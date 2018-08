Columna

¿En qué clase de vida estamos inmersos? Este fin de semana nos ha puesto a reflexionar más al respecto, que ya no nos gustaría irnos de Mazatlán, sino del País, y no precisamente a Estados Unidos, donde el Presidente Trump, de acuerdo con datos de The Washington Post, dice un promedio de 17 mentiras diarias. La realidad que vivimos en un puerto, el cual, desde la primera vez que visitamos en Semana Santa de 1983, nos quedamos maravillados con su belleza natural, imagínese ahora, con tanta inversión y empuje que se le ha venido dando en obras e infraestructura, pero sigue sin invertírsele en algo primordial, y eso nos corresponde a los ciudadanos: trato y buen servicio. Sábado en la noche: tomamos un taxi, cuyo conductor nos dice que son 50 pesos con celular en mano porque estaba en una llamada. Así manejó la mitad del trayecto, con la derecha al volante y la izquierda sosteniendo el teléfono. Termina llamada e inmediatamente pone música de banda, sin preguntar nuestra opinión. Llegamos al lugar, le pagamos y damos las gracias, su respuesta fue “mmmh”, un sonido gutural que no supimos si interpretar como un “de nada” o “pues ya qué”. Esa fue toda la interacción con él. Llegamos al bar, promoción dos por uno en cerveza, la cual es de 70 pesos con un mesero, a quien le preguntamos dos veces el costo porque la música no nos permitía escucharle bien y nos da el cambio por esa cantidad. Luego, con el calor, pedimos otra con otro mesero, que nos cobra 60 pesos al darnos el cambio. En ambos casos, dimos propina como es nuestra costumbre, aunque en Mazatlán hay que, casi, rogar, mientras uno espera a ser atendido. Taxi de regreso a casa, 70 pesos, aunque es la misma distancia, pero el color de la unidad es diferente. Nula charla con el conductor durante la ruta hasta que nos da el cambio. En varias ocasiones también hemos utilizado Uber y solo en una, el servicio fue como se supone, aunque en otras ciudades que lo hemos solicitado, los conductores nos han tratado a cuerpo de rey, absolutamente en todas las ocasiones y otras personas nos han dicho del buen servicio de Uber en otros países; en Mazatlán, solo uno nos ha tocado como debe ser, ¿entonces en dónde o de quién es el problema? Domingo en la noche, compramos unas bolsitas de golosinas en un dulcería de un centro comercial, el trato en la caja al momento de pagar es impersonal, frío y casi como de “¿por qué estoy trabajando aquí si es domingo?”. Lunes en la noche en el súper, pedimos una marca de jamón a la dependienta, ella nos ofrece otra, con una sonrisa, le decimos que ya hemos probado esa varias veces y queremos la que pedimos, se le nota la contrariedad y con gesto adusto saca el jamón del refrigerador; llega otra clienta, que le da las buenas noches y le pide también ese jamón, es ignorada por la dependienta, quien se dirige a nosotros para preguntarnos qué tan gruesa queremos la rebanada, la clienta voltea a vernos con ojos de sorpresa y solo nos sonríe, como dando a entender en silencio “¿qué la pasa a la empleada?”. Ayer por la mañana subimos al urbano, damos 10 pesos al chofer y solo nos regresa un peso, cuando el boleto es de 8.50, pero nos fijamos que no trae monedas de 50 centavos, no decimos nada porque no es la primera vez que eso pasa porque los choferes nunca dan explicaciones cuando dan el cambio incompleto, pero si el pasajero lo hace, aunque sea involuntariamente, le gritan a que se devuelva y les complete la tarifa, casi regañándolo. Casi olvidamos decir que en nuestra salida de sábado por la noche, al caminar por la Rodolfo T, Loaiza, en pleno corazón de la Zona Dorada, vimos a dos jóvenes, que se notaba eran turistas, orinando en la banqueta, uno pegado al muro de un hotel emblemático de ese lugar y el otro, entre dos autos estacionados. El de la banqueta, debemos reconocer que cuando nos vio pasando a un lado de él, dijo, “disculpe”. Ahora entendemos, lo cual era obvio, por qué el olor a mingitorio en esa banqueta cuando hemos caminado por ella los domingos en la mañana. En esta temporada vacacional, que ya terminó, cantidades enormes de basura se retiraban de la playa, dejadas por los bañistas, en su mayoría, foráneos. Nos ponemos a pensar que si como dicen, los pueblo se merecen el Gobierno que tienen, ¿Mazatlán se merece el turismo que recibe? Pues hay una ley universal, lo que das es lo que recibes o mereces.

Todos merecemos respeto y buen trato, pero la premisa básica nos dice que para recibir, hay que dar primero, y hace unas semanas, comentamos que un grupo de ciudadanos está impulsando el hábito de dar el paso al peatón, cosa que parece haberse extinguido, máxime que, en la actualidad, todos los conductores parecer ir a prisa sin respetar señalamientos ni semáforos, como algunos que son flagrantemente ignorados y se los pasan en rojo. En este espacio, apoyamos esa iniciativa del paso al peatón, vivimos en una ciudad que aún las grandes distancias no toman mucho tiempo en auto con tráfico normal. Recordemos a los automovilstas, que en varios momentos del día, ellos son también peatones al cruzar una calle. Se lo dejamos de tarea.

Una tarea, también de concientización, se realizará este sábado en el Museo de Arte de Mazatlán, donde se impartirá el taller Recuperando y Reutilizando, para promover la cultura del cuidado del medio ambiente y con playas limpias, así como el reciclaje de plásticos. La actividad iniciará a las ocho de la mañana en Olas Altas y a las 10, en el museo, la maestra Cecilia Sánchez Duarte enseñará cómo reutilizar los plásticos recolectados. Hay más informes al celular 669 985 3502 para conservar limpio nuestro entorno.

En un entorno de diversión en este fin de semana, Susana Cazadero celebrará otro año de vida en una reunión entre amigos, acompañada de sus hijas, Tania y Susana Guevara, por lo que desde ahora, le anticipamos los mejores deseos para este domingo, en que los cumple feliz. ¡Viva la vida, Susana!

Ese mismo día, dos damas, que han adoptado a Mazatlán como su lugar de residencia y el puerto las he hecho sentir como su familia, son Gloria Camelo de Coppel y Loren del Rincón Jarero, así que, también para ellas mandamos las felicitaciones y que pasen un feliz domingo, rodeadas del amor de los suyos.

Y por amor a la vida, hacemos la invitación a un desayuno que se realizará el 31 de agosto, en La Puntilla, a favor de nuestra compañera Oliva Ávila, quien está en tratamiento oncológico y requiere de apoyo. Los boletos tienen un valor de 200 pesos y están disponibles en las oficinas de ANSPAC Mazatlán, pues ella es parte fundamental de la unidad que la asociación tiene en este periódico. Más informes al teléfono 668 5687, con las damas de ANSPAC.

Y dos damas iniciarán de lo mejor la próxima semana, porque el lunes 27, Margarita Coppel y María Cristina Puga estarán de manteles largos por sus cumpleaños. Estamos seguros que sus familias las llenarán del amor que ellas han dado a los suyos, así como de las felicitaciones de sus numerosas amistades que han sabido cultivar. ¡Felicidades a ambas y a disfrutar!

Para quienes disfrutan de los buenos vinos, hoy y mañana, el Museo de Arte de Mazatlán albergará una cata con este producto de la uva, así como una cátedra sobre componentes del vino, las fases de la cata, tipos de vinos, entre otros temas, que el experto Justo Molachino compartirá con los asistentes. El curso tiene un costo de 600 pesos y hay más detalles llamando al 985 3502. La cita para los dos días es de cuatro a siete de la tarde, en la sala de pintura del recinto cultural.

Una muestra pictórica se inaugurará en ese mismo lugar, el viernes 24 de agosto, a cargo del Colectivo Trópico Sur, que engloba a artistas de esta región de Sinaloa. La entrada al evento es libre e inicia a las siete de la tarde, que estará amenizado por el guitarrista Jorge Luis Osuna Delgado en la Galería Antronio López Sáenz. La exposición durará hasta el 18 de octubre.

Y quien duró cinco años y medio bajo arresto fue la maestra Elba Esther Gordillo, quien además es gran operadora política y de eso dejó constancia, pues de ese arresto, solo pasó cuatro días en prisión, luego fue trasladada a un hospital público, después a uno privado y, por último, a su domicilio. El lunes dio la cara que, por cierto, se la vimos mejor que nunca y hasta lució delgada, para dar un mensaje de que ella es una perseguida política, entre aplausos y gritos de apoyo, diciendo “¡Elba! ¡Elba!”. Nos hemos dado a la tarea de recoger la opinión sobre eso y el sentir generalizado es que se trata de otra burla más para el pueblo mexicano. Cuando ella fue arrestada, Peña Nieto dijo que nadie que fuera corrupto escaparía de la justicia. Si ella es culpable, qué vergüenza para México que la justicia se violó; si ella es inocente, cosa que todo mundo duda; también qué vergüenza por esa injusticia. Desafortunadamente, vemos que se cumple un adagio muy mexicano: “El que no tranza, no avanza”. Así las cosas.

