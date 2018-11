Mazatlán

Luis Ángel Gómez

Una nueva asociación se dio a conocer en Mazatlán, la semana pasada: Vecinos del Centro Histórico, que padeció la remodelación de esa área, previa al Tianguis Turístico, el año pasado,pero aún enfrentan secuelas de esos trabajos: la estrechez de calles para el paso de ambulancias o vehículos de emergencia, como carros de bomberos, que son de ciertas dimensiones por la naturaleza de su propósito y en esa área no pueden maniobrar fácilmente en caso de algún incidente, además de la falta de espacios para estacionarse. Entre todo esto, ahora tienen otro problema, que no es exclusivo de esa zona, sino de toda la ciudad, que ya hemos tratado en diversas ocasiones en este espacio: el ruido en la vía pública. El mazatleco ha confundido el ser alegre con ser escandaloso, pues esa cultura de invadir la calle para hacer piñatas o hasta bodas, manteniendo a todo el barrio despierto y de mal humor por no poder conciliar el sueño, rebasa todo los límites, incluso el del Bando de Policía y de Buen Gobierno, pero en ocasiones, hasta los encargados de la seguridad pública alternan con los organizadores de las fiestas y hasta sus botes de cerveza se llevan, pero por hacerse de la vista gorda, no significa que sus proveedores de cena y bebida momentáneos no hayan cometido una infracción. Y ni hablar de los restaurantes que tienen música en vivo. Hemos estado afuera de La Gran Plaza y hasta ahí se escuchan las notas de la banda que toca en un restaurante, ubicado rumbo a la Avenida Rafael Buelna y lo mismo pasa en bares con grupos de rock. Pero ahora el ruido no es estacionario, sino que hace sus rondines por las calles, pues hace aproximadamente un año que empezamos a ver pulmonías y aurigas con todo un escándalo sónico cuando andan circulando, que se escucha a varios metros de manera aparatosa, con notas que hacen vibrar las puertas y ventanas de las casas frente a las que pasan, lógicamente despertando a sus habitantes, y aunque dure menos de un minuto en lo que se alejan, el daño ya está hecho, pues la gente se despertó a horas de la madrugada. Eso nos ha pasado infinidad de veces y no vivimos en el Centro Histórico, pues también el mal uso del desmedido volumen es costumbre de automovilistas particulares desde siempre. Las aurigas se llevan las palmas porque son verdaderos antros sobre ruedas con sus pasajeros bailando como pueden con el bamboleo del vehículo, aplaudiendo, gritando y lanzando alaridos, mientras sostienen sus cervezas para no derramarlas, lo que es peligroso, pues entre frenones y arrancones, es peligroso, aún con su rejas y puerta en la parte trasera, que a veces, hemos visto, llevan abierta. Lo peor es que los visitantes creen que esa es la costumbre en Mazatlán porque la fama en canciones populares es que el patasalada es fiestero. En los años de 1990 abundaban quejas sobre los college tours, que solo venían a echar relajo y a comer en carritos de hot dogs; ese turismo dejó de venir, el cual no es muy diferente al que recibimos actualmente los fines de semana o “puentes” de los estados cercanos, pero al menos los college no dejaban las playas llenas de basura ni recordamos que hacían tanto ruido. Ahora bien, ¿y las autoridades qué van a hacer al respecto? Incluso hay residentes extranjeros que están prefiriendo irse a otros destinos del Pacífico mexicano aunque tengan casa o condominio en donde según la vida se pasa sin llorar, pero también entre corajes e impotencia por la falta de práctica de algo elemental: el respeto a los demás.

Y para que una veintena de niñas pasen sin llorar, el Orfanatorio de Mazatlán invita al bazar que realizará en su edificio, ubicado en Avenida Zaragoza, frente a la Cancha Germán Evers, donde ofrecerá una amplia gama de artículos y productos a muy buen precio. La cita es de nueve de la mañana a tres de la tarde, el sábado 24, y de nueve a 12 del día del domingo 25.

Precisamente esos dos días, también se realizarán dos eventos altruistas que son una tradición: el Bazar Brunch Navideño, que organiza la asociación Damas Trabajando por Mazatlán, a partir de las nueve de la mañana en el Salón Spectaculare, que por cierto, ya vendió todos los stands de la expo comercial, por lo que auguramos el éxito que siempre ha caracterizado a esta mañana solidaria, que destinará sus fondos a tres albergues, Ciudad de los Niños, Asilo de Ancianos La Inmaculada y Una Gota en el Océano. Al día siguiente, la kermés de la generosidad, Un Día para Ayudar, estará iniciando a las dos de la tarde en el campus de la Universidad Tecmilenio, institución que organiza el evento junto con Noroeste, con 30 agupaciones de la sociedad civil que tendrán comida, postres, bebidas y juegos en sus stands para captar recursos a favor de sus programas de asistencia, además de un variado espectáculo musical con academias de baile y cantantes.

Hablando de música, mañana jueves, en la Plazuela Machado, se presentará el cuarteto de jazz estadounidense de Ethan Iverson y Billy Hart, a las ocho de la noche, dentro del marco del Festival Cultural Puro Sinaloa, para disfutar una velada llena de ritmo al aire libre.

Al día siguiente, viernes 23, también al aire libre, se conocerán los candidatos a los reinados del Carnaval Internacional de Mazatlán 2019, Equinoccio, en el Parque Ciudades Hermanas, a partir de las siete de la noche, por lo que las emociones y las exclamaciones de los grupos de simpatizantes de los contendientes a las coronas de la máxima fiesta porteña llenarán ese lugar.

Y ese día, de fiesta tambien estará Isis Villafuerte Tunaal, pues es su cumpleaños y estamos seguros de que estará recibiendo los mejores deseos de sus familiares y amigos, empezando con los de sus papás, Emma Tunaal Mellado y Salvador Villafuerte Gómez, así como su novio, Alejandro Rico Coppel. Ella es una dedicada profesionista, excelente deportista y entusiasta activista, por lo que le anticipamos lo mejor desde este espacio.

Isis Villafuerte Tunaal, de cumpleaños en dos días.

También los mejores deseos para una pareja, que este fin de semana cumplió 55 años de matrimonio, Lupita Dávalos y Mario Valdez, quienes partieron pastel en compañía de sus hijos, Marisela y Mario Alberto, en un festejo lleno de cariño, en el que también estuvieron sus nietos. Ellos son un verdadero ejemplo de trabajo, pues ambos laboran en el negocio familiar y así pueden convivir unidos en ese amor que sobrepasa el medio siglo y permanece intacto o mejorado. ¡Qué vengan más aniversarios de bodas con ese ánimo inquebrantable!

Inquebrantable es el espíritu de los integrantes de la Caravana Migrante, que algunos ya lograron alcanzar la frontera con Estados Unidos, causando la polaridad de opinión en los habitantes de Tijuana, donde se han instalado con la esperanza de cruzar el muro o las vallas, que desde este inicio de semana, fueron alambradas con navajas por los fuerzas del orden de ese país, causando el paro por el cruce de la garita de San Ysidro y provocando hileras de autos hasta de dos kilómetros con la molestia de los automovilistas. Desde la semana anterior, los migrantes han sido defendidos o criticados por residentes de esa ciudad. Hay centroamericanos que han recibido ataques verbales con consignas de “regresen a su país”, “no los queremos aquí”. Como hace dos semanas lo comentamos, la forma de ingresar a México no fueron de las más legales o pacíficas por parte de algunos, pero la naturaleza solidaria del mexicano se impuso y les ha permitido alcanzar la frontera, por lo que no se vale lo que círculos “tijuanenses” están haciendo, y lo ponemos entre comillas porque como es bien sabido, la mayoría de los habitantes son de todas partes, menos de Tijuana, que llegaron con afán de cruzar la frontera sin lograrlo y ahí se quedaron, cosa que ahora ven mal en otros, quizás por no ser connacionales. También argumentan que viene traficantes, delincuentes y solo les falto que terroristas, para ser fieles al discurso de Trump, que también ha utilizado para descalificar a los mexicanos en general, o sea, lo que tanto criticamos que otros nos hagan, es válido utilizarlo contra los demás y ahí ya no hay problema. ¿Entonces de qué estamos hablando? Cada quien ve por sus propios intereses: Trump, que se jacta de cumplir lo que promete, no cederá y lo ha demostrado; Juan Pablo Gastélum, Alcalde de Tijuana, quien alborotó las redes sociales y medios al declarar que “los derechos humanos son para los humanos derechos”, en franca oposición a los migrantes en su ciudad, implicando que son seres “torcidos” o de peligro, generalizando; hemos visto estadounidenses en San Diego, opinando que se regresen y que no son bienvenidos, mientras otros, más conciliadores, dicen que pueden ingresar a través de medios legales. Otras instancias buscan un equilibrio, difícil ante una situación humanitaria, como el caso de nuestro Gobierno, que tiene que encontrar el punto medio de no echarse encima a Trump ni a los mexicanos que están en contra de la Caravana, pero tampoco ganarse la animadversión de los que apoyan a los migrantes. ¿Usted qué haría?