Sergio Mayer, el ex Garibaldi, creador del espectáculo Solo para Mujeres y quien personificó a “La Bugambilia” en Aventurera, ya había dado de qué hablar cuando declaró que como Diputado, el sueldo no le alcanzaría para su ritmo de vida; imagínese, es esposo de Isabella Camil, hija de Jaime Camil, quien es dueño de medio Acapulco. La semana pasada, cuando a Mayer lo designaron Presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, se dejó venir una ola de comentarios y, sobre todo, de memes en el Internet, que en eso, en México somos más que expertos, aunque la mayoría de las veces, en las redes sociales tendemos a atacar y denostar algo o alguien cuando vemos una publicación negativa al respecto, tal pareciera ser la condición humana en la era de la tecnología, tan peligrosamente al alcance de todos. El hecho de que alguien sea de la farándula, no es un indicador que conozcamos su vida al 100, sus gustos y capacidades; como dicen por ahí: caras vemos, corazones no sabemos, pero cuando leímos en Twitter una publicación de Mayer, que en 26 palabras comete tres errores flagrantes de ortografía, pues ni cómo ayudarlo. A los dos días, vimos dos videos que él subió a su cuenta de Instagram, en la que dice estar en la librería Karen Buchwald, pero en realidad era la sala de lectura Karen Buchwald en la Biblioteca Nacional Fred W. Smith, en Mount Vernon. Estados Unidos, y pues más críticas. Al otro día de su designación, nos enteramos que Ernesto D’Alessio sería Presidente de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados. De por sí, los políticos actuales parecen celebridades con las redes sociales que les manejan y la gente busca tomarse fotos con ellos como si fueran sus ídolos, ahora los famosos han tomado el podio para legislar, gracias a esa misma gente que, a la inversa, los ha hecho políticos al votar por ellos. La primera famosa que recordamos en política es Silvia Pinal, cuando fue esposa de Tulio Hernández, ex Gobernador de Tlaxcala; también las actrices María Rojo y Carmen Salinas, quien precisamente fue productora de Aventurera. No olvidemos que el nuevo Gobernador de Morelos es Cuauhtémoc Blanco, aunque futbolista, relacionado con la conductora Galilea Montijo por un tiempo. Él ya rindió protesta y nombró a ex americanistas como parte de su equipo de trabajo. Tal pareciera que Televisa se ha convertido en moderna “fábrica” de políticos, aunque sean de izquierda, irónicamente contrario a los intereses tradicionales de la televisora.

El interés de ayudar es el que mueve a un grupo de mujeres, Damas Trabajando por Mazatlán, que para mantener un legado, que instituyó Pro México en el puerto hace más de 40 años, anuncia que el Bazar Brunch se realizará el sábado 24 de noviembre en el Salón Spectaculare, de 10 de la mañana a cuatro de la tarde. El boleto para asistir tiene un valor de 300 pesos y tienen disponibles mesas para los stands para quienes deseen participar ofreciendo sus productos y servicios: 300 pesos por media mesa y 600 la completa. Las personas que apartaron sus mesas, pueden pasar a recogerlos ya. Hay más informes al celular 669 107 8729. No dejemos pasar la oportunidad de apoyar.

Otro grupo de mujeres que no puede dejar de informar a sus benefactores sobre una acitividad benéfica, es el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General, que preside Julieta Monotya de Hemke, e informa que el boleto ganador de su rifa mensual de 500 pesos es el 504, vendido por Elvira Jiménez de Rodríguez. Con lo captado, apoyan a familiares y pacientes de escasos recursos de la institución médica en su albergue aledaño a ella, así lo hacen también con lo que recaudan de su desayuno anual, que se efectuará el sábado 13 de octubre en el Restaurante La Palapa del Mar, a partir de las nueve de la mañana. El boleto cuesta 220 pesos y además de un platillo regional matinal, habrá rifas de regalos y bonitas sopresas. Más detalles al celular 669 120 0849 para disfrutar una mañana soidaria.

Una actividad solidaria que Fundación Taldea está realizando a través de sus redes sociales, es que los niños que han recibido quimioterapias y perdido cabello, soliciten su gorrito en su página de Facebook, Fundación Taldea, que les serán entregados el sábado 13 de octubre. Lo único que tienen que hacer es solicitarlo proporcionando su nombre y edad, luego les informarán lugar y hora de la entrega. Recordemos que estamos iniciando octubre, mes en que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, que la fundación, con Tere Patrón de Letamendi al frente, realiza y ha ampliado actividades para la prevención del cáncer en general, así como a conseguir apoyos. ¡Felicidades!

Las felicitaciones van este día para don Jaime González, quien celebra su cumpleaños en compañía de su esposa, Nury Monajraz de González; sus hijas y nietos, a quienes les ha transmitido su gusto por el golf, especialmente a quien es su clon, Sebastián, así que a disfrutar de hoy.

Quien estará disfrutando también su cumpleaños mañana es Doris Sotomayor López, rodeada del amor de sus hijas, Pauina y Dorita; el de sus papás, hermanos y el afecto de todas sus amistades, así que este espacio se une a esos buenos deseos por aniticipado.

Al día siguiente, viernes 5, un par de cumpleañeras estarán recibiendo también demostraciones de afecto, Norma Elías Calles de Escutia y Zaira González Freeman, que seguro lo pasarán rodeadas del cariño de los suyos, empenzando así su fin de semana.

Otra cumpleañera de este fin es Grimy Velarde de Díaz, quien los estará cumpliendo feliz el sábado 6, apapachada por su Luis Arturo Diaz Murillo y sus hijos, Isabella, Emiliano y Luis Arturo; sus hermanos, cuñadas y sus amigos.

Para cerrar este fin de semana, el domingo 7, Laura Medina estará de fiesta por otro año que llega a su vida, aunque su fiesta comenzará un día antes con la presentación del libro Mis versos, mi vida, en la Galería Ángela Peralta del TAP, a las seis de la tarde. Ahí, Jorge Zepeda Patterson presentará la obra de su tía, Celia Elena Patterson Cevallos. La entrada es libre y el texto ya está disponible en La Casa del Caracol, con Laura, quien es promotora nacional de lectura.

Lo que no atinábamos a leer bien al principio porque nos tomó desprevenidos fue un mensaje que recibimos por Whatsapp este domingo pasado, la foto de un menú cuyo primer tiempo era langosta y camarones; el segundo, bisque de langosta; el tercero, sorbetes de guanábana y menta blanca; el cuarto, filete de res a la bordolesa; el quinto, una variedad de postres, pero seguíamos sin entender hasta que arriba vimos que era el banquete de bodas de Dulce María Silvia Hernández y César Yáñez Centeno, que se casaron en Puebla el sábado pasado, en medio de vallas como parte de un fuerte operativo de seguridad y fueron recibidos por un mariachi en la capilla del Rosario de la Iglesia de Santo Domingo. Asistieron aproximadamente mil invitados y la clase política morenista, pues ambos son muy cercanos al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, enlace que se hizo al estilo de una palabra muy de él: fifí, pues dicen que estuvo digna de la revista ¡Hola! Al ser trasladados a la fiesta, su seguridad ocasionó un caos vial para que llegaran al Salón San Francisco del Centro de Convenciones de Puebla, donde también se celebró la boda civil y amenizaron Los Ángeles Azules, ¡no más! AMLO fue el testigo principal de sus dos colaboradores. También nos mandaron fotos de la recepción, que lució fastuosa. Nos pusimos a averiguar y la novia estuvo detenida en 2016, acusada de recibir en cesión un terreno, propiedad de Edmundo Tiro Morachel, procesado por fraude a cientos de poblanos. Un año después, ella salió libre por una huelga de hambre para que se revisara su caso por la Fiscalía General del Estado; ahora es la esposa de uno de los hombres de más confianza de AMLO, quien portó elegante traje y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no fue la excepción con su vestido, pero obvio que en un evento así, el código de etiqueta es vestimenta formal, pero esto nos parece contrario a lo que AMLO ha ondeado como su estandarte: “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, al ver las imágenes de la boda a la que asistió y aunque sus simpatizantes nos digan que hay que esperar al 1 de diciembre, por la experiencia que nos ha tocado con la política a la mexicana, no sabemos si va a ser en realidad la Cuarta Transformación o una transformación de cuarta.