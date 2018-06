Algo Maz - Noroeste

Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Y este domingo se realizará una elección de proporciones históricas, independientemente de los 28 mil 292 millones de pesos que costará, los ojos internacionales también estarán puestos sobre México por lo controvertidas que han estado las campañas, sobre todo a Presidencia de la República, en la que más que información, ha existido desinformación al tergiversar o alterar hechos, como las imágenes en redes sociales que hemos visto de los cierres de campaña de Meade, López Obrador y Anaya, donde aparecen estadios e importantes vías públicas, como Paseo de la Reforma en Ciudad de México, atestadas de miles de personas, obviamente que son fotografías manipuladas, pero que la gente comparte, ya sea para “dar en la torre” o demostrar que su candidato es el bueno. Así como Peña Nieto es el “Telepresidente”, pues es producto del poder de las televisoras; las redes sociales han sido el canal para hacer otra campaña, la de sus usuarios, que sin ton ni son han compartido, tanto por Facebook y WhatsApp, principalmente, fotos, videos, frases y hasta memes, pero rara vez lo han hecho con un texto propio; cuando así ha sido, es de manera peyorativa, despreciando en ocasiones a una gran masa anónima, pues no la conocen, pero la consideran inferior por no comulgar con sus preferencias. Los epitetos también han volado entre los candidatos hasta en sus spots de radio y televisión, autoerigiéndose como salvadores y tratando de restar credibilidad al adversario y, con esto, quitando dignidad a un proceso que debería ser limpio y pacífico, pues las agresiones se presenta en los argumentos que esgrimen unos contra otros, que ninguno se ha abstenido de usar, al contrario, en lugar de propuestas factibles, se han enfocado en sacar los trapitos al Sol como si estuvieran exentos de un oscuro pasado. Regresando a las campañas extraoficiales o colaterales, las que han hecho sus simpatizantes, que son amigos, vecinos, compañeros de trabajo y familiares, que parece han sido efectivas, pero mejor aún, sin costarles como un medio de comunicación masivo, en que los ciudadanos enaltcen a su “gallo” y subjando a su rival, pero la mayoría lo hace no por estar documentada, sino obedeciendo a su ideología o conveniencias, ya sean por seguir con su trabajo, ganar un puesto o hasta por puro sentimiento de clase o pertenencia a cierto grupo. Aun con todo esto, hay que ir a votar este domingo, que es un derecho y la única herramienta “democrática” viable hasta ahora, aunque en qué democracia está el Ejército en las calles en una nación con más muertos que en los años de las dictaduras de Argentina y Chile juntas. ¿Se puede hablar de democracia en México mientras que mayo de este año ha sido el mes más violento desde 1997 con 2 mil 537 homicidios; en los últimos dos sexenios, se cuentan más de 230 mil muertos en un territorio lleno de fosas, tanto de la delicuencia organizada como de las fiscalías; que más de 30 mil desaparecidos gritan a través de sus familiares, quienes ya también están siendo olvidados? Cuándo la violencia se ha vuelto absurdamente cotidiana y se actúa de acuerdo con el poder monetario sin importar su procedencia, ¿se puede hablar de un estado de derecho y de democracia? ¡Pero a votar! La esperanza es la última luz que se apaga y quien sea que salga triunfador contraerá una responsabilidad monumental, pues la tiene muy difícil para manejar este complejo y grave problema con tantas aristas que se llama México y del que ningún candidato planetó propuestas, mucho menos soluciones factibles.

Lo que sí es factible es que mañana, el bailarín y maestro de danza, Agustín Martínez, estará pasando un día de lo más apapachado por su esposa, Aura Patrón, y su hija, Luna Regina, en la celebración de su cumpleaños, por lo que de una vez le adelantamos Las mañanitas desde este espacio y le refrendamos la admiración que le tenemos por su labor y a disfrutar con la familia mañana.

Un domingo familiar, aun con las elecciones de ese día, se puede vivir el 1 de julio en el evento Playa Libre, que esta vez tendrá lugar en la Playa Norte, en el Monumento al Pescador, para hacer la acividad de limpieza que cada mes encabeza Viva La Ola. La cita es a las 7:45 de la mañana y se recomienda llevar ropa cómoda, bloqueador solar y agua. Una buen opción de iniciar el día, aportar un granito de arena a uno de los grandes atractivos naturales del puerto y concientizar a los pequeños.

Con sus dos pequeñas, Julia y Catalina, y obviamente, rodeada del amor de su Pedroa Loaiza Ayón, ayer dio la bienvenida a otro año, Verónica Rico González, quien desde tempramo estuvo muy felicitada también por sus papás, Marcela González y Raúl Rico, e igualmente sus hermanos, Alejandra, Marcela y Raúl Rodrigo, y sus amigos. Estamos seguros que se lo pasó de lo mejor.

De lo mejor estará el Recital para Flauta y Piano hoy, en Casa Haas, con el talento de la flautista, Frida Fernández, y el pianista y maestro, José Miguel Rivera, que interpretarán piezas de Mozart, Tchaikovsky, Verdi, Saint Saens y otros grandes compositores, a partir de las siete de la tarde. La entrada tiene un valor de 150 pesos para deleitar el oído.

Otro evento musical que se realizará mañana, tamnbién a las siete de la tarde, pero en el Teatro Universitario de la UAS, es un espectáculo de canto y baile a beneficio de Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles Visuales, con la participación de sus niños, quienes también tocarán instrumentos. Su directora, Rosa Angélica García, comparte que el boleto es de solo 50 pesos para la tercera edición de este evento, con el fin de apoyar el trabajo que realiza la institución para reintegrar a saus beneficiarios a su entorno inmediato y logren ser independientes lo mejor posible.

Los mejores deseos por un excelente sábado para el profesor Javier Arcadia, pues estará celebrando otro año que llegará a su fructífera vida como maestro de bailes folclórticos, labor que realiza por más de 30 años con su grupo Cuicacalco y en el Ballet Folklórico del Instituto de Cultura, con el que ha llevado las danzas más tradicionales de México hasta el otro lado del mundo, como Japón, y es el director artístico del evento ICO Musical. Sabemos que estará muy felicitado, sobre todo por sus demonios, como llama a sus alumnos.

Ese día, en Casa Haas, se presentará la puesta en escena “Amor, amor o el suelo bajo los pies”, de Manolo Díaz, a las siete de la tarde. Una historia de dos amigos que comparten departamento, entre otras cosas, incluyendo una pérdida que tratan de sobrevivir de peculiar manera. La entrada es de 120 pesos y la obra es para adolescentes y adultos.

Y siguiendo con el teatro, también en Casa Haas y a las siete de la tarde, se presentará el montaje “Dios es un bicho”, bajo la dirección del maestro Giovanni Armenta, que trata sobre el amor a los animales, cómo las padres pueden llegar a romper las ilusiones de sus hijos e incluso separarlo de sus amigos por cuestiones religiosdas. El boleto es de 70 pesos para reflexionar sobre un tema actual.

Más actual no puede ser el tema del Mundial de Futbol, que esperamos le vaya muy bien a México hoy, pues este espacio se cierra un día antes de su publicación. Estamos seguros que la gente va a “madrugar” para no perderse este encuentro entre la Selección y Suecia, en el que hay que ganar o empatar para calificar, aunque claro, el triunfo sabe mejor y es embriagador por un rato, que se nos olvidan las penas, tanto que nos enteramos tardíamente de otros eventos que en ese momento están ocurriendo, como el caso de la separación de 2 mil niños de sus familias, con unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y hasta la revista Time publicó una portada la semana pasada, utilizando la foto de John Moore, que se hizo viral y muestra una niña llorando desconsolada cuando fue interceptada junto con su mamá por una patrulla fronteriza. Hemos escuchado audios de los niños desde sus jaulas, pues no son celdas, que parten el corazón de cualquiera. Se hizo una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, la cual no tuvo tanta difusión como la manifestación en el Ángela de la Independencia con el triunfo de México sobre Corea. Antes de que estas acciones antimigratorias tuvieran másm proporción, algunos estadounidenses se estaban moviendo ante esta situación, pero nosotros estábamos “narcotizados” con el gol mexicano al equipo alemán, que hubo gente que se enteró de los migrantes días después. Está para pensarse.

