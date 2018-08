Algo Maz - Noroeste

Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

Esta semana, la iniciamos con comentarios de quienes nos compartieron sus puntos de vista sobre ciertas cosas que han notado, desde hace rato, en el Malecón, atractivo que tanta controversia ha desatado desde los inicios de su remodelación. En una llamada, una lectora nos dijo que además de que se enteró que iban a poner concreto hidráulico en esa vialidad tan importante, con su lógico cierre al tráfico vehicular de nuevo, tema que ya tocamos hace algunas ediciones, el estado de la flora está empeorando a todas luces, pues las palmeras en el camellón están marchitándose o algunas ya secas, las otras, colocadas en la banqueta del lado de la playa, que son de tronco más grueso, se ven deprimentes sin su corona de grandes hojas. Esta persona nos comentó que están de dar lástima y los miles de pesos que costaron para que ni siquiera les proporcionen cuidados. Esa noche, anduvimos sobre esa avenida en auto y quien conducía, sin hacerle ningún comentario, sacó a relucir el tema de las palmeras, que dan un espectáculo deprimente por el estado en que algunas se encuentran, sobre todo las del camellón, e hizo la observación que la parte en que se encuentran sus hojas, justo antes de llegar a la copa, aún están amarradas, tal cual las entregan, y que nadie se ha preocupado por quitarles esos hilos o cuerdas, para que las plantas puedan crecer en esa parte de su follaje, que luce ya completamente seco. Baja uno la vista y la tierra del camellón se ve árida y las plantas que están ahí no están cuidadas, vaya, ni siquiera regadas, máxime con las elevadas temperaturas que han azotado al puerto desde la semana pasada. Hace unos cinco meses, aproximadamente, recibimos mensajes de audio de una mazatleca preocupada por el estado en que ya estaba viendo las plameras desde antes del Tianguis Turístico, exponiendo que fraccionamientos de Mazatlán tienen palmeras y lucen en muy buen estado porque las riegan y dan mantenimiento, cosa que las del Malecón carecían entonces, y aún ahora, pues no solo era comprarlas, colocarlas y dejarlas ahí para tropicalizar la imagen del puerto, sino cuidarlas con todo lo que eso implica. En fin, como nos dijeron el lunes en la noche, que pasó el Tianguis y parece que las autoridades, aunque clamen a los cuatro vientos que Mazatlán está de moda, las palmeras y plantas del Malecón ya pasaron de moda para ellos.

Pero quien siempre luce a la moda y con un gusto impecable es Alejandra León de Letamendi, quien hoy despertó celebrando otro año que llega a su vida, por lo que estamos seguros que su esposo, Juan Carlos Letamendi Haas, sus hijos, papás y hermanos, así como su gran número de amistades, la rodean desde ya de cariño.

Otra cumpleañera de hoy es Esperanza Bustamante de Toledo, quien también está recibiendo las demostraciones de amor de su esposo, hijos, nietos y amigos, además de las felicitaciones de sus compañeras de causa del Comite de Damas Voluntarias del Hospital General.

Por cierto, esa agrupación femenil, que preside Julieta Montoya de Hemke, nos informa que el boleto 445 fue el premiado con la rifa de 500 pesos, que se hace con el sorteo de la Lotería Nacional del último viernes de cada mes, el cual vendió Carmen Urrea a Tere Curiel, la feliz ganadora. Lo recaudado se invierte en apoyar a familiares de pacientes de escasos recursos y a la propia institución médica.

Otra institución que requiere del apoyo de toda la comunidad mazatleca es el Asilo de Ancianos La Inmaculada, que con estas altas temperaturas necesita alimentar y vitaminar bien a los abuelitos que ahí residen, por lo que es necesario proporcionarles verduras y frutas frescas de temporada, así que una donación en especie de estos alimentos es más que bienvenida. El albergue se ubica entre las calles 5 de mayo y Miguel Hidalgo, frente a la Plazuela Zaragoza, y su teléfono es el 981 6223, para conocer más sobre su labor.

Una gran labor por implusar el arte y la cultura realiza el Centro Cultural Multiversidad, que el sábado 4 de agosto albergará la presentación del libro “La rosa de fierro”, de María Alvarado Montenegro, y será comentado por Luis Antonio García Sepúlveda. Quien es historiador y cronista adjunto de Culiacán. La cita es a las seis de la tarde en 21 de Marzo 36, a un lado del Palacio Municipal.

Un día antes, el viernes, Ariane Vega estará feliz con su esposo, Arturo Arvizu, y sus hijos, Mateo y Arturo, porque la consentirán más que siempre al ser su cumpleaños, por lo que le deseamos lo mejor para ese día, en el que seguro lucirá ¡guapísima!

También ese día, una estadounidense, quien su preocupación para que Mazatlán sea mejor es siempre evidente, es Marianne Biasotti, quien ese día estará de festejo cumpleañero en compañía de su esposo, Rogelio Fontes Rosas, y sus hijos, Hailey, Luca y Mario, por lo que desde este espacio le anticipamos lo mejor.

Otra extranjera preocupada por los demás, Linda Hannawalt, quien hace cuatro años llevó a San Francisco, con gastos pagados, a un grupo de alumnas del Taller Mujeres Trabajando, organizado por la extinta asociación Pro México, a enseñarles a elaborar colchonetas, pues ella es experta en eso y posee una compañía, la tarde del lunes dio un coctel en su casa en Mazatlán para presentar a Pat Wilkins, fundadora y directora de BASICS International en Ghana, África, donde hace dos años, estuvo de viaje, se conocieron y Linda comenzó a trabajar con los niños del área más pobre de ese lugar, por lo que anunció que un grupo de niñas de Ghana vendrá a Mazatlán para aprender técnicas de tejido, bajo la guía, precisamente, de las damas que fueron a San Francisco. Bien por este trabajo.

Un trabajo que no cesa cada semana es la Fundación MAPA, que cada jueves da una charla llena de enseñanza y mañana tendrá al doctor Luis Arturo Sánchez Reynoso, impartiendo la plática ¡ResponsableMente!, con el propósito de fomentar la proactividad en vez de solo reaccionar. La cita es las siete de la tarde en sus instalaciones de Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja. La entrada es libre, pero un donativo es bien recibido para continuar su lucha contra la depresión. Hay más informes al teléfono 910 3583.

El teléfono de Tita Coronel de Becerra sonará muchas veces este sábado para felicitarla por su cumpleaños, y su esposo, Humberto Becerra Batista, junto con sus hijos, la estarán festejando como se merece.

Igualmente ese día, Isaac Aranguré estará dando la bienvenida a otro cumpleaños en compañía de sus seres queridos y amigos, por lo que desde este momento nos empezamos a unir a los buenos deseos. ¡Feliz sábado!

Quienes no están muy felices son los que ya han externado su inconformidad porque a partir de hoy, se va a cobrar cinco pesos por accesar al puente de cristal en El Faro, 10 pesos por botella de agua y otra cantidad igual por hacer uso de los baños, incluso se ofrecen paquetes que incluyen las tres cosas por 20 pesos. No consideramos disparatada la decisión, pues en todas partes se cobran costos de recuperación. ¿Cuántas veces no hemos ansiado que alguien venda agua porque no hay a donde fuimos y no la llevamos? El acceso general no tiene costo, por lo que sigue siendo un patrimonio de los mazatlecos y de sus visitantes. De hecho, consideramos pertinente que haya horarios, que también existen en los atractivos de todas partes, pero allá si acatamos los reglamentos, además de ser una medida de prevención, pues qué tiene que andar haciendo alguien a media noche en la punta del Cerro del Crestón. Los precios nos parecen bastante razonables, pero eso sí, el lugar se debe mantener limpio y con medidas de seguridad, que si no las hay en algunas secciones, deben instalarse por el bien de todos y de la imagen del puerto.

