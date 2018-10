Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Y va de nuevo. Miércoles y jueves de la semana pasada fuimos al Seguro Viejo; el primer día como a las cuatro de la tarde y el segundo, a las cinco; lugar por donde no pasábamos hacía tiempo y nos dio tristeza ver el Malecón desolado. Lo mismo ocurrió este domingo pasado, que caminamos por esa vialidad desde la Avenida de los Deportes hasta casi llegar a la UadeO, antes de las tres y media de la tarde.A las siete de la tarde-noche volvimos a pasar por ese mismo tramo e igual: desierto y uno que otro auto transitando por ahí. Nos llamó la atención que la banqueta del lado de la playa no sea usado por los peatones; uno que otro nada más, igual que la avenida. Dicen qué bueno que esté así de solo para que se hagan los trabajos de pavimentación hidráulica en paz, pero los dos días de entre semana, solo vimos como a cuatro personas trabajando a la altura del Seguro Viejo, pero lo que nuestra vista alcanzó a lo lejos, tanto del norte hacia la Zona Dorada, nada; ni se diga el domingo. Se supone que este es uno de las grandes atractivos del puerto que se “cacaraquea” a todo pulmón, sin embargo con esta constante “remodelación” desde el año pasado, no pueden disfrutarlo tampoco los visitantes. También dicen que el Malecón ya estaba obsoleto, pues antes fluía más y mejor el tránsito vehicular, ya que cuando estuvo abierto después del Carnaval hasta agosto, hubo varios accidentes por el nuevo diseño, que “ahorcó” el flujo de autos en el carril del lado de la playa. Con los nuevos trabajos, lo más “brillante” es que ¡cerraron todo el carril del lado de la playa desde Rafael Buelna hasta Olas Altas! El domingo platicamos con un arquitecto de Monterrey, quien vivió cuatro años aquí, pero solo estuvo ese día por cuestiones laborales, y nos hizo el comentario que era notoria la falta de planeación y como mucha gente nos lo ha externado, debió de haberse cerrado por tramos y no todo. También dicen que la nueva vialidad que corre por debajo de Avenida del Mar, a un lado de la laguna, rebosa de vida con niños y visitantes, lo que nos da gusto y de eso se trata, pero pregúntenle a las personas que han tenido que cerrar sus negocios porque no hay gente casi. Ya nos pasó el día que una amiga y yo fuímos a un restaurante muy bien posicionado, pero cuál sería nuestra sorpresa que estaba cerrado.Repetimos, el Malecón lo han catalogado como atractivo, pero también es una vialidad crucial de la ciudad. Tal vez podrán decir que si no tenemos negocios sobre esa vialidad y ni carro, para qué sufrimos; precisamente eso es lo que nos tiene así como sociedad; la indiferencia y apatía, pues no hacemos nada sin importar en la posición que estemos.

A sus posiciones para ayudar a causas nobles ya regresó un grupo femenil, Damas Trabajando por Mazatlán, que ayer anunció su Bazar Brunch a los medios de comunicación, para invitar oficialmente a la comunidad a asistir al Salón Spectaculare, el sábado 24 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. El boleto tiene un valor de 300 pesos, además habrá stands con productos y servicios que ahí mismo se pueden adquirir, como también aún están disponibles stands para el bazar: completo, 600; la mitad, 300. Si le interesa, llame al celular 669 107 8729. Ciudad de los Niños, el Asilo de Ancianos La Inmaculada y Una Gota en el Océano son los tres albergues a los que se destinará lo recaudado, gracias al trabajo de estas damas y una de ellas, Carmen Quintero de Ruelas, mañana estará celebrando su cumpleaños, por lo que desde este espacio le deseamos lo mejor.

Otra cumpleañera de la semana es Marina Guerra de Reyes, quien el sábado estará recibiendo las felicitaciones de hijos, nietos, amistades y compañeros del Club de Leones de Mazatlán, del cual es socia, por medio del Club Filial Mazatlán Centenario, que por cierto, el viernes 30 de noviembre realizará su tradicional Tarde de Casino en el edificio del club. Habrá rifa de un regalo muy especial, así como también cortesías de diferentes establecimientos y hasta dinero en efectivo como premios de bingo.Café, refrescos, galletas y otras sorpresas se obsequiarán a quienes asistan. Más informes al 983 1256 y 982 3686 para pasar una divertida tarde y cooperar con la familia leonística.

Como una familia en Cristo, el comité que raliza el desayuno anual a beneficio de la Parroquia de San José, en Aguaverde, en El Rosario, invita a los mazatlecos a asistir a este evento y obtener fondos para mejoras y mantenimientno de ese sagrado recinto. Hay más informes al teléfono 982 7772 o a los celulares 694 951 7336 y 669 101 1501. El boleto tiene un valor de 250 pesos y el desayuno será el sábado 14 de noviembre, a las nueve de la mañana en el Restaurante La Palapa del Mar.

En ese mismo restaurante, este sábado 13 de octubre, le espera el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General, que preside Julieta Montoya de Hemke, también para su desayuno anual. La cita es a las nueve de la mañana, la entrada es de 220 pesos por persona e incluye sorpesas. Más información al celular 669 120 0849 para seguir ayudando tanto a la institución médica como sus pacientes y familiares.

Felices por convertirse en una familia se encuentran Gilda Barraza Lizárraga y Fernando Chang Gómez Llanos, por lo que ella ya comienza a despedirse de la soltería y, justamente la próxima semana, tendrá un prenupcial que le organiza su mamá, Guenola Lizárraga Tostado; su casi suegra, Luchy Gómez Llanos de Chang, quien es la anfitriona, y Claudia Gómez Llanos de Torres. Ellos intercambiarán sus votos matrimoniales en La Sagrada Familia, el primero de diciembre. ¡Felicdades!

Felicitamos a Marco Antonio Ponce Peraza, hijo del doctor Marco Antonio Ponce Ponce y Melly Peraza de Ponce, pues aprobó el examen nacional de residencias médicas, así que él estará en Medicina Interna porque quiere estudiar la especialidad en Neurología, así que desde aquí, le deseamos lo mejor y éxtio en su propósito.

El propósito de ayudar ha sido uno de los motores de Alicia Freeman de Medrano, quien ayer recibió, en Cabildo, el Mérito Femenil Agustina Monterde Lafarga, por 60 años en Cruz Roja Mazatlán y 40 en la recordada Asociación Femenina Pro México, rodeada de sus familiares, amistades y compañeras de ambas agrupaciones. Muy merecida esta medalla por esas décadas de servicio por Mazatlán, pues la mayor riqueza en la vida radica en lo que se da a los demás y no lo material que se acumula en ella, pues eso va y viene, en cambio, la solidaridad surge del corazón y permanece; eso deberíamos aprender y practicar, como Lichita lo ha hecho en seis décadas. ¡Gracias, señora!

