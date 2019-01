Columna

Algo Maz

Comentarios de Luis Ángel Gómez y agenda de actividades en el puerto

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

La película Roma sigue cosechando premios, como los cuatro de Critics’ Choice Awards, que obtuvo este domingo en California, evento considerado antesala del Óscar. Un filme que creemos, la clave de su éxito está en la nostalgia, el canto de cisne de una generación, que está muy cerca o ya pasa de los 50 años de edad, y vimos reflejadas muchos situaciones de nuestra infancia. Hacía años que no oíamos los populares versos de “que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva”... Precisamente, salíamos a “bañarnos” bajo la lluvia y jugábamos en las calles sin sentir peligro de nada. También un video, que nos compartieron, nos hizo volver a vivir las vacaciones de verano, de dos meses y medio, que pasábamos con nuestros amigos inventando cosas para pasar el tiempo: jugar beisbol, escuchar música, divertirnos con juegos de mesa; siempre en actividad, que nos mantenía en forma y con la mente trabajando. Un modo de vida que imperó por décadas en la sociedad porque fuimos la generación educada a como nuestros padres y abuelos también lo fueron, con respeto hacia ellos y a toda persona mayor que nosotros, que con la mirada nos controlaban en público y ¡ay de uno si no hacía caso! Nos llamaban la atención muy discretamente o de plano nos lanzaban la temible amenaza, “espérate a que lleguemos a la casa”. Nos daban justo lo que necesitábamos para gastar en la escuela y nos teníamos que portar bien todo el año para merecer el regalo de Navidad, pues no se nos concedían los caprichos en cualquier época del año. Somos la generación que con padres, abuelos y tíos convivíamos sin perder el respeto y no por eso nos aburríamos; de hacerles caso, sino el cinto o la chancla se encargaban de poner el remedio instantáneamente. Tomábamos agua de la manguera o llave de algún jardín o en la calle, sin miedo a enfermarnos, sacábamos las operaciones básicas de matemáticas con ábaco o los dedos de la mano. Somos la generación que en la escuela nos burlábamos del compañero que usaba lentes adaptados o fuera obeso porque ellos eran los “raros”, no como ahora, que es al revés. Somos la generación que no se quedó en su casa con sus papás pasando los 20 años de edad, menos a los 30 o 40 y ahora los progenitores no saben cómo sacarlos para que se valga por sí mismo al 100, pero a la edad de los de ahora, ya habíamos logrado más en varios ámbitos. Somos la generación que en su infancia tuvo rock, en su adolescencia vivió los famosos 80 y estábamos enterados de todo sin necesidad de Internet. Somos la generación que saludaba en la banqueta a quienes estuvieran sentados aunque no los conociéramos y nuestros primeros 30 años de vida o más los pasamos sin celular; nos comunicábamos cara a cara, veíamos la sonrisa en la otra persona y ahora la vemos en un emoticón, que alguien mandó con su rostro serio. Somos una generación única porque la formación del niño anticipa el tipo de adulto que será y nuestros valores fueron aprendidos de las generaciones pasadas, por lo que chocamos con un presente lleno de tecnología y banalidad. Somos una generación que nos estamos yendo porque el tiempo pasa rápido y los más jóvenes nos dicen que estamos “viejos”. Somos la generación de saber conquistar o “endulzar el oído” para andar de novios, pues “verbo mata carita” y pasaremos a la historia como la última generación empática, que eso nos llevó a ser la primera generación sojuzgada por los hijos.

Con esa empatía por quienes menos tienen, el Comité de Damas Voluntarias del Hospital General comparte, a través de su presidenta, Julieta Montoya de Hemke, que el número ganador de su última rifa de 500 pesos de 2018 fue el 962, cuya afortunada fue Lupita Rochín de Figueroa. Esta se realiza el último viernes de cada mes, de acuerdo con el resultado de la Lotería Nacional, que viene a aportar fondos para beneficiar a familiares de escasos recursos de pacientes y otras actividades a favor de la institución médica.

La institución que regresa a impartir sus charlas llenas de aprendizaje es Fundación Mapa, que mañana jueves albergará la plática Proyecto sentido, impartida por la psicóloga Lourdes Plasencia, en sus instalaciones de Venustiano Carranza 80, subiendo la Aduana Vieja. Hay más informes al 910 3583 y la entrada es libre, aunque una aportación voluntaria es siempre bienvenida para apoyar los programas de ese lugar.

Quienes no pudieron encontrar diferente lugar o mejor dicho, distinto día para nacer, son los cumpleañeros de hoy, nuestros compañeros de trabajo en Noroeste, Ofelia Navarro, quien se encarga de la edición de soft news, entiéndase Gente y Expresión, de Mazatlán y Culiacán, y Héctor Guardado, reportero del área cultural de este rotativo, quien además de hacer una crónica de los eventos, les imprime su opinión, que es toda una lección sobre arte. Así que a ambos les deseamos lo mejor hoy y, sobre todo, les agradecemos que nos aguanten en la redacción con todo y nuestros exabruptos.

Dos damas que también este día lucen manteles largos por otro año que llega a sus vidas son Ana Luisa Sánchez Chávez, a quien siempre admiramos por su don de gente y su agradable trato, que de seguro ya recibió las felicitaciones de su hija, Valeria Pérez, mientras Lupita Aguiluz, igualmente, ya está siendo muy apapachada por sus hijos, Juan Antonio y Julio; su grupo de jugada, Las Chicas del Tiki, así como por sus ex compañeros de trabajo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de donde es jubilada. ¡A celebrar!

Ana Luisa Sánchez

Y en plena celebración de la Temporada Gordon Campbell, este domingo 20 se presentará un espectáculo de música romántica mexicana con el Cuarteto Ventura. La cita es en el Teatro Ángela Peralta a las 12 del día. Los boletos ya están disponibles en la taquilla de ese recinto cultural.

Y en el Centro Cultural Multiversidad, el viernes, a las siete de la noche, la ganadora de la categoría novela del Premio Binacional Valladolid a las Letras, en su edición 15, la mazatleca Leonor Ramírez, estará con su obra Voces en el espejo, que será presentada por Fanny Orrantia y Geovanni Osuna, así que es un evento que no se pueden perder los interesados en la literatura.

Ese mismo día y también a las siete, los interesados en la música podrán disfrutar un concierto de ópera con el tenor Ezequiel Ojeda, con el espectáculo Entre dos mundos, en el patio del Museo de Arte de Mazatlán, acompañado al piano por el maestro José Miguel Rivera, por un costo de 300 pesos. El repertorio constará de arias de ópera, música italiana, además de temas clásicos estadounidenses y españoles, lo que promete ser una velada romántica.

Una tarde llena de originalidad se promete para este domingo, a partir del mediodía, en el Parque Ciudades Hermanas, donde se realizará el Picnic Gótico, con asistencia de la escena oscura local, con personas que gustan del estilo dark, tanto para vestir como para escuchar. La charla y la comida serán el centro de esta convivencia, además de que habrá espacio para quien quiera compartir su música acústicamente, poemas o cuentos cortos y se realizará una rifa de accesorios, por lo que vale la pena asistir para quienes disfrutan de esta expresión y estilo de vida.

Y simplemente a disfrutar la vida, a como venga, aunque tal vez no podamos entender la situación que estamos atravesando, pero es solo una fase, algo pasajero; nada es para siempre. Lo mejor que nos queda por hacer es vivir lo mejor que se pueda sin compararnos con los demás, pues cada quien es único y somos una caja de sorpresas que no sabemos qué puedan contener las demás y aportarnos para enriquecernos, por eso, ante todo, el respeto es la base hacia una mejor manera de vivir.