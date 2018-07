Algo Maz - Noroeste

Mazatlán

Algo Maz

Columna de lo que acontece en el puerto

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Una elección histórica se registró este domingo y nos consta, pues por las casillas que pasamos, nunca vimos una sola sin gente, al contrario, todas ocupadas y algunas con largas filas de votantes. Los ciudadanos ejercieron su derecho del sufragio y es digno de mención, pues cuántas veces leímos y escuchamos que en otros comicios, la abstención había sido la ganadora. Histórico también el porcentaje de votos a favor de López Obrador, con más del 50 por ciento. Histórica también la “paliza” que la ciudadanía dio al PRI y esto se había estado gestando desde años. Recordemos a los estudiantes de 1968, que ellos también querían un cambio, se organizaron sin partido político, luego vino la elección de 1988, en la que todo apuntaba a Cuauhtémoc Cárdenas como Presidente, cuando se “cayó” el sistema y ganó Salinas de Gortari. En 2006, Felipe Calderón tirunfó sobre López Obrador ni siquiera por un dígito, sino por 0.6 por ciento. En 2000. cuando Fox ganó, vivíamos en Phoenix y fue la nota principal en los periódicos de allá. La dueña de una empresa en la que trabajábamos nos preguntó si las cosas iban a ser diferentes con el cambio de partido en el poder, a lo que dijimos que pensábamos que la gente más bien había votado contra el PRI y no creiamos que ocurriera ese cambio y le explicamos nuestro punto de vista. En ese sexenio, los escándalos de corrupción por parte de la esposa e hijastros de Fox siempre fueron la nota y lo que el PRI hizo en 71 años, el PAN lo hizo en sus primeros seis. Ahí se “desgranó” la mazorca y vino Calderón con el ejército en las calles. Siguió Peña Nieto con todo lo que ya que conocemos, que fue una tras otra. La gente, el domingo salió a votar por el cambio, diezmando al PRI y al sistemas de partidos, pero también con una esperanza. En muchos casos, votaron por Morena basándose en esa esperanza y lo hicieron por desconocidos, aunque en realidad, la mayoría de los votantes, ¿qué tanto conocemos a los candidatos y la ideología del partido al que están adheridos? Esta es una de las responsabilidades que recae sobre AMLO, quien va a tener que dar la cara por todos aquellos que se abrigaron bajo su ala, la de Morena. Mucha gente comenzó a circular en las redes sociales el desplegado de Denisse Dresser sobre su opinión acerca de lo que representa el Peje para ella y también que aún así, hay que tenerlo vigilado como ciudadanos para pedirle cuentas en dado caso, pero hasta ahorita, no nos ha llegado un escrito en el cual la gente pida justicia por todo lo que ha hecho Peña Nieto y su equipo, que estarán en el poder cinco meses más y también hay que pedirle cuentas ¿no? Pero como cada sexenio, sabemos lo que pasa, no quejamos entre nosotros y no hacemos nada. Durante este tiempo, la gente se queja de los malos manejos de funcionarios de alto nivel y del mismo Presidente, aunque en época de campañas apoyan a los candidatos emanados del partido que está en el Gobierno del que tanto se quejan. Que alguen nos explique, por favor. Claro que hay que vigilar, pero eso siempre debió de hacerse; nunca es tarde para empezar y estas elecciones son un ejemplo por la manera en que se condujeron los ciudadanos y tal vez, en medio de nuestro escepticismo, pues no nos vamos de bruces por lo idílico, ya se está viendo una luz al final del túnel, a la cual no vamos alcanzar en un año o en el sexenio que iniciará el 1 de diciembre, pues no lo hicieron ni el PRI ni el PAN en 83 años, pero se pueden fincar las bases de ese cambio, en lo cual cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte, México somos todos ¡y a ponernos a trabajar por ser una mejor nación!

Para comenzar a ser una mejor sociedad, un grupo de amigos ha decidido hacer una campaña de concientización sobre el respeto al peatón, que nos participó Emilio de la Fuente, pues él y un grupo de personas comentan que en los cruces peatonales de Avenida del Mar, llamados cruces de cebra, no están cumpliendo su función porque los automovilistas no dan el paso a las personas de a pie, por lo que están planeando ir a empresas que tienen varios vehículos y pegar calcamonías, así como charlas a choferes de todo tipo de transporte, por lo que están invitando a la comunidad a dar el paso a la gente, que es algo urgentísimo en la ciudad porque tristemente, todos los días vemos que esta cultura vial ya está prácticamente extinta y lo hemos comentado en este espacio anteriormente, así que desde hoy, a arrancar con la campaña Démosle el Paso al Peatón, que nada cuesta al conductor y por ejercer el valor del respeto, no se le va a hacer más tarde para llegar a donde va.

Y antes de que se haga más tarde, Julieta Montoya de Hemke, presidenta del Comité de Damas del Hospital General, nos notificó que el boleto 900 fue el ganador de la rifa de 500 pesos, que se realiza el último viernes de cada mes de acuerdo con el resultado de la Lotería Nacional. La ganadora fue Verónica de Cosío y con lo recaudado, se ayuda a famliares de pacientes de escasos recursos de la institución médica, entre otras labores que la agrupación femenil realiza.

Y su labor como cabeza de la dirigencia ya inició Rodolfo Kelly Ibarra, quien este sábado pasado asumió como presidente del Club Rotario Mazatlán Norte, por lo que rindió protesta en una ceremonia junto con su equipo de trabajo, en la que estuvo acompañado de su esposa, Adela Mellado de Kelly. Desde aquí, los mejores deseos para este periodo 2018-2019 que le tocó liderar. ¡Felicidades!

Las felicitaciones van para Beatriz Cruz de Campillo, quien hoy está celebrando su cumpleaños, rodeada del amor de su esposo, Roberto Campillo, y sus hijos, Beíta y Robertito, además del cariño del resto de su familia y de sus numerosas amistades.

También muy felicitado estará mañana Martín Sánchez Reynoso, porque será su cumpleaños y de seguro lo pasará de lo mejor en compañía de su esposa, Karla Eng; su hijo, Ángel, su familia, amigos y compañeros rotarios, así que a brindar mañana por otro año de vida.

Por cierto, para aprender de vinos y cómo catarlos, se realizará un taller sobre este tema en el Museo de Arte de Mazatlán, que inicia precisamente hoy y termina mañana con el propósito de difundir la cultura del vino, conocer sus principales productores y su consumo en México. En ambos días el taller es de cuatro a siete de la tarde y tiene un costo de 600 pesos. El cupo es limitado a 12 personas y la actividad tendrá lugar en la sala de pintura del museo, así que si alguien le interesa aprender sobre enología, puede llamar al 985 3502 para mayores informes porque la asistencia es solo para unos cuantos.

En ese mismo recinto artístico, pero el viernes 6, se presentará el maestro José Miguel Rivera con un recital de piano, en la Galería Roberto Pérez Rubio, a las siete de la tarde, con el objetivo de acercar a las personas a la música clásica. La entrada tiene un costo de 150 pesos y es una buena manera de pasar la noche del viernes.

Y una buena opción de iniciar este domingo 8 es asistiendo a la séptima competencia de natación puntuable, a las ocho de la mañana, en la Playa Norte, donde se encuentra el club de natación, junto al Monumento al Pescador. Todos los nadadores de la región están invitados y las inscripciones son ahí mismo a partir de las siete de la mañana. Una oportunidad de disfrutar una competencia saludable.

También la salud emocional es importante para mejorar como personas, por lo que Fundación Mapa está invitando, para mañana, a la plática Creencias irracionales, que impartirá ahí mismo la psicóloga Shely Quiñónez, quien explicará los efectos de estas creencias sobre la conducta de las personas cuando no son reales. La cita es a las siete de la tarde en Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja, y la entrada es libre, pero una aportacion voluntaria siempre es bien recibida para continuar su labor en el puerto contra la depresión.

Que no nos deje vencer la depresión por lo que pasa a nuestro alrededor, pues hay muchos retos que tenemos por delante como País, pero debemos empezar por nuestro entorno inmediato y comenzar a cambiarlo. Una playa se hace granito a granito de arena; al reproducir y sumarse los aportes individuales, se construye algo grande, pero primero, vamos respetándonos unos a otros, que eso es la piedra angular de todas las relaciones personales y, por consecuencia, de la sociedad.