Mazatlán

Algo Maz

Todo lo que acontece en Mazatlán en la columna de Luis Ángel Gómez

Luis Ángel Gómez

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

Algunos lectores, cuando nos ven, a veces nos preguntan que nos recuerdan porque durante varias ediciones nos quejamos de la ausencia del servicio de agua en toda la calle por la que vivimos, situación que duró de la mitad de octubre de 2017 hasta el 7 de junio de 2018, que a partir de entonces, el agua salía con un presión envidiable aún con dos o tres llaves abiertas, pues se hizo una reparación que no habían detectado calle arriba. El agua ha estado presente desde entonces, pero desde hace como mes y medio a la fecha, ya la presión dejó de ser envidiable y ahora sale un chorro, que vendría a ser menos de la mitad del cual ya nos habíamos acostumbrado, pero además tembloroso, que se tarda uno en lavar platos y lo mismo en la regadera. Por Whatsapp hablamos con una persona contactada con alguien que trabaja en la administración actual de Jumapam, quien nos informó que en la zona se estaban haciendo reparaciones, pero eso fue exactamente el 15 de diciembre y parece que aún no logran concluir esos arreglos porque seguimos en las mismas con el servicio de agua. Al menos, en la administración pasada, venían a ver qué pasaba, pero ahora ni eso. Por cierto, una vecina, que vive a unas cuantas casa de la nuestra, nos dijo que hace como dos meses le dejaron abierto unas cavidades en el jardín y no han regresado a terminar el trabajo. Una vecina de Los Pinos, quien tiene casi nueve años viviendo en esa zona, nos comentó que en ese tiempo nunca había tenido desabasto de agua, que a veces sí poca presión, pero que nunca le faltó el vital líquido, excepto que a partir de noviembre se quedó sin una sola gota de agua por algunos días. Y nosotros que esperábamos tener mejor servicio al cerrar las tomas clandestinas que descubrieron y tanto se publicitaron, pero pareciera que la fiesta de fin de año opacó ya todo lo demás y ahorita sigue el Carnaval, que da la impresión de ser la máxima apuesta, soslayando otras situaciones, pues ingresamos al sitio de Internet www.culturamazatlan.com, pero no se pudo directamente a través del buscador, que cada vez que intentamos apareció el aviso “no se puede acceder a este sitio web”, pero da la opción de Google; que no despliega el sitio en general, sino por secciones. En uno de esos intentos, logramos abrir la pantalla principal del sitio, pero no hay nada nuevo; uno hace click en las secciones y aparece información de esos eventos, ¡pero de 2017 y 2018! Incluso, en la sección Gordon Campbell, que es ahorita la única actividad y no habían subido en el sitio información del primer concierto, que fue este domingo, aunque en Facebook sí hay información al respecto. Nos llamó la atención que en la sección Carnaval de Mazatlán, al hacer click, aparece la leyenda que está en mantenimiento. Como lo dijimos líneas arriba, esa es su apuesta, y si es así, al menos lo deberían tener habilitado porque ahí hay mucha información e historia en sus diversas subáreas, listas de todos los soberanos y nombres de los temas, así como recopilaciones anecdóticas. Lo único que hay por hacer con ese sitio es enriquecerlo con datos actuales porque es un trabajo que ya está ahí y permitir acceso a los interesados en tener esa información disponible, pues para eso es ese sitio, además de promocionar las actividades de esa dirección municipal, pero no, como que la intención es otra. Y si l nueva administración de Cultura iba a hacer cambios en toda la estructura de su comunicación digital, ¿por qué no comenzaron desde que supieron que ellos estarían ahí? Mandar a hacer un nuevo sitio no es de un día para otro, no es como crear una cuenta de Facebook, en la que, por cierto, ya hemos encontrado errores de ortografía en sus textos, además que los adornan con emoticones y “caritas”, como si fuera la de un adolescente, cuando se trata de una página oficial institucional, pero hasta ellos mismos se avientan porras con etiquetas como #HicimosHistoria, lo que no habíamos visto en otras administraciones; eso le corresponde a la gente decirlo, pues alabanza en boca propia es vituperio, reza el dicho, aunque últimamente no sabemos si es la del DIF Mazatlán, pues publican eventos de ese organismo o los comparten cuando este tiene su propia página en esa red social. Mientras, a ver de dónde obtenemos información sobre la historia del Carnaval porque esa fecha se acerca y, por lo general, los medios consultábamos ese sitio, que nunca había sido deshabilitado, para redactar retrospectivas y dar contexto a las notas. Esperemos que pronto pueda estar en funcionamiento porque realizarlo implicó mucho esfuerzo de recolección de datos e imágenes, además de dinero, como para que quede borrado de un plumazo, pues hay que recordar que el servicio es para los usuarios y cibernautas, para eso fue creado y eso está por encima de administraciones pasajeras; lo mismo para Jumapam.

Lo que no es pasajero es felicitar a Juan Alfonso Mejía López, pues aunque ayer fue su cumpleaños, de todas maneras le mandamos los mejores deseos hoy. Estamos seguros que estuvo de lo más felicitado pro sus amigos y seres queridos, especialmente por su Éryka Bernal de Mejía y sus hijas, Natalia y Nicole. Esperamos que haya pasado un excelente día.

Hoy, quien de seguro ya lo está disfrutando excelente y por la misma razón, es Olga Jonsson de Vizcarra, quien ya recibió las primeras felicitaciones de Federico Vizcarra Mendoza y su hija, Alejandra Vizcarra Jonsson, por otro año que llega a su vida, así como por sus hermanos, sobrinos y los amigos que ha sabido cultivar.

Muy apapachada por la familia que ha cultivado, Alma Guerrero de Parolari, feliz con las demostraciones cariñosas de su esposo, Giancarlo Parolari, en compañía de su pequeño, Gianluca Parolari Guerrrero, también por su cumpleaños en este día. ¡A disfrutarlo!

A disfrutar el segundo concierto de la Temporada Gordon Campbell 2019 en su novena edición, que para el domingo 13 presentará “Mesías”, de Handel, en el Teatro Ángela Peralta, en punto de las 12 del día. Los boletos ya están disponibles en la taquilla del teatro.

Ese mismo domingo se realizará el Medio Maratón San Sebastián 2010, en Concordia. La justa atlética iniciará a las seis de la mañana. La pedestre será de 5 kilómetros. Así que los aficionados a este deporte, más que invitados a presenciarlo, ¿y por qué no?, a participar en la competencia también.

Un supermercado ya se puso en la competencia contra el uso del plástico, pero no sabemos si es por razones de protección al ambiente o por mercantilismo. Cuando fuimos a comprar a ese súper, que es nuestra tiendita de la esquina, al momento de pagar nos dijeron que ya no daban bolsas de plástico, pero que podíamos comprar una reusable verde, que cuesta 17.90. Les dijimos que ya teníamos esa bolsa, que como solo eran cinco productos y vivíamos a la vuelta, así los íbamos a llevar, en la mano, pero nos dimos cuenta que clientes salían con sus carritos llenos de diversos productos y sin bolsas. Comentamos a la cajera que estamos de acuerdo con esa política, pero deberían ofrecer una alternativa, como bolsas de papel, y si eso va a ser un no al plástico por parte de la tienda, entonces que les digan a sus proveedores que ya no les van a comprar, como los refrescos, artículos de limpieza, papel higiénico, servilletas, artículos de belleza e higiene personal, lácteos, electrónicos, medicamentos y un sinfín, por lo que se quedarían sin mercancía para vender, entonces nos percatamos de que el plástico lo hemos vuelto imprescindible. Por otra parte, la verdura que compramos la metimos en bolsas de plástico que la misma tienda pone a disposición, igualmente el jamón que nos vendió la dependienta de salchichonería, nos lo entregó envuelto en dos bolsas de plástico. El propio súper debería empezar por ahí, ¿o vamos a llevar las naranjas, por ejemplo, en las manos para que las pesen en la caja? Nos encanta la idea de menos plástico, pero hay que dar otras alternativas al cliente e irlo educando, no un cambio drástico, ¿o el objetivo es vender las bolsas ecológicas del mandado que tienen años ahí y ahora sí hemos visto que las compran? Pero una no es suficiente cuando se lleva bastante mandado. Desafortunadamente, va a tomar tiempo para deshacernos del plástico que ha invadido nuestras vidas en todos los usos que le hemos dado.