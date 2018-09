Columna

La semana pasada comentábamos que con un peso que llevábamos a la primaria, nos alcanzaba para una rebanada de jícama, un raspado y una bolsa de frituras. Eso fue en la década de 1970 y ahora, un peso de entonces equivale a 0.001 centavos. Alguien nos comentó que si a poco nos alcanzaba para eso, y le recordamos que en esos tiempos estaban en circulación las monedas de 50 centavos o tostones, en color plata; las enormes de 20 centavos, de color cobre; las de 10 y cinco centavos. De hecho, los chicles Yucatán valían cinco centavos y había muchos productos que se podian comprar cinco piezas por un peso. Es muy común oír en la actualidad que el dinero no alcanza para nada por más que se gane, pero esa frase la hemos venido escuchando desde que tenemos uso de memoria, pues de razón, quién sabe, junto con otra expresión: “¡qué caro está todo!”. Una cosa sí nos consta, pues podemos hacer comparaciones a nuestro medio siglo de vida: el dinero sí rendía más antes, pero bueno, no había tantos gastos. Los gastos fijos de una casa en sí eran el recibo de luz, el agua y comprar el cilindro de gas. Tener un teléfono no era tan común, pues en la cuadra, muy pocas casas contaban con ese servicio y lo prestaban a quienes no tenían para que hicieran sus llamadas o caminaban con esos vecinos para avisarles que les hablaban por teléfono, pues los que carecían de él, daban el número para que les llamaran, en acuerdo con el propietario. Hoy, los gastos mensuales “normales” son el celular, televisión por cable, Internet, teléfono fijo, Netflix, además de los vitales como los arriba mencionados. Sabemos de familias que pagan hasta cuatro planes de teléfonos para sus hijos, sin contar las colegiaturas, uniformes, libros, material escolar y además la ropa de ellos porque las nuevas generaciones son de exhibir marcas y así tener su autoestima bien respaldada. Recordamos que en Guasave, en las secundarias públicas, se compraban unos tenis muy baratos para educación física, pero duraban todo el año y por eso volaban de las zapaterías del mercado municipal que los vendían junto con huaraches. La marca era Puma. Ahora resulta que son de cierto categoría, con línea de ropa y perfumería. La estrategia fue retirarlos del público por unos años, relanzarlos con nuevos diseños y una campaña publicitaria, que ahora resulta son del último wow. Así es esto, nos creamos necesidades siguendo los mandatos de la mercadotecnia. ¿Qué tanto necesitamos en realidad todos los servicios que pagamos al mes? Empezando con planes de telefonía que no consumimos completamente y celular que utilizamos a un nível ínfimo de su capacidad. Lejos nos parece la época en que toda la familia y hasta los vecinos se reunían en la única casa que tenía tele en la sala, pero se convivía, mientras hoy abundan pantallas planas en cada recámara o cada quien ve en su celular videos, aislados de los suyos aunque estén en la misma habitación. La tecnología ha deteriorado nuestro nivel de vida y convivencia por el mal uso que le damos.

Pero quien acaba de dar un anillo de compromiso es Abraham Bernal Cázares, tras 10 años de noviazgo, a nuestra admirada Susana Guevara, compañera de esta sección. Él la sorprendió con ese detalle este domingo, teniendo como escenario el mar mazatleco por la tarde y cuando nos enteramos, nos dio muchísimo gusto, pues ambos han compartido muchas cosas y permanecido unidos en esta década, así que nos alegra que den el siguiente paso en su relación. Un domingo inolvidable para ellos dos. ¡Felicidades!

Un domingo, pero lluvioso y con frío, fue el que recibió a las maquillistas mazatlecas, Saray Marivy, Libia Farriols y Sheila Urías, en Nueva York, quienes fueron a trabajar a Fashion Week 2018 como parte del equipo de Xantería, pero sacaron sus paraguas y cuando la lluvia cesó, las tres se tomaron la foto del recuerdo en el emblemático Times Square. El lunes tomaron la clase para aprender los estilos con que maquillaron a las modelos ayer y hoy, aunque también este es el último día de trabajo para ellas, por lo que regresarán con sus maletas llenas de experiencias.

Una experiencia como artista visual está viviendo Marysol Galván Pelayo, quien participa con el Coletivo Andart, en la exposición que ya tiene más de una semana en Galerías Mazatlán y que también mañana se inaugurará en la Galería Ángela Peralta del teatro, a las siete de la tarde. La mencionamos a ella porque justo ese día es su cumpleaños, así que mejor regalo, no puede tener, por lo que la felicitamos desde ahora por esos dos motivos.

Y dos motivos para celebrar también se vivieron dentro del rotarismo porteño, pues arrancó la planta purificadora de agua en Siqueros, con presencia de socios de los tres clubes rotarios de Mazatlán, así como la inauguración del sistema de filtración de agua y bebederos Werner Stark, en la Telesecundaria 3W en Mataderos, en el Municipio de El Rosario, como parte del Programa de Suministro de Recursos Hídricos de Rotary Internacional, que agradecieron los beneficiados de ambos lugares y desde este espacio, aplaudimos.

Los aplausos sonarán el viernes para la cantante Flor Estrada y el guitarrista Luis Ornelas, que paritciparán en el espectáculo Un último trago con Chavela Vargas, en Casa Haas, a las ocho de la noche. El boleto tiene un costo de 120 pesos en lo que será una velada llena de canto con el peculiar estilo de la contralto mazatleca.

Del estilo de vida de una época se disertará mañana jueves, en el Museo de Arte de Mazatlán, que albergará la conferencia audiovisual La generación incomprendida, hippies, que expondrá Luis González, a partir de las siete de la tarde y la entrada es libre.

En ese mismo recinto cultural, pero al día siguiente, viernes, en la Galería Roberto Pérez Rubio, a las siete de la tarde se presentará el libro Raíces del romanticismo sinaloense, de Carlos Calderón Viedas, teniendo como expositores a Neri Córdova y Faustino López; como moderadora, Melly Peraza. También este evento es gratuito.

También gratuito será el espectáculo musical, que el Instituto de Cultura de Mazatlán ha organizado para dar el tradicional Grito de Independencia, el sábado, en la Plazuela República, que estelarizará la Sonora Dinamita de Lucho Argain, Tambien estarán Heidi Herrera, Óscar Gómez, el cuarteto Hermanos Osuna, Grupo Fussión, José Narváez y el Ballet Folkórico de Cultura. La cita es a la seis de la tarde, pero hay que llegar más temprano para conseguir buenas localidades y ¡viva México!

Por cierto que las decoraciones patrias para estos festejos del 208 aniverario de la Independencia, las comenzamos a ver en los supermercados desde agosto, pero al modo, mezcladas con adornos de Halloweem aún mes y medio de que esta fecha se celebre y, aprovechando, de una vez, hace días ya sacaron a relucir algunos ornamentos navideños. Nos jactamos de ser muy patriotas, pero el Día de Brujas comenzó a exhibirse antes que lo nacional. No tenemos nada en contra de esta fiesta extranjera, pues no nos digan que Santa Clos es muy mexicano, lo que pasa es que desde hace unos años, en agosto comienzan a “bombardearnos” con las celebraciones prácticamente de fin de año y el espíritu de la máxima fecha para México queda perdido entre calabazas, gatos negros, brujas, renos y muñecos de nieve, en una especie de capirotada confusa con los artículos que nos muestran de esas celebraciones, que a propósito, de unos pocos años para acá, hemos visto también que ponen cosas del Día de Acción de Gracias, que esa celebración si que nada qué ver, pero aún no las hemos visto y no han de tardar ya. Pero bueno, las tiendas hacen su lucha para vender y nosotros para estar “ad hoc” con el consumismo.