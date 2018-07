Algo Maz - Noroeste

Columna

Algo Maz

Lo que acontece en el ámbito porteño

Luis Ángel Gómez

Hace una semana que, por motivos de espacio en la versión impresa de Noroeste, esta colaboración no pudo aparecer, pero en el sitio www.noroeste.com se subió para seguir en contacto por ese medio digital, que básicamente es por el cual la mayoría de la gente, sobre todo las nuevas generaciones, se informan o mantienen al día con las noticias del mundo. Precisamente, hace dos días, nos enteramos que uno de los tabloides más populares de la Urbe de Hierro, New York Daily News, tuvo que recortar a la mitad su personal editorial o de noticias, es decir, empleados como reporteros, fotógrafos, diseñadores, entre otros, que ahí trabajaban. El medio día de este lunes pasado, se vio a los ya ex empleados saliendo del edificio, abrazándose entre lágrimas por su recorte. El medio tiene 99 años y durante ese tiempo ha ganado 11 premios Pulltzer, el máximo galardón del periodismo, semejante a ganar un Óscar. En sus días de gloria, su circulación llegó a ser de 2 millones 400 mil ejemplares en 1947 y llegó a vender más que cualquier otro periódico en todo Estados Unidos. ¿La razón para esa acción de reducir su personal de noticias? El agudo declive de la venta de anuncios y la baja de lectores en papel, de acuerdo con Tronc Inc., la compañía dueña del medio. Incluso, hasta el Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, escribió en su cuenta de Twitter, “no es un secreto que no he estado de acuerdo con el Daily News a veces, pero la codiciosa decisión de Tronc de destripar el área editorial es mala para el gobierno y un desastre para la ciudad de Nueva York. Tronc debería vender el periódico a alguien comprometido con el periodismo local”. Estos recortes en Daily News son los más recientes para la empresa, pues en abril hizo lo mismo con varias docenas de personal en Los Angeles Times y, un mes después, en The Chicago Tribune. El número de páginas y, por consecuencia, el espacio, depende de la venta de anuncios; ante la falta de ellos, es necesario optimizarlos para ofrecer al lector del impreso la mejor calidad de contenido, lo cual se vuelve una toma de decisiones más fuerte que antes, pero está la opción de la plataforma digital, que ahí hay espacio para todo, por eso también, en ocasiones se tienen que editar entrevistas para la edición en papel y se agrega al final que la versión completa está en Internet, pues en ocasiones, imposible publicar toda la información en un espacio que cada día va reduciéndose, mientras los medios se tienen que ir adaptando a la nueva tecnología y hábitos de consumo de los lectores, que tienen todo el mundo a su disposición sobre la palma de su mano, pero ojo, como las posibilidades son ilimitadas en el celular, también abundan los sitios de “noticias” que son todo, menos eso, pero la gente tiene ahora la tendencia en creer todo lo que ven en su aparato, pues es tan grande la oleada de información que les llega, que no tienen tiempo para procesarla y reflexionarla o, simplemente, no les interesa hacerlo, pues la cuestión es traer el celular en la mano o pasar el índice sobre él para ver qué hay, pues la mayoría de las veces no sabemos qué buscamos o ni siquiera eso, solo por inercia, ya que el máximo disfrute se ha convertido en sentir la pantalla bajo la yema de los dedos.

Y hoy, disfrutando este día al máximo, se encuentra Lolita Rivera de Cavazos, que celebra su cumpleaños, obviamente con las amorosas felicitaciones de su esposo, Francisco Cavazos Daher; sus hijas, Laura, Cecilia, Marcela y Adriana, así como de sus nietos y su círculo de amigas; por supuesto que en este espacio nos unimos a los buenos deseos de que pase el mejor de los días.

Quien se la está pasando de lo mejor es Diana Carolina Pérez Escobedo, pues en compañía de su princesa, Catalina, disfrutan, precisamente, del lugar de donde provienen las más famosas portadoras de ese título, Disneylandia, conociendo los atractivos que ese mágico reino ofrece y la diversión nunca se detiene, por lo que a su regreso, la pequeña tendrá mucho que contar a sus consentidores abuelos, Reyna Escobedo y el artista de la lente, Manuel Pérez. ¡Buen viaje a las dos!

Y con sus dos hijos, Regina y Gabriel, Paola Escutia de Tostado se fue al centro de la República, donde visitó uno de los lugares más emblemáticos, la mística Teotihuacan, donde subió la célebre Pirámide del Sol, para sentir su energía, y también se aventuró a las alturas en globo aerostático en compañía de sus dos retoños, quienes de seguro aprendieron sobre las civilizaciones prehispánicas que ahí se asentaron y conocer más la riqueza histórica de México.

Y para disfrutar rica comida, se invita a una kermés organizada con mucho amor por una noble causa, la de Aleida Guadalupe Quintero Lozano, quien tiene síndrome de Lange y necesita una cirugía para su problema en la cadera, pues a cómo ella va creciendo, este se va agravando. Hay más informes al celular 669 198 1269 para el evento, que es a partir de las cuatro de la tarde de este domingo 29, en la Calle Angostura 2025 del Fovissste Playa Azul, donde además habrá entretenidas actividades a costos accesibles, para que los asistentes puedan aportar su granito de arena a mejorar la calidad de vida de una niña que se va abriendo a ella.

Muy feliz de la vida estará Eloísa Caballero Díaz, festejando su cumpleaños este sábado, con las demostraciones de su amor, Pedro Martínez Chávez; las de sus papás, Eloísa Díaz de Caballero y Carlos Caballero Rodríguez; sus hermanos, Carla María y Carlos, además de que por supuesto, las de su abuelita, Chayito Osuna. ¡Felicidades adelantadas, Elo!

Al día siguiente, otra guapa cumpleañera estará de lo más consentida, Arantxa Tirado González, en cuyos ojazos vemos los de nuestra recordada Hortencia Freeman, dignamente heredados a ella. Su mamá, Zaira González Freeman; su hermano, Óscar Tirado, quien se llama igual que su papá, además de otros familiares y amigos, de seguro estarán llenándola de felicitaciones este domingo de plenas vacaciones.

Por cierto, el puerto luce lleno de vacacionistas durante toda la semana, a los que se suman los que vienen a pasar el fin de estados cercanos al nuestro, a pesar de que las temperaturas han estado demasiado altas, así que zambullirse en el mar es una refrescante opción, pero hay que recordar que recoger la basura y conservar limpias las playas debe ser una acción primordial para que todos sigan disfrutándolas. Ha costado mucho esfuerzo lograr la proyección que Mazatlán tiene para que esta se venga abajo, así que sus propios residentes debemos poner el ejemplo. Políticos y empresarios utilizan la frase “Mazatlán está de moda”, pero las modas son pasajeras y debemos seguir trabajando en todos los aspectos para que sea la opción permanente como destino turístico.