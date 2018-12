Mazatlán

Algo Maz

Todo lo que acontece en el ámbito social y local en el puerto

Noroeste / Redacción

Mazatlán._algo_maz@hotmail.com

Nos ha llamado la atención el regreso de algo que pensamos ya había pasado a la historia, aunque su uso apareció hace unos pocos años, un dispositivo rectangular que se acomoda sobre la oreja, para hablar por celular, sin necesidad de tener el aparato en la mano o pegado al oído. Desde la semana pasada, hemos visto personas que portan ese adminículo pegado a su oreja. No creemos que estas personas que hemos visto con ese aparatito estén recibiendo llamadas cada cinco segundos en cuanto terminan una. Cuando salió esto, como ya dijimos, hace poco años, abundaba gente que andaba así en la calle, pero parece estar regresando con cierta fuerza. Si volvemos al tiempo del teléfono fijo en la casa, imagínese a nuestras mamás haciendo el aseo con él alrededor del cuello con un mecate para contestar inmediatamente, mientras hacía el quehacer. ¡Claro que no! Ahora hemos cedido tanto ante el celular, que en lugar de ser una herramienta que facilite nuestra vida, lo hemos dejado esclavizarnos. Tenemos que sentirlo cerca, sacarlo de donde lo traigamos, tocarlo y ver su pantalla encendida aunque no tengamos mensaje, notificación de alguna red social y mucho menos una llamada. Nos hemos vuelto un mundo con nomofobia, acuñado de la expresión inglesa no mobile phone phobia, que es el miedo irracional a no tener el celular cerca y, malas noticias, ya está catalogado como una enfermedad, pues la dependencia a este moderno grillete es considerada una adicción que produce tanto o igual problema que las drogas, pues hay muchos que no la pueden contolar. Es una enfermedad como el alcoholismo o el uso de estupefacientes, porque al entrar en contacto con esa superficie de 5 pulgadas, que es el promedio que mide la pantalla de un celular estándar, el cerebro recibe una sensación de placer o alivio, aunque no sea un líquido, humo o sólido que haya entrado en nuestro organismo. Muchas veces hemos visto que hay quienes solo deslizan su índice o pulgar hacia arriba de la pantalla, revisando Facebook y hasta dan “me gusta” a todo por inercia, velozmente, sin poner atención a lo que están viendo. La yema de nuestros dedos tiene que mandar esa sensación del tacto de la piel sobre el cristal de la pantalla, que tanto satisface a nuestro cerebro. ¿Por qué esa urgencia por contestar un mensaje de whatsapp cuando ignoramos a la persona que tenemos a nuestro lado?, pues a quien le contestamos por esa aplicación, si la tuviéramos en frente, no le haríamos caso por contestar el celular. No nos importa contestar el mensaje a la persona, nos interesa entrar en contacto con el aparatito, al que le hemos dado el poder de ser el amo de nosotros. Andamos caminando como autómatas, cruzamos las calles contestando el celular y hasta hemos visto a gente conduciendo con una mano, mientras teclea con la otra, pero peor todavía; con su mirada absorta en la pantalla del dispositivo y no mirando al frente. ¿Estamos exagerando? En un noticiero de televisión matutino, un especialista dijo que 32 personas mueren por teclear un mensaje en el celular a diario. No crea que eso no le va a pasar nunca a usted por creerse hábil para hacer ambas cosas a la vez; Raúl Octavio Martínez Coronel, del Consejo Nacional para Prevenir Accidentes, dijo que los riesgos aumentan cuatro veces al estar en una llamada y 23 al teclear, por lo que el uso del celular al volante se ha convertido en la primera causa de accidentes viales, pudiendo ser un llamado a la tragedia.

Un llamado a llevar alegría a niños que tienen algún tipo de cáncer es el que hace la Asociación Pequeños Guerreros, Grandes Batallas, de Culiacán, a toda la sociedad de Sinaloa para donar un juguete que dibuje una sonrisa en un rostro infantil esta Navidad, que tendrá su posada el lunes 10 de diciembre, en Casa Mariángela, de la capital sinaloense. También se puede hacer un depósito a la cuenta 4766 8402 1619 en las tiendas Oxxo o en Banamex. Si usted se identifica con la causa, puede ser voluntario y hay más informes al celular 669 161 3604, con Gabriela Martínez, aquí en Mazatlán. Aportemos un poquito a pequeños que ya libran un gran batalla: luchar por su vida.

Y la asociación femenil que ayuda también a familiares de quienes luchan por su salud, el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General, que preside Julieta Montoya de Hemke, anuncia que el número 247, que vendió Viviana de Guerrero, fue el premiado con los 500 pesos de la rifa de noviembre, que se hace el último viernes de cada mes, de acuerdo con el resultado de la Lotería Nacional. Lo captado es a beneficio de su albergue y también para apoyar a esa institución médica.

Para apoyar a familias de escasos recursos a que tengan una cena de Noche Buena, este sábado 8 de diciembre se realizará el tradicional Desayuno de los Pollos en el lugar de siempre, el muelle de la API, donde por 200 pesos, los asistentes podrán disfrutar un platillo regional matinal, acompañado de café, pan y jugo, además de tener la oportunidad de participar en rifas de atractivos artículos. También habrán subasta silenciosa y bazar. Aún hay boletos disponibles, que pude adquirir el día del evento, que iniciará a las ocho y media de la mañana.

Y mañana jueves, a las siete de la noche, la artista plástica Lucinda Martínez inaugurará su exposición Naturaleza, en el Museo de Arte de Mazatlán, en la Sala Móvil. La entrada es libre y la obra estará disponible en ese recinto cultural hasta el 28 de enero de 2019.

En ese mismo lugar, pero hoy, también a las siete de la noche, se presentará el espectáculo Los veré volar, en el que participarán alumnos de la Licenciatura en Danza Contemporánea, que incluirá coreografías de danza aérea, salsa, performances y video danza. La entrada general es de 70 pesos y 50 pesos para estudiantes, pues el propósito, además de compartir lo aprendido con el público, es recabar fondos para su graduación.

Para recabar ayuda en la limpieza de playas, la agrupación Guardianes de las Olas invita a la comunidad a unirse a esta tarea, a partir de este domingo 9 de diciembre, en la Playa Norte, en el Monumento al Pescador, actividad que realizará de ocho a 11 de la mañana, precisamente cada domingo de este mes y los de enero del año entrante, buscando crear conciencia sobre el cuidado de uno de los grandes atractivos de Mazatlán y sensibilizar sobre el medio ambiente. Una buena razón para convivir en familia también y aportar un granito de arena a las playas. El único requisito es llevar bolsas negras para la basura, guantes, protector solar y buena voluntad.

Y con la voluntad de apoyar a quienes padecen de depresión, Fundación Mapa, que preside Karen Jonsson, iniciará la sesión de fotos navideñas, el lunes 10, en sus instalaciones, para que las familias tengan un bonito recuerdo de esta temporada y así apoyan los programas que ahí se implementan, como actividades deportivas, terapias, charlas y conferencias. Las fotografías se realizarán cada 20 minutos, durante la próxima semana hasta el sábado 15, por una cooperación de 650 pesos. Aparte su cita al teléfono 910 3583, donde hay más información. Concluya este año con la mejor de las satisfacciones: ayudar.

Una gran satisfacción será ver la película Roma, del realizador Alfonso Cuarón, mañana jueves 6, en Cinemas Gaviotas de la Zona Dorada. Habrá tres funciones: cuatro de la tarde, seis y media y nueve de la noche. De acuerdo con la respuesta del público, es el tiempo que durará en cartelera. Recordemos que esta cinta será representante de México en los Premios Óscar y Goya de 2019, así que no hay que perdérsela.

Lo que tampoco hay que perder en este mes es el significado de estas fechas y evitar sustraerse al espíritu consumista que acompaña al de la Navidad, en el que ya parece obligación regalar en lugar de ser algo espontáneo, sobre todo con los hijos, quienes ahora piden artilugios tecnológicos, que realmente no son de precios accesibles, pero como hemos leído por ahí últimamente: “No regales a tus hijos lo que nunca tuviste, sino enséñales lo que nunca aprendiste”. Una familia unida alrededor de una mesa, compartiendo y conviviendo entre sí es más fuerte que una sentada a la mesa con sus miembros sumidos en el celular cada uno, que ya es una escena cotidiana, pero como hemos dicho antes sobre otras situaciones, el hecho de que sea común no significa que sea normal.