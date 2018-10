Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Si lo puedes soñar, lo puedes hacer, dice una frase que ha sido muy utilizada para motivar a las personas a conseguir sus metas, pero hay un mazatleco que plasma sus sueños a través del arte escultórico. Rodrigo Miguel Martínez Betancourt es su nombre y cumple una sentencia en el Centro de Readaptación Social El Castillo, por reincidencia, y echa mano de lo que, en sus posibilidades, puede conseguir ahí: pasta de jabón, madera, alambre, unicel, yeso, acrílico, hojas secas de árboles y material de desecho; todo lo que a él llega en su confinamiento es una oportunidad para dar forma a lo que sueña y hacerlo realidad. Todo empezó cuando en un hecho inédito, ya que nunca había ocurrido, el Programa Cultura en tu Casa, del Instituto de Cultura de Mazatlán, llevó al maestro Enrique Patrón de Rueda y sus alumnos del Taller de Ópera, a presentarse en la penitenciaría. Emocionado por lo que estaba viendo, se llenó de valor para acercarse a uno de los técnicos del evento y le contó de su trabajo, a lo que el técnico le dijo: “Aquel señor es el bueno”, señalando a Raúl Rico, director de Cultura. Entonces se aproximó a él y le expuso su inquietud, el directivo le preguntó dónde había aprendido, a lo que contestó: “En ningún lado. Hago lo que sueño”, engachando a Rico con esa respuesta, quien recordó al maestro Rigoberto Lewis, que se inspiraba en sus sueños para materializar sus carrozas de Carnaval y le pidió una muestra de lo que hacía. El interno se dirigió a su celda y de regreso, ya el equipo de Cultura iba de salida; alguien se dio cuenta de la situación y dijo a Rico que lo procuraban a lo lejos, por lo que regresó y puedo ver la obra que Rodrigo Miguel llevaba en sus manos, quien dijo no estaba terminada. Aunque el novel artista del reciclaje está recluido, su inspiración ha atravesado las rejas con la exposición “Cambia tu vida”, que se inauguró el viernes en la Galería Rubio del Teatro Ángela Peralta, donde 15 trabajos de su autoría se exhiben. Su mamá, Olivia Betancourt, y sus hermanos, Dulce María y Roberto, estuvieron en su representación y leyeron el mensaje que el expositor mandó, que hizo a Sofía Briseño, Reina de los Juegos Florales 2018, derramar lágrimas por su emotividad, cumpliendo el sueño de Rodrigo Miguel porque anhelaba que una soberana carnestolenda estuviera presente y quién mejor que la de la Fiesta Culta del Carnaval. Hay quienes han solicitado adquirir piezas del nuevo escultor, pero ha sido renuente a venderlas porque cada obra es un sueño suyo. Su trabajo trascendió más allá de su celda y la exposición estará abierta al público hasta mañana jueves, para apreciar esculturas hechas con los más eclécticos materiales, pues cuando el talento es genuino, no tiene límites para fluir porque el arte es un acto liberador.

Artistas que en este Estado vieron la primera luz fueron recordados en el espectáculo “Somos Sinaloa”, último evento en el Teatro Ángela Peralta del Festival Cultural Mazatlán 2018, con la Camerata Mazatlán, Banda La Mazatleca, Voces y Guitarras; Lupita y José Manuel Infante, hija y nieto de Pedro Infante; el barítono José Adán Pérez, quien puso a cantar al público, que prácticamente llenó el lugar, con temas inspirados en Mazatlán y la épica Échame a mí la culpa, de Ferrusquilla, coreada por cientos de gargantas. María Elena Leal cautivó con dos épicas canciones vernáculas, inmortales en la voz de su mamá, Lola Beltrán: Paloma negra y Cucurrucucú paloma, dándose el lujo de sostener el micrófono a la altura de su cintura y ella se escuchaba perfectamente en todo el recinto, creando un momento de lo más emotivo. Impresionante la aparición del bailarín del Ballet Folklórico de Cultura que interpretó la Danza del venado, quien desde una de las salidas laterales del escenario, surgió como catapultado por su propio salto elevado, hasta casi plantarse en el centro del proscenio, que le ganó aplausos atronadores y un murmullo colectivo de admiración instantáneos. Éric Carrillo ha hecho suya esa danza de la tradición mayo-yoreme, pues la baila con entrega tal que se transfigura en el emblema que da nombre al puerto como si fuera su álter ego, pareciendo desdoblarse en otra versión de sí mismo. Para concluir el evento, el maestro que dirige el ballet, Javier Arcadia, recibió el galardón Profeta en su Tierra, que otorga el Instituto de Cultura, por sus 35 años de trayectoria, al promover los bailes regionales y su incesante labor docente, cosechando también su dotación de fuertes aplausos. ¡Felicidades, profesor, y que vengan más éxitos!

Todo un éxito se augura el Desayuno Anual de Cruz Roja Mazatlán, para este sábado 3 de noviembre, a partir de las nueve de la mañana, en el Centro de Convenciones, donde también habrá desfile de modas de Liverpool, expo de negocios locales, rifa de regalos y del Arcón de Navidad, además del de Año Nuevo. El boleto, 300 pesos, que puede adquirirse llamando al 975 1451, extensión 110, o en el evento, con las voluntarias del Comité de Damas de la benemérita institución, que dirige Esther Osuna de Maldonado. Cruz Roja necesita mucho el apoyo de todos para seguir ayudando.

Para ayudar a las parejas a mejorar su relación, Movimiento de Encuentros Matrimoniales de Occidente invita a su Encuentro Matrimonial, un espacio de reflexión para el amor conyugal, que se hará el 9, 10 y 11 de noviembre, en la Casa de Retiro Divina Providencia. Hay más informes a los celulares 669 110 5296 y 669 146 9480, para renovar y fortalecer los lazos entre dos personas que comparten la vida juntas.

Y dos damas celebran hoy sus cumpleaños, Armida Escobosa, quien de seguro ya está recibiendo demostraciones de cariño de sus familiares y amistades de toda la vida, mientras que Laura Graef también, especialmente de su Juan José Ruiz y sus hijos, Uma y Kai, de quienes ya más bien parece hermana, pues parece que la práctica de yoga la hace verse más joven cada vez. Los mejores deseos para ambas y a disfrutar este día.

A disfrutar también la Callejoneada anual que se realiza en el Centro Histórico, que este año iniciará a las ocho y media de la noche. Previamente, se proyectará la película Macario, en el Teatro Ángela Peralta, a las seis de la tarde, y a las ocho de la noche, se hará el recorrido Resurrección de los artistas, en ese recinto cultural. Los boletos son gratis y estarán disponibles mañana 1 de noviembre, en la taquilla del teatro. A iniciar el fin de semana con una tradición muy mexicana en un evento totalmente familiar, así que como tal, a vivirla sanamente, fortaleciendo la convivencia en un ambiente de respeto entre todos.

Y todos a ayudar a los hermanos damnificados del sur de Sinaloa y de Nayarit, que a ellos sí los alcanzó el Huracán Willa en su trayectoria. Hemos visto en la noticias que aún hay poblaciones inundadas hasta el momento de redactar estas líneas, por lo que entre todos, podemos donar un poco de lo mucho que a ellos les hace falta en los centros de acopio que se han abierto o instalado en diversos puntos de la ciudad. Artículos de aseo personal, alimentos no perecederos como arroz, frijol, latería, azúcar, pastas, sal, ropa en buen estado, pañales, productos de limpieza para el hogar, ropa de cama, agua embotellada, entre otros, urgen en esta zona del País. Respondamos a ese llamado de solidaridad, que en Sinaloa y, sobre todo, en Mazatlán, su gente se distingue por la generosidad y el espíritu de servicio, que parece estar impreso en su genética.