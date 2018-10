Columna

Este domingo, platicando con una vecina, tocamos el tema del plástico y que antes, los refrescos circulaban en botellas de cristal, igualmente la leche, y eran retornables. En los supermercados, el mandado nos lo daban en bolsas de papel grueso, que aguantaban el peso de su contenido o, en ocasiones, el paqueterito nos ofrecía una caja de cartón si la compra era grande y lo entregaban amarrado con un mecate. Refrescos, leche y el mandado seguían su curso normal en materiales reciclables y amigables con el entorno. La semana pasada, nos enteramos que Coca Cola, Pepsi, Nestlé, Proctor & Gamble y Unilever son los grandes productores de desecho plástico a nivel global; los dos últimos abarcan famosas marcas de artículo de limpieza para el hogar y de higiene personal. Todos hemos visto imágenes de los mares “infestados” con este material, que solo se usa una vez y permanece en la naturaleza cientos de años, dañándola, pero nos parece algo tan lejano que creemos no nos va a alcanzar. El lunes en la mañana, en un reportaje de televisión, supimos que partículas diminutas de ese plástico en los océanos, encuentran un camino y puede llegar a nosotros a través del agua que consumimos en nuestras casas y a las empresas que utilizan el vital líquido para manufacturar bebidas y alimentos, que también consumimos. En estudios que se han realizado, esas partículas pueden penetrar la placenta y uno de sus componentes puede causar daño al feto y también atravesar la membrana que recubre al cerebro y dañarlo. Pareciera que es ciencia ficción, pero recordemos cuando veíamos, también en las películas, que se comunicaban a control remoto o se mandaban imágenes a través de un dispositivo portátil, eso ya es parte de nuestra realidad cotidiana, ¿por qué lo otro tendemos a negarlo? Sobre todo a una mayoría, que no tenemos la cultura del reciclaje, pero también hay muchos intereses de por medio en la industria del plástico, pero ignoramos de qué servirán esas millonadas de dinero cuando no haya dónde gastarlas.

Pero más que gastar, una inversión para la comunidad es asistir al desayuno anual que organiza el Comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja Mazatlán, que preside Esther Osuna de Maldonado, y se realizará el sábado 3 de noviembre. Ella, sus compañeras de causa, personal administrativo de la institución, así como representantes del Centro de Convenciones, donde se hará el evento, y de Liverpool, que presentará un desfile de modas, hicieron el anuncio oficial. El boleto tiene un valor de 300 pesos para disfrutar del platillo, amenizando la actuación del cantante Óscar Gómez, además de participar en el sorteo del Arcón Navideño y el de Año Nuevo. Los emprendedores aún pueden adquirir un stand para ofrecer sus productos y servicios en el evento, por lo que pueden llamar al teléfono 975 1451, extensión 110, para aportar un granito de arena para el mar de necesidades que la benemérita cubre a diario en urgencias médicas y en socorro. No hay nadie tan pobre que no pueda ayudarla ni tan rico que no pueda necesitarla.

Otra agrupación que apoya las necesidades de quienes menos tienen es el Club Rotario Mazatlán, por lo que ayer anunció su tradicional Verbena Gastronómica, que se efectuará en la Plazuela Zaragoza, a partir de las 12 del día, del domingo 11 de noviembre, en el que habrá una amplia variedad de comida, bebidas y, obviamente, los postres que las damas rotarianas llevan a ofrecer, además de juegos y diversión, por lo que es una buena opción para pasar un domingo familiar o entre amigos. Ya están disponibles los blocks con boletos para comprar en la verbena, al teléfono 981 3409.

También disponibles, los boletos para presenciar un espectáculo de primerísimo nivel, A passage to bollywood, que van de 200 a 350 pesos. Este es un show teatral que engloba el arte de la danza clásica de India con modernos estilos dancísticos, presentado por la compañía de baile y teatro Navdhara India. La cita es a las ocho de la noche de mañana jueves, en el Teatro Ángela Peralta.

Al día siguiente, viernes 19, en ese recinto artístico, a su escenario saldrá la Camerata Mazatlán con el espectáculo Emperador y heroica, con el pianista Jorge Federico Osorio, bautizado por el diario The Chicago Tribune como “Artista dotado mexicano”. Los boletos tienen un costo de 150 hasta 300 pesos y la tercera llamada se dará en punto de las ocho de la noche.

Ese mismo día, viernes, se inaugurará la exposición de NorArte, que organiza Noroeste, a las siete de la tarde-noche, en el Muro de la Expresión de La Gran Plaza, que este año tiene como homenajeado al artista culiacanense Álvaro Blancarte. Ahí, los asistentes podrán admirar las obras de 24 expositores en diversas técnicas, que han hecho de este evento la fiesta de las artes plásticas, una plataforma para darlos a conocer e impulsar el talento, tanto local como de todo Sinaloa. La muestra permanecerá hasta el 18 de noviembre en ese espacio del centro comercial.

Justamente el viernes, iniciará el Perrotón Mazatlán, un evento organizado por una iniciativa ciudadana, impulsada por Eloísa Caballero de Martínez, que busca captar una tonelada en alimento para caninos, a partir de ese día hasta el domingo 21, en que se realizará la clausura en el terreno frente al Acuario, a partir de las dos de la tarde, en un evento totalmente familiar, al que también las mascotas están invitadas. Habrá un concurso de fotografía y video, que ahí mismo se premiará. Hay más información al 982 0733 o en la página de Facebook, Perrotón Mazatlán 2018. ¡Apoyemos al mejor amigo del hombre!

Una institución mazatleca que recibirá apoyo mañana en Culiacán, es Fundación MAPA, con una gran subasta de arte a beneficio de sus programas contra la depresión, que se realizará en el Restaurante Cayenna de la capital sinaloense, a las siete y media de la noche. El evento contará con una selección de obras de reconocidos artistas, en el que se subastarán pinturas en diferentes técnicas y esculturas. Para más información sobre la subasta o servicios de la fundación, puede llamar al 910 3583. Deseamos lo mejor para que este evento sea todo un éxito.

Como todo un éxito se prevé la inauguración del Festival Cultural Puro Sinaloa 2018 en el puerto, con la actuación de La Mala Rodríguez, que se efectuará este viernes 19, en la Avenida Bahía, a la altura del Hotel Playa Victoria, a las ocho de la noche, así que además de conocer la zona, a disfrutar de la música de esta española de manera gratuita.

De manera gratuita son las mejores cosas de la vida: el aire, el mar, la vegetación, los paisajes naturales a donde sea que vayamos, la convivencia en ellos, ya sea entre amigos, familiares o compañeros, la bienvenida de la mascota a casa tras un día de trabajo; esas cosas que no aquilatamos o nos pasan de largo ensimismados en nuestro trajines cotidianos, que las prisas no hacen ciegos a ellos, en ocasiones, sino que, las mayorías de las veces, son las que cuentan también. Abramos los ojos y llenémoslos con todo lo que la naturaleza nos regala, percibámosla con todos nuestros sentidos porque en sí, ella misma es la vida en la cual estamos, por lo tanto, debemos respetarla y cuidarla, que sin ella no hay nada.