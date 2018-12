Columna

Estamos llegando al cierre de 2018, un año lleno de eventos y circunstancias, en el que pasó de todo a nivel global y en México también hubo acontecimientos que quedaron marcados, entre los que están dos hechos relevantes: elecciones sin precedentes y el paso de la Caravana Migrante a través del País, sucesos para la historia, además de desastres naturales, como el Huracán Willa, que en Nayarit aún se viven las consecuencias entre los damnificados por este meteoro, despidos masivos en el SAT a nivel nacional y, ya casi para llegar la Noche Buena, la noticia de la trágica muerte del la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el ex Gobernador de ese estado, Rafael Moreno Valle, con el desplome de la aeronave en la cual viajaban ambos. Nos enteramos que otro niño guatemalteco, integrante de la Caravana Migrante, murió en el albergue de la patrulla fronteriza, poniendo en el ojo del huracán a este cuerpo de seguridad de Estados Unidos. Entre las buenas noticias están los premios que puede ganar la película Roma, del realizador mexicano Alfonso Cuarón, a nivel internacional, la cual ya vimos, a pesar de todos los memes y comentarios, tanto favorables y menos favorables, pues no nos habían dicho que era una mala producción, sino lenta. Pensamos que eso íbamos a opinar también o no la veríamos completa, pero desde que inició, no pudimos apartar los ojos de la televisión. Es que estamos en la era de los grandes efectos especiales y tramas tan complejas, que ya nos han condicionado el gusto fílmico. Nos encantó el diseño de producción, con un DF, como se le llamaba entonces a la Ciudad de México, totalmente transportado a 1970, desde los exteriores, los vehículos, la ropa de la gente en la calle y ni qué decir de los detalles, desde la caja de cereal sobre la mesa del comedor, que nos llevó de vuelta a nuestra infancia, cuando la vida era más sencilla. En dos ocasiones, nos hizo llorar y la presencia de Cleo, la sirvienta, fue vital para ese sentimiento que nos provocó. La trama es sencilla y, sin embargo, es un retrato de la sociedad, de la vida real. Así es la vida, rutinaria, no estamos siendo constantemente amenazados por extraterrestres o de otros mundos que yacen en este, no existe gente con poderes suprahumanos que combatan a delincuentes, tampoco tenemos una vida llena de complejidades, como lo son las tramas que a chicos y grandes agradan, ahora demasiado elaboradas y, por supuesto, con su buena dosis de efectos, como la película de Aquaman, que es una parafernalia de tecnología computarizada, que no permite apartar la vista de la pantalla. Y sí nos entretuvo, pero hasta ahí nada más, pues es entretenida y el mensaje de que tenemos llenos de basura y contaminación los océanos, queda soslayado por la tecnología visual. De ahí, nos metimos a ver Mary Poppins, obviamente, con sus efectos, pero al estilo de la primera versión de 1964. El regreso de la niñera más famosa está ambientado en la época de la Gran Depresión de 1929, mientras la primera versión está ubicada en 1910. Es un musical alegre, exaltando el valor de la familia, la capacidad de salir adelante y ser siempre positivo. Es refrescante ver este tipo de cine con tanta destrucción holocáustica en las salas de exhibición, pero eso es lo que divierte a las nuevas generaciones, como si la realidad no fuera cruda.

Una nueva realidad es la que empezarán a vivir Angelina Escutia Zúñiga y Rick Noble, pues el sábado 29 unirán sus vidas en una ceremonia en una casona en el Centro Histórico. Ahí, estarán acompañados de sus familiares y amigos, con quienes después festejarán en ese mismo lugar. Con esto, su historia será sellada, pues además de amigos y compañeros de viajes, navegarán juntos por la vida como esposos. ¡Felicidades!

Las felicitaciones también van para la doctora Verónica Olvera Carrasco, quien hoy celebra su cumpleaños, por lo que de seguro ya está recibiendo los buenos deseos de su familia y amigos, los cuales compartimos desde este espacio, además de felicitarla por la labor que realiza en Fundación ALE, al frente de ella en Mazatlán, para promover la cultura de donación de órganos. ¡A disfrutar el día!

Quien estará disfrutando mañana es Eloísa Díaz de Caballero, pues otro año llega a su vida, por lo que anticipamos que su esposo, Carlos Caballero Rodríguez; sus hijos, Carla María, Eloísa y Carlos; su mamá, Chayito Osuna, y sus amistades, tanto de Mazatlán como de Los Mochis, le harán saber su cariño y nos unimos a ello.

Para quienes gusten unirse a cooperar con el rescate de mascotas en situación de calle, este sábado 29 se realizará un evento para recaudar fondos a beneficio de Mazatlan Animal Rescue, en el Restaurante La Fábula, en la esquina de Constitución y Niños Héroes, donde un porcentaje del consumo se donará a esta causa. La cita es de las cuatro y media de la tarde a nueve de la noche. Habrá música en vivo y rifas, así que a colaborar con esta labor.

Una labor es la que debemos hacer entre todos: la de una mejor convivencia. En las primeras horas del 25 de diciembre, veníamos de la casa de la familia con la que pasamos la víspera de Navidad y nos sorprendió ver la cantidad de calles bloqueadas por esos festejos. A alguien le dan ganas de utilizar la vía pública como salón de eventos y, en ese momento, ya no es pública, sino privada. Tuvimos que regresar y buscar alternativas para llegar a nuestra casa. En fin, dicen que es costumbre arraigada en la idiosincracia mazatleca, pero si hay un desperfecto en esa calle o banqueta, de inmediato a hablar al Ayuntamiento para que lo arregle y si se tardan, a quejarse. Ahí sí, esa vialidad ya deja de ser propiedad exclusiva para fiestas. Hay que recordar que las escrituras de la casa no incluyen banqueta ni calle, pero también ese día amanecieron varias colonias del puerto repletas de basura y el servicio recolector no pasó a tiempo. Luego, sigue el servicio deficiente en el suministro de agua potable. En fin ¿Con qué cara exigimos un mundo mejor cuando no contribuimos con nuestra parte para lograrlo?

Bueno, aun con todo esto, esperamos que 2019 sea un año aleccionador, que nos deje aprendizaje y lo pongamos en práctica, pues aunque no se avizora alentador, con nuestro granito de arena podemos mejorarlo para el bienestar común y eso nos da felicidad individual o familiar, pues como leímos en un mensaje que vimos en estos días: la felicidad es cuando pasas de largo la farmacia porque no te duele nada y también la tienda porque tienes todo, yendo a casa porque allí te están esperando. Las cosas buenas y mejores de la vida están en su sencillez. ¡Feliz 2019!