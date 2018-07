Algo Maz - Noroeste

Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Con tristeza e impotencia vemos que los asaltos andan con fuerza en el puerto, pues si nos ponemos a pensar en promedios o índices, nos parece increíble que tres personas que conocemos, la semana pasada atravesaron por esta amarga experiencia. Imagínese que usted despierta en la madrugada de repente con un hombre a su lado, quien le tiene puesto un cuchillo alargado en la garganta y permanece así por alrededor de 10 o 15 minutos. Eso le pasó a una señora que vive por nuestros rumbos y por fortuna, el asaltante se llevó efectivo, parece que algo de alhajas y una tablet, y decimos por fortuna porque no le hizo nada. A los pocos minutos que salió el malhechor de su casa, ella acudió a una vecina, quien llamó a la policía, pero no llegó hasta una hora después y solo un agente se presentó, aun cuando se explicó que el asaltante llevaba arma, pero al modo de estos casos, hasta ahorita no ha pasado nada. A los dos días, nos enteramos que a un conocido le robaron su carro afuera de su casa en la mañana y, al día siguiente, un ex compañero de trabajo nos contó que su moto también se la robaron de afuera de su casa. En ambos casos, ese transporte era parte de su medio de trabajo. En cuatro días ocurrieron estos tres robos, cuyas víctimas conocemos, lo que nos pone a pensar en el gran número de ellos que se han de perpetrar a diario. Los tres casos involucran a personas de distintas edades, pero gente trabajadora, que ha logrado lo que tiene a base de esfuerzo honesto y uno de ellos empieza a abrirse paso en la vida con sus propios medios, también de manera limpia, como para que alguien venga y le arrebate pertenencias de valor en el mejor de los casos, pues lo que le pasó a la señora estuvo muy peligroso, pues nadie puede saber qué pasa por la mente de alguien que blande un arma poniéndola en contacto físico con la persona que está amenazando. Estamos viviendo tiempos que jamás nos pasaron por la cabeza, un mundo patas arriba en el que los delincuentes hacen de las suyas sin que se les localice y, por lógica, puedan recibir su castigo, mientras queda desprotegida la gente que sale a la calle a diario, a luchar, para seguir adelante, poniendo lo mejor de sí, pues al hacer algo positivo para ellos mismos, se beneficia su entorno inmediato y de ahí, toda la comunidad.

También en su labor por una mejor comunidad, un gran brazo de ayuda es el Club Rotario Mazatlán, que desde 1927 ha apoyado a los sectores vulnerables del puerto, incansablemente, a través de sus diversos programas y, este sábado 14 de julio, renovará su mesa directiva, por lo que Óscar Tirado asumirá de nuevo la presidencia para el año 2018-2019, en una ceremonia que se efectuará en lo alto de un hotel en Olas Altas. Sabemos de su experiencia anterior en este mismo puesto, por lo que es seguro que con su energía y juventud sabrá llevar el timón de la agrupación a nuevos destinos de beneficios para la sociedad. ¡Felicidades!

Y las felicitaciones van hoy para una bella dama, Laura Delia Habif, quien se ha dedicado, precisamente, a resaltar la belleza de sus clientas y de varias jóvenes que han sido soberanas del Carnaval y está dando la bienvenida a otro cumpleaños, así que van nuestros deseos para que lo viva de lo mejor.

De mejores condiciones se está proyectando poner el Asilo de Ancianos La Inmaculada, por lo que está planeando una serie de actividades para obtener recursos y ser un espacio más digno para los abuelitos que residen ahí, así que vamos a esperar los eventos que su patronato está organizando, en los que todos podemos apoyar, para dar una mejor calidad de vida sus huéspedes y que esta institución continúe su labor.

Una labor en conjunto con el gobierno de Colombia es la que realizó el Instituto de Cultura de Mazatlán, que fructificó en un ciclo de cine con películas de ese país sudamericano, que inicia hoy a las ocho de la noche, en el Teatro Ángela Peralta, con la proyección del documental El silencio de los fusiles, dirigido por la periodista y guionista Natalia Orozco. Esta actividad concluirá el sábado y las sedes son el teatro, el Cinematógrafo de Cultura y el Parque Ciudades Hermanas. La entrada es libre, aunque para la función de esta noche en el TAP se requiere boleto gratuito.

Y el sábado, un verdadero banquete musical se presentará en el Teatro Ángela Peralta con Carlos Osuna, José Adán Pérez, José Manuel Chu y Joel Juan Qui, quienes serán parte del espectáculo Cuatro sinaloenses de cuidado, con un amplio repertorio de canciones. Los boletos van desde 180 pesos hasta 350 pesos y la cita es a las ocho de la noche. Con este evento se cierra la Temporada Primavera 2018, que organiza el Instituto de Cultura de Mazatlán, que agradece la asistencia del público que disfrutó de esta actividad cultural en estos meses.

Agradecida con la vida, así estará la profesora de inglés Laura Rivas, que el viernes estará celebrando su cumpleaños, que sin duda estará lleno de felicitaciones de sus compañeros y alumnos de la Universidad Tecmilenio, pero principalmente de su hija, Monse Cabello; su hermana, Beatriz Rivas, y de sus sobrinos, Fitz y Vera Baertschi. Desde este espacio le anticipamos un gran día y que siga conservando esa energía, así como de esa personalidad avasalladora con la que llena las aulas. ¡A disfrutar!

Los que estarán disfrutando una noche musical el viernes también son los fans de la cantante Yuridia, que dará un concierto en el Centro de Convenciones, como parte de su Desierto Tour 2018, en el que interpretará sus éxitos y canciones que lo han sido en otras voces, a las que ella sabe imprimir su particular sello. La cita es a las nueve de la noche para vivir una gran velada de romance y emociones.

Hablando de lo emocional, mañana, en Fundación Mapa se impartirá la plática Cómo educar a tus hijos sin dañarlos, a cargo de la psicóloga Ana María Ruelas, pues una tarea difícil, ya que nadie nace con un instructivo para ser padre y no existen recetas mágicas para ello. La actividad iniciará a las siete de la tarde y la entrada es libre, pero una aportación voluntaria es siempre bienvenida para que la fundación continúe su trabajo de combatir la depresión. Hay más informes al 910 3583 sobre este evento y otros que ahí se realizan a beneficio de la salud emocional de la comunidad.

Y en nuestra comunidad Noroeste, específicamente en esta sección, nos encontramos hoy de manteles largos porque es cumpleaños de una de nuestras compañeras que admiramos por su asertividad, además de ser trabajadora y creativa, así como una excelente deportista: muy feliz cumpleaños a Susana Guevara y ¡queremos pastel!

También lo que queremos es un mundo mejor, el cual no nos viene gratis porque todos debemos poner de nuestra parte para hacerlo realidad, aunque en realidad no nos cuesta nada ser empáticos, ponernos en el lugar de los demás, algo difícil porque no tenemos esa formación como en otros países; respetarnos unos a otros y tratar de hacer lo más agradable posible los momentos que compartimos en compañía de otros en los diferentes ámbitos en que nos desenvolvemos, aunque las circunstancias sean adversas, pues no se apaga el fuego añadiéndole gasolina, que además está muy cara.

Laura Rivas, de cumpleaños el viernes.