda para extracción de agua en 300 cuencas del País, que concentran 55 por ciento de lagos y ríos, con los decretos de reservas de agua publicados por el Gobierno federal, por lo que se avizora que el líquido sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, pues gran parte de esas cuencas coincide con los sitios donde se desarrolla esta actividad, junto con la extracción de hidrocarburos y el fracking, una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo, por medio de la inyección de agua a alta presión, de modo que sobrepasa la resistencia de la roca y abre una fractura controlada en el fondo del pozo que se ha perforado. Esta agua a presión es mezclada con material apuntalante y productos químicos para ampliar las fracturas existentes en la capa rocosa que encierra al gas o petróleo, favoreciendo así su salida a la superficie. Para fracturar un solo pozo, se requieren entre 9 millones y 29 millones de litros de agua, de acuerdo con Alianza Mexicana Contra el Fracking, disminuyendo, lógicamente, la disponibilidad del líquido en esa zona, además de contaminar las fuentes de agua relacionadas con el uso de fracking, en las que se han identificado hasta 750 químicos en fluidos anallizados, como metales pesados, hidrocarburos y hasta elementos radioactivos como el radón, que se encuentran en el subsuelo, causando peligros para la salud de las personas, además de emisión de gases que contribuyen al calentamiento global. En fin, esta veda que se levantó en esas 300 cuencas, de las 756 que hay en la República, favorece para que los gobiernos locales, que concesionan el servicio de agua potable, lo cedan a empresas privadas, como ya ocurre en Veracruz, Puebla, Saltillo y otras ciudades, aunque según la Comisión Nacional del Agua, con estas reservas habrá agua, suficiente para garantizar líquido en los próximos 50 años, tiempo que podría durar una concesión, protegiendo así a las futuras generaciones de su escasez, pero todos sabemos y padecemos los efectos colaterales cuando se concesiona-privatiza un bien nacional. ¿Le creemos al Gobierno por enésima vez?