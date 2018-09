Columna

Que alguien nos explique, pues de nuevo nos hemos quedado con cara de “what?” Resulta que la semana pasada, el día que se cierra la edición de este espacio, al rato nos enteramos de la rueda de prensa que el Alcalde electo de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sostuvo para dar a conocer la propuesta del elenco de las coronaciones del Carnaval de Mazatlán 2019, las cuales serían gratis al público, con excepción de la zona VIP, o sea, medio estadio. Ricky Martin, Chayanne o Emmanuel y Mijares son los espectáculos que anunció ante los medios, para lo cual dijo se haría una encuesta para que la población elija a quién quiere ver. De inmediato nos pusimos a investigar y Ricky Martin sale en 700 mil dólares, o sea, 12 millones 600 mil pesos, calculando 18 pesos por dólar, entonces qué más bien pregunte a la gente si quiere a Ricky Martín o Carnaval, aunque eso no sería todo el gasto destinado al artista, pues independientemente de sus honorarios, hay que pagarle avión, transportación, hospedaje, alimentación y las peticiones que artistas de este nivel hacen para poder presentarse, como requerimientos muy específicos en alimentos, bebidas, condiciones de camerinos, así como del hotel en que se hospedan, sus lineamientos de seguridad, entre otras cosas que ellos o sus representantes exigen, entonces hay que agregarle varios miles de dólares más al asunto. Por otra parte, para montar el escenario y todo lo que implica un concierto del cantante boricua, se necesitan tres días para su instalación o a veces más, pero a diario hay un espectáculo de coronación en el Estadio Teodoro Mariscal en Carnaval, ¿entonces a qué horas? El caso de Chayanne es muy similar. Luego dijo que el sondeo se realizaría para “amarrar” al artista que gane por sus tiempos de contratación. La verdad, no creemos que alguno de ellos esté esperando a que el Ayuntamiento de Mazatlán les diga cuándo en febrero para apartarle el espacio en sus agendas. Antes de hacer este anuncio, primero se debe entrar en contacto con sus representantes para conocer sus agendas, pues qué tal si gana la encuesta uno que ya tiene esos días contratados, ¿o de ahí se van a agarrar para decir que siempre no se pudo y romper las ilusiones de la gente? Ya hemos escuchado comentarios en la calle y lugares públicos asegurando que Ricky o Chayanne van a venir al Carnaval; así de alboroteros somos. Ignoramos quién esté asesorando al próximo Presidente Municipal, pero las cosas no se hacen de esa manera por simple sentido común, que no sabemos por qué ese nombre si no es nada común, especialmente cuando los gobiernos entrantes de Morena hablan que serán austeros y en el caso de Mazatlán, anunciando estos eventos antes de entrar en el ejercicio de sus administraciones, desconocemos qué concepto tengan de austeridad. Lo que más nos “brinca” es que ya están preocupados por la fiesta al anunciar algo que aún no se concreta y sin embargo, los problemas de recolección de basura, vialidades inundadas por lluvias, robo a domicilios, inseguridad y violencia siguen siendo el pan de cada día; que eso sí nos digan cómo le van a hacer, pero bueno, se enfocan en eso porque así es el pueblo, que parece preferir seis días de diversión sin parar aunque los 359 del resto del año el Gobierno no le cumpla, excepto en darle pan y circo, sobre todo, más de lo último.

Pero para cumplir con una cita que ya se hizo tradicional en el puerto, este sábado 22 inicia Escena Mazatlán, una semana de festival de teatro con un programa de primer nivel, que arranca con la obra Oleanna, con las actuaciones de Bruno Bichir y Tato Alexander. La cita es a las ocho de la noche en el Teatro Ángela Peralta y el boleto a solo 100 pesos para ese evento. Para conocer las obras que vendrán, ingrese al sitio www.culturamazatlan.com y haga click en la sección cartelera. ¡No se la pierda!

Quienes no se van a perder la oportunidad de felicitar a Laura Peniche de Llausás y Karla Eng de Sánchez son sus familiares, amigos y compañeros de causa del Club Rotario Mazatlán Norte, al que ambas pertenecen, pues hoy es el cumpleaños de Laura, quien también es parte del patronato del Orfanatorio Mazatlán, y mañana de Karla, por lo que desde este espacio, los mejores deseos para las dos.

Las felicitaciones van tambien al Premio Valladolid a las Letras porque festeja sus 15 años y estará celebrando con una ceremonia en la Galería Ángela Peralta de ese teatro, este viernes 21 a las siete de la tarde. Esta felicitación la envíamos a su promotora, Maru Enciso, directora de cultura extendida y vinculación del Sistema Educativo Valladolid y Multidiversidad por esta labor. Recordemos que la categoría novela de este premio lo ganó la mazatleca Leonor Ramírez este año, por lo que hay doble razón para celebrar.

Quienes están celebrando son Marisol Portugal y Rafael Martínez de Castro, pues este fin de semana formalizaron su noviazgo de dos años y él le dio la sortija de compromiso en una viaje por las Bahamas. Ambos están que no caben de la felicidad y ella compartió ese momento en sus redes sociales. Desde aquí, los mejores deseos y la pregunta obligada, ¿para cuándo la boda?

Por cierto, un matrimonio estuvo de festejo ayer, pues Gabriel Coppel Kelly cumplió años y su esposa, Gloria Camelo de Coppel, lo llenó de detalles y, sobre todo, de amor, junto con el de sus hijos, por lo que Gaby, como es conocido afectuosamente, lo pasó de lo mejor.

Lista para pasarla de lo mejor este viernes, Camila Hemke Quintanilla, quien celebrará sus 7 años de vida con una fiesta que le ofrecerán sus papás, Bárbara Quintanilla de Hemke y Guillermo Hemke Montoya, por lo que la casa de su abuelita, Julieta Montoya de Hemke, se verá rebosante de alegría infantil, pues ahí se celebrará. ¡Felicidades, princesa!

Unas princesas que están asustadas son las niñas de Orfanatorio Mazatlán, pues la mañana de este lunes nos enteramos que allanaron sus instalaciones y se llevaron computadoras y televisiones, que les habían donado. Las computadoras son esenciales para las tareas escolares de las niñas que ahí viven, especialmente de secundaria y preparatoria, que ahora no saben cómo le van hacer al igual que los integrantes del patronato, que con esfuerzo organizan recaudaciones para hacerse de este tipo de equipo para las 23 residentes que actualmente atienden. Los gastos diarios básicos son algo que ineludiblemente se deben cubrir y requieren una gran labor de procuración de fondos, ahora se debe reponer lo que falta, lo cual implica redoblar ese esfuerzo. Sabemos que hay muchas necesidades porque la situación económica está difícil, pero aún así, cuaquier delito es siempre reprobable y debe perseguirse, pero en el caso de una institución que vive de la generosidad de los demás, sus niñas se sienten vulneradas por este hecho delictivo que las afecta directamente, pues el orfanatorio les da todo como una familia, incluyendo seguridad, como para tenerlas en zozobra por este hecho delictivo; la verdad, ¡no se vale!

