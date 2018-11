Columna

Algo Maz

Luis Ángel Gómez comparte en su columna sobre el acontecer social mazatleco

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Desde el mes pasado, Méxido ha estado recibiendo a migrantes procedentes de Centroamérica, intentado alcanzar la frontera con Estados Unidos. Actualmente hay un grupo que ya llegó a Ciudad de México, donde planean descansar dos o tres días y seguir su marcha; en Oaxaca hay otro grupo y en Chiapas, dos. La entrada de ellos por la frontera sur del País no fue de la mejor manera: se saltaban las rejas, las forzaban empujándolas y la fuerza pública mexicana trató de controlar ese ingreso con gases lacrimógenos, aunque sin éxito, acción reprobada por mucha gente y medios. Realmente es penosa la situación que se vive en esos países del Continente, pero tampoco son las maneras de ingresar a una nación, partiendo que es ilegal. ¿Qué tal si miles de mexicanos violan la frontera norte para entrar a Estados Unidos? A como se las gasta Trump, que ya se está preparando para repeler migrantes, sus acciones contra los mexicanos serían agresivas y entonces nosotros nos lanzaríamos en contra de él, ¿sí o no? México respondió a una agresión, pero condenamos esa acción. Si a su casa llegara un grupo de personas desesperadas, que sabe necesitan ayuda, pero golpean puertas y ventanas, quiebran cristales tratando de entrar, ¿abriría la puerta principal y les diría que pasaran? Ahora bien, ¿por qué esos miles de migrantes no se lanzaron a tomar los edificios oficiales de sus gobiernos para exigir mejores condiciones de vida en sus países y evitarse esa peregrinación de miles de kilómetros? Para esto, ayer nos enteramos que Juan Orlando Hernández y Jimmy Morales, presidentes de Honduras y Guatemala, respectivamente, anunciaron que buscarán implementar medidas en sus países para evitar la salida de sus connacionales, que buscan mejorar su vida. Por un lado, en México, se instalaron albergues, se ha facilitado el tránsito de la Caravana del Migrante, la ciudadanía ha dado apoyo con lo que puede, desde comida, ropa y demás, pero por otra parte, Trump, quien es desafortunadamente un maestro de la manipulación y atizado un discurso de odio, dijo que vienen delincuentes, violadores y hasta terroristas del Medio Oriente mezclados, por lo que ya tiene instalados 10 puntos militares a lo largo de la frontera con México, además que esto ha coincidido con las elecciones intermedias, que ayer se realizaron en Estados Unidos, advirtiendo de una “invasión” a su país para incentivar el voto a favor de los republicanos, su partido. En hecho inédito, el 30 de octubre, los diputados anunciaron que donarían un día de su dieta mensual, aproximadamente mil 750 pesos por legislador, quienes así quisieran. ¿Y los damnificados del Huracán Willa en Nayarit? Este lunes, vimos cómo están pasando aún los efectos y nos impresionó la historia de un señor, que usa silla de ruedas, que perdió durante el meteoro, pero los vecinos lo salvaron de ser arrastrado por la corriente de agua que inundó el lugar. A los dos días, regresó a su casa y arrastrándose sobre sus glúteos, ha estado sacando el lodo de su casa con sus manos, pues está solo en la vida y no tiene quién le ayude; como ese caso y de todos tipos, hay más, sin embargo, nos “rasgamos las vestiduras” por la Caravana, pero cuando vemos a centroamericanos pidiendo ayuda en las cruceros del puerto, me consta que hay gente que les “hace el feo” y en charlas que hemos tenido en ese momento, se refieren a ellos con insultos, literalmente diciendo que son “huevones” porque no buscan trabajo mientras están aquí, pero defienden la Caravana a la vez. Por favor, que alguien nos explique.

Para explicar cómo formar desde el hogar, el ICO albergará una charla, organizado por Club Jarcia, con los temas Educar hijos felices y Familias contracorriente, con los expositores José María y Carmen Corominas, hoy, a partir de las siete de la noche, por una cooperación de 200 pesos.

Y la rifa mensual de 500 pesos, que realiza el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General, del último viernes de octubre, la ganadora fue Alma Mondragón, con el boleto 805, que le vendió Charito de Ojeda. Lo recaudado se destina al albergue para familiares de escasos recursos de pacientes de la institución médica, entre otras necesidades.

Para satisfacer necesidades de la comunidad, el Club Rotario Mazatlán realizará su tradicional Verbena Gastronómica, este domingo 11 de noviembre, en la Plazuela República, donde habrá puestos de comida, bebidas, postres, diversión para chicos y grandes, a partir de las 12 del día. Este año, lo que se recaude del evento se dirigirá para habilitar y remodelar una de las habitaciones del Asilo de Ancianos La Inmaculada, para uso de adultos mayores. Los blocks con boletos de distintas denominaciones para comprar, se podrán adquirir ahí mismo ¡Vamos a pasar un domingo solidario en familia!

Con su familia, justamente ese día, Arturo Arévalo estará festejando su cumpleaños en compañía de su esposa, Wendy Gómez de Arévalo, y sus hijos, Miguel Ángel, Isaac Arturo y Sebastián, en quienes ha inculcado el amor al tenis, llevándolos a torneos internacionales, haciendo un excelente papel.

Otra cumpleañera dominical es Mariné Corral Martínez, gran y eficiente diseñadora que se desempeñó en Noroeste como titular de armar las páginas de Expresión, hasta la semana pasada. Ella lo estará celebrando con su galán, Jorge Zataráin Ontiveros, por lo que desde aquí le deseamos lo mejor para ese día y también para su nuevo proyecto laboral. ¡Éxito, compañera!

Con éxito de asistencia se efectuó la tradicional Callejoneada del Día de Muertos, la cual vimos en la Plazuela Machado, pero nos dijeron y vimos imágenes de una multitud en los alrededores del Palacio Municipal, de donde partió. Como siempre, las catrinas muy bien elaboradas y espectaculares, pero fue una lástima que no se pudo apreciarlas bien, pues las personas entre el contingente iban pegadas a ellas y no había distancia para admirar las caracterizaciones, además de que no llevaban un reflector para cada una, que las iluminara como en los otros años. Esta vez, hubo vehículos motorizados para repartir cerveza a la gente, pero nos llamó la atención que el último entregaba botes en lugar de vasos de unicel, lo cual es peligroso porque alguien, en la euforia natural del evento, puede lanzarlos y lastimar a alguien. Otra situación fue que había lagunas o intervalos prolongados entre catrina y catrina, al menos en esa área en la que estábamos, que es el punto álgido del desfile y cuando pasó el primer contingente y tardaba en llegar el otro, una niña como de 7 o 9 años, preguntó a un adulto, “¿fue todo? Ni siquiera lo que estuvimos esperando”. Otra cosa fue demasiado ruido. Había un templete frente al CMA, donde se presentaban bailes de academias, pero el restaurante en esa esquina tenía un grupo con música y cantante en vivo; en el quiosco, se presentaron varios cantantes, sumado a la música de las bandas que acompañaban a las catrinas y el de otro grupo a nivel de la Calle Heriberto Frías, hacía la atmósfera confusa, pues en otras ocasiones, los restaurantes ponen su música al terminar de pasar el desfile porque el espectáculo es primero. Había una catrina, recreando a María Félix, en el pórtico del Ángela Peralta, donde se instaló un altar a la memoria de varios artistas, pero por el mismo ruido en toda esa área, no entendimos lo que la grabación decía, pues hacía playback, o al menos eso nos pareció, pues su sonido salía viciado de las bocinas. No ingresamos al interior del teatro, pero nos comentaron que estuvo espectacular, lo que no dudamos porque vimos muchas fotos y es incuestionable la calidad de la maestra Zoila Fernández, la Camerata y Delfos en las producciones que montan. Buscamos la transmisión en vivo de la Callejoneada y el recorrido por el TAP, pero esta vez se hizo fija o segmentada. Ayer buscamos el video en Facebook del Instituto de Cultura, pero solo hay una reseña de minuto y medio con el desfile; no está todo el evento para que alguien lo vea posteriormente como estamos acostumbrados. Estamos concientes que es la primera vez de esta administración con este evento y por lo mismo, hubo esos detalles que ya mencionamos y, honestamente, sabemos que habrá cosas excelentes, ya con la experiencia, para mantener el nivel, ¿y por qué no?, superarlo, porque Mazatlán posee un prestigio nacional e internacional en el ámbito artístico y cultural; eso no puede bajar.