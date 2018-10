Columna

Al momento de empezar a redactar este espacio es la noche del lunes y lo que más hemos visto en las noticias es, obviamente, la inminente llegada del Huracán Willa a Mazatlán, pronosticada para la tarde-noche de ayer martes. Las redes sociales, especialmente Facebook, llenas de fotos y boletines del Servicio Metereológico, imágenes religiosas pidiendo oración y la mayoría de sus usuarios convirtiéndose en “reporteros”, pues la menor información alusiva la compartían y se reproducía viralmente entre sus contactos y hasta más allá de ellos. Nunca están de sobra las medidas de prevención ante un fenómeno de estos, sobre todo de tal magnitud, pero ese lunes, aproximadamente a las siete de la tarde, la Conagua había informado que “Willa” se degradaría a categoría 3 o 2, al momento de entrar en esta región el martes, con mucha agua para Mazatlán y fuertes rachas de viento para Escuinapa, pero horas después, la información de que era categoría 5 todavía circulaba en las redes, a pesar de que la tarde del lunes ya había sido notificado que era 4, aunque eso no significa que no sea peligroso. Nos sorprendió la declaración del Alcalde de un municipio del sur de Sinaloa, quien dijo: “Nos espera un monstruo con ‘Willa’”. ¿Qué las autoridades no están para calmar a la población en lugar de atemorizarla más? Se supone que son las que deben organizar y controlar esos mecanismos de precaución, desalojando o evacuando con tranquilidad a quienes habitan zonas de alto riesgo. Es tanto el bombardeo que llega a los celulares, nuestra fuente de información actual, que la creemos porque es replicada por familiares, amigos, compañeros y vecinos, que a su vez fue compartida por los de ellos, de manera que, en ocasiones, la podemos recibir distorsionada, aclaramos, como si fuera un teléfono descompuesto ahora sí, como en Whatsapp, que empezó a circular esto: “Jóvenes, acaba de terminar una junta en CFE y me informaron que a partir del medio día de mañana (o sea, ayer martes) se cortará la luz en todo Mazatlán”, así nada más, reenviado sin siquiera el mensaje mencionara la persona que hizo esa aseveración y quienes lo compartieron no atinaron a investigar en la página de la CFE, sin ponerse a pensar en consecuencias, A las horas, los que mandaron eso, compartieron capturas de pantalla o links de que era falso, pues rara vez escriben algo por su propia cuenta. Lejos nos parecen los tiempos en que ante una situación de emergencia meteorológica, la gente seguía las noticias pegada a la radio, única fuente de información, que venía de fuentes fidedignas directas, confirmada y no de toda una cadena de “periodistas al vapor”, que no dudamos de su buena intención, pero es demasiado todo lo que circula sobre lo mismo, porque es lo alarmante de la situación lo que se sube a redes de forma irresponsable. Con una persona que comparta es más que suficiente, pues abundará quien la reenvie, ya que más bien es una manera de satisfacer su nomofobia, el padecimiento del Siglo 21, que es la ansiedad producida por estar sin celular y como presenta síntomas, ya se puede diagnosticar como trastorno o enfermedad, pero eso es otro tema. Solo esperamos que para cuando salga esta publicación, la amenaza de “Willa” haya quedado en eso, solo una amenaza y de todas formas, siempre todos con el ánimo de salir adelante.

Y seguro que saldrá adelante, el cantante mazatleco Jorge Echeagaray, quien es semifinalista del cuarto Concurso de Canto de Música Méxicana, de la maestra Olivia Gorra, que se realizará en Ciudad de México, en noviembre, siendo el representante por Sinaloa. ¡Felicidades, tenor del norte! Estaremos al pendiente.

Al pendiente hay que estar de la programación de las actividades en el puerto, pues con “Willa”, algunas de ellas se pospusieron o cancelaron, por lo que es mejor averiguar antes de ir al evento que ya se tenía programado asistir y ahorrarse sorpresas.

Toda una sorpresa fue enterarnos que Ana Paola, la primogénita de Eloísa Coppel Gómez Rubio y Óscar Sánchez Carrillo, nació y hoy cumple ya dos semanas de vida. Desde aquí, mandamos felicitaciones a los debutantes papás y a las familias de ambos. A disfrutar de la pequeña bendición que ahora está con ellos.

Esperamos que los galenos hayan disfrutado de su día, dentro de lo que fue posible, pues ayer se celebró el Día del Médico, ya que merecen todo el reconocimiento sin importar las circunstancias, se les debe retribuir la entrega a esa labor a quienes la ejercen cabalmente. La lista es amplia, pero a todos les agradecemos su profesionalismo a la hora de ejercer una de las más nobles vocaciones.

Con la vocación de ayudar en situaciones de emergencias, accidentes y desastres naturales, llegó Cruz Roja a Mazatlán hace más de seis décadas, pero necesita recursos par continuar con esta misión solidaria, por lo que su Comité de Damas, presidido por Esther Osuna de Maldonado, ya tiene listo su máximo evento recaudatorio, el Desayuno Anual, que se realizará el sábado 3 de noviembre, a las nueve de la mañana, en el Centro de Convenciones, donde habrá un desfile de modas de Liverpool, con las tendencias de esta temporada, además de rifas de útiles regalos, sin faltar los esperados arcones, el navideño y el de Año Nuevo. Para amenizar el evento, el cantante Óscar Gómez se presentará esa mañana, en la que también habrá una expo de productos y servicios de negocios locales. Más información a los teléfonos 985 1451 y 981 1506. Ayudemos a la Benemérita a ayudar.

Para ayudar a promover las obras del talento sinaloense, NorArte, en su edición 18, organizado por Grupo Editorial Noroeste, el Instituto de Cultura y La Gran Plaza, inauguraron la exposición de artes plásticas este viernes pasado, en El Muro de la Expresión del centro comercial. Ahí estuvieron los 24 expositores de este año, junto con el homenajeado, Álvaro Blancarte, quien hizo gala de su trato afable al convivir con los asistentes y lo vimos explicándoles algunas de sus obras, que también integran esta muestra, cuya curaduría estuvo a cargo de Miguel Flores. Así que cuando vaya a La Gran Plaza, dese una vuelta por la exposición, la cual permanecerá instalada hasta el 18 de noviembre, como plataforma para los talentos de la plástica sinaloense, que engloba tanto a hombres como mujeres, desde jóvenes hasta en plena madurez, con trabajos que son una celebración a la vida.

Y hoy se celebra la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, hace 73 años, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial. Aunque las recomendaciones que hace a los países afiliados a ella tienen peso, se las está viendo difícil en estos días porque pide garantías de derechos humanos para los miles de personas que integran la ya llamada Caravana Migrante, haciendo frente a las advertencias de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, que al momento que escribimos este nombre y título, no “nos cae el 20” aún de que es el hombre con más poder político de esa nación; nos cuesta trabajo asimilarlo a casi dos años. La situación es incierta para México ante este fenómeno que nunca había enfrentado de esta manera y, como quien dice, está entre la espada y la pared, por lo que hace días, el Gobierno pidió a la ONU ayuda para atender la caravana, aunque el del vecino país del norte ya amenazó que puede realizar deportaciones masivas si los que vienen de Honduras llegan a sus fronteras. Esto es un suceso sin precedentes en territorio mexicano y con diversas aristas, por lo que debemos estar a la expectativa, siguiendo el curso que esto tome.