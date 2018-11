Columna

El Carnaval es el preludio inmediato a la Cuaresma, la cual inicia con la tradicional capirotada, por lo que la máxima fiesta porteña tuvo su primer evento oficial este viernes pasado, muy ad hoc con ese platillo, pero con tres meses de anticipación, pues nos tuvimos que “recetar”, precisamente, una capirotada como espectáculo de “confirmación” de candidatos a soberanos del Carnaval de Mazatlán 2019. Hablamos tanto del aspecto visual como musical de esa noche en el Parque Ciudades Hermanas, que a pesar de tanto fogonazo y pirotecnias, no lograron “calentar” al público, que se comportó frío y pensamos que nos fallaba el oído por la estridencia y errática ecualización de los agudos del sonido, pero ni siquiera las porras de los candidatos se percibieron al mencionarse algunas chicas cuando la música bajó de volumen, solo se veían ondear estandartes con los colores que representan a cada participante, acompañados de escasos aplausos por inercia y exclamaciones apagadas. Tampoco las voces en off de los narradores, un hombre y una mujer, motivaban a la gente, pues más bien parecían leer las noticias, aunque la voz masculina sí se notó que buscaba dar cierta intención o énfasis, aunque su dicción dejó que desear cuando dijo equinocio en lugar de equinoccio y en el apellido Zataráin, pronunció la fuerza tónica en la i y no en la tercera a, que ocurrió dos veces. Su contraparte femenina, a veces nos dio la impresión de estar recitando en los honores de una primaria y así fueron presentados cada uno de los candidatos, sin emoción, cuando sus nombres siempre los hemos escuchado por todo lo alto y pompa, como corresponde a la investidura de futuros soberanos. Bueno, ni los rostros les vimos y eso que eran los protagonistas estelares de la noche, pero si el espectáculo se va a basar en una enorme multimedia en dos pantallas, que estuvo desfasada durante la hora que duró el evento, se deben dirigir fuentes de luz hacia las personas, pero ni siquiera un reflector seguidor pusieron al aerodanzante que salió de una esfera, pendiendo de una grúa, que se perdió entre las proyecciones de fondo, igual que los bailarines. Otra cosa, los candidatos saludaron con ambas manos, cuando las reinas son las únicas que pueden saludar así; el saludo con una sola mano corresponde a candidatos y princesas, de acuerdo con el protocolo real carnestolendo. Hablando de eso, cuando la realeza actual salió a escena, también extraviada entre la multimedia, no sonaron Los papaquis, que siempre se tocan anunciando su presencia. Respecto a los videos, todas la imágenes se proyectaron partidas por el desfase, que eso tiene solución, pues ese recurso de las dos pantallas ya lo habíamos visto en coronaciones de Carnaval, pero sin ese problema. Respecto a la historia del tema, nos pareció confusa. Comienza con las Pléyades, un grupo de estrellas que, de acuerdo con la mitología griega, eran hijas de Atlas, lo cual da mucho tela de dónde cortar para crear toda una trama, pero después, los narradores nos mandan al nacimiento del universo, pero si estaban las Pléyades al principio, significa que el universo ya se había formado. En fin, habla del surgimiento de la Tierra en un guión que encontramos desarticulado, como pegando ideas de aquí y de allá a manera de retazos. Aunque sea fantástica, la trama debe tener una lógica o coherencia; ese es el éxito de Star Wars, Harry Potter, el Señor de los Anillos y otras historias. Bueno, el propio nombre del Carnaval, Equinoccio, fenómeno ampliamente observado por civilizaciones antiguas, desde Mesopotamia, que también fue investigado por los griegos, pueblos germánicos, incas y en México, los mayas y teotihuacanos se basaban en este fenómeno celestial para edificaciones y la agricultura, o sea, más material para explotar ese tema, pero vimos dos personajes, como imagen oficial, que no encontramos nada al respecto de ese tópico, ni en su diseño de vestuario ni de maquillaje. Por otra parte, las coreografías no se pudieron apreciar completamente, de nuevo por la falta de iluminación. Después de tanta alegoría espacial y terrenal en la proyección, el video que no dábamos crédito, aunque lo estábamos viendo, fue el del arlequín que entregaba a las participantes la notificación de que había sido elegida candidata a reina. Todo el misticismo cosmogónico que se vio en las pantallas se vino abajo con restaurantes del Centro, paradas de camiones, estéticas y jardineras de la Unidad Administrativa, donde el arlequín dio la noticia a las chicas, que no supimos su reacción, pues se les cubrió el rostro con un efecto “blur” bastante tosco, como cuando en televisión se oculta la identidad de alguien para no poner en riesgo su integridad física. El contraste también fue notorio porque la calidad de ese video era muy diferente al proyectado de estrellas, galaxias y paisajes, aunque siempre se vieron bifurcados. Para rematar, después de música y sonidos siderales, irrumpe inesperadamente La bikina, que no tenía nada que ver con lo que se había presentado, en una versión que no es de las mejores, enmarcando a una joven que salió al escenario con un atuendo tipo indígena, llevando en sus espaldas una canasta de alcatraces, para luego seguir con El corrido de Mazatlán y El sinaloense, que no vimos tampoco su razón dentro del programa, pero a esa alturas, ya cualquier cosa podía pasar en esa capirotada, en la que luces láser, columnas de fuego y juegos pirotécnicos fueron usados a diestra y siniestra, sin llevar un ritmo con la música o una justificación en la trama; no supieron dosificar. La naturaleza de estos eventos es multidiscplinaria en áreas de suma especialización, como video, proyección, efectos, locución, vestuario, escenografía, sonorización, música, guión que deben embonar con precisión dentro del espectáculo, cumpliendo cada una su parte, en otras palabras, diseño de producción. Al día siguiente, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres publicó en redes que la presentación de candidatos era un evento que salió del Teatro Ángela Peralta para dejar de ser exclusivo y convertirse en una verdadera fiesta popular, mensaje que tenía faltas de ortografía con palabras acentuadas que no llevan tilde y mezclando mayúsculas. Parece que no está enterado que varias presentaciones se han hecho en exteriores, como el muelle de la API, para El retorno de las musas en 2011; la Plazuela Machado, para La fiesta de los imperios, 2012; Casa Melchers, para La linterna mágica, 2013; el muelle de La Puntilla, para Litoralia, 2014; el fuerte de la Casa del Marino, para Los sueños de Momo, 2015; entre los que recordamos desde que residimos en el puerto. Nos extraña que diga eso porque debería estar bien informado sobre el Carnaval, que para él parece ser de los puntos más importantes desde su campaña, dando la impresión que Mazatlán no tiene problemas más que sacar adelante esta fiesta, que es una tradición centenaria y se debe mantener con calidad por todo lo que conlleva, pero se resume a una premisa básica: es un trabajo de intelecto.

Para continuar su trabajo a favor de quienes más lo necesitan, el Club de Leones, que preside el Padre Amador Campos Serrano, tendrá su tradicional Tarde de Casino en sus instalaciones, organizado por su Club Filial Mazatlán Centenario, a partir de las cuatro de la tarde de este viernes 30 de noviembre, para obtener fondos y llevar despensas navideñas a familias de escasos recursos y tengan una cena de Noche Buena. En el evento, habrá regalos como premios, además de un obsequio muy especial, así como servicio de café, refrescos y galletas, además de un bazar, en el que se ofrecerá una diversidad de productos. Más informes al teléfono 983 1256 y al celular 669 153 2255. Al asistir a esta actividad, se aporta un granito de arena para que Mazatlán sea un lugar mejor, que tanta falta hace para beneficio de todos.