Mazatlán

Algo Maz

Luis Ángel Gómez en su columna habla sobre la ausencia de las autoridades en el tema de los indigentes y sus comportamientos en las calles del puerto

Luis Ángel Gómez

Luis Ángel Gómez

algo_maz@hotmail.com

La noche del domingo leímos una publicación en Facebook sobre un incidente que se suscitó en un negocio sobre Avenida La Marina, casi esquina con Rafael Buelna, donde un individuo, con rasgos aparentemente esquizofrénicos, golpeó fuertemente a un indigente con muletas y amenazó con matarlo con un arma punzocortante, ante la gente que ahí se encontraba. El personal del establecimiento tuvo que intervenir y alguien marcó al 911, pero tardaron casi 10 minutos en contestar y quien respondió la llamada demostró una nula capacidad de asistencia, pues no supo ubicar el lugar del incidente y careció de habilidad para ofrecer una guía o solución al hecho. Hasta el momento que los testigos se retiraron, nunca se presentó alguna unidad de Seguridad Pública o ambulancia, por lo que las personas que estaban ahí tuvieron que controlar al sujeto agresivo y el herido no pudo recibir atención oportuna. Tanta promoción que se ha hecho al 911 como número de emergencia y cuando se llega a necesitar, la persona a cargo no está capacitada para resolver la emergencia tan delicada, como son y por eso, precisamente, se marca porque la rapidez es factor vital para evitar una desgracia mayor. El otro lado es la situación de este tipo de personas, que mal de sus facultades o indigentes andan libremente por las calles en toda la ciudad, incluyendo áreas céntricas, turísticas y residenciales, que hemos visto cómo los peatones se bajan de la banqueta cuando ven que se acerca alguien con esas características para evitar un desencuentro. Hemos sido testigos de una señora de la tercera edad, que a veces deambula semidesnuda en el área de las colonias Ferrocarrilera y Palos Prietos, que de banqueta a banqueta grita improperios a los transeúntes. Un amigo ya ha sufrido por este tipo de personas que le han roto el parabrisas de su auto en tres ocasiones y nos enteramos que a una compañera de trabajo le ocurrió lo mismo una vez, ambos con sus carros estacionados y les arrojaron una piedra. Tuvieron que pagar la reposición de sus parabrisas, pues a esas personas no se les conocían familiares e imaginamos que, en el caso de tenerlos, por alguna razón viven en las calles, porque como si no los tuvieran. También hemos visto que en paradas de urbanos, a veces, hay gente mal de sus facultades a todas luces, mostrando actitud agresiva, hablando solo y hasta lanzan groserías a quienes están esperando el camión, incluso, hemos visto que se les llegan a acercar manteniendo el tono agresivo, pero hasta ahorita no hemos presenciado siquiera un contacto físico de ellos hacia las personas, pero todo puede pasar y la prueba está en lo del domingo. Esto demuestra la clara urgencia de que Mazatlán requiere instalaciones adecuadas para hacerse cargo de estas personas, un centro psiquiátrico para resguardarlas y darles tratamiento, estén o no en situación de calle, pues de 2017 hasta la fecha, hemos visto que el número de gente con estas características ha ido en aumento y, desde entonces, no hemos sabido que el Ayuntamiento se haga cargo al respecto.

Para continuar haciéndose cargo de proporcionar cuidados paliativos a pacientes en fase terminal de sus enfermedades, Hospice Mazatlán realizará su octavo Baile de los Corazones, para recaudar fondos y continuar su misión. La cita es el sábado 9 de febrero en la Casa Club de El Cid, a las seis y media de la tarde. Además de una cena, habrá subasta silenciosa, rifas y música en vivo para bailar. Este lunes, Adriana Carrillo, directora administrativa de la institución, nos comentó que ya les quedan muy pocos boletos. Hay más informes al 182 1486, para disfrutar una velada ya tradicional en el puerto en algo que, poco a poco, ha ido ganando terreno en una cultura que era nula localmente.

Con el propósito de concientizar sobre la cultura de la preservación de las especies y los mares, el Acuario Mazatlán inaugurará un programa educativo, mañana, en su auditorio Miguel Valadés Lejarza, que han llamado Conociendo mi Acuario, dirigido a alumnos del nivel básico de planteles de escasos recursos. En el arranque de esta actividad participarán alrededor de 30 niños de dos escuelas, que también tendrán la oportunidad de conocer ese lugar, que es un atractivo del puerto, tanto para sus habitantes como foráneos y, además, aprenderán. Aplausos para esta labor que inicia y haya más de estos programas.

Por otra presentación más en el Museo de Arte de Mazatlán, va el tenor Ezequiel Ojeda, quien el viernes 25 estará cantando de nuevo en ese recinto, pero esta vez en un concierto de música vernácula, obviamente que acompañado de mariachi, para interpretar temas románticos, festivos y bravíos del repertorio nacional mexicano. El evento inicia a las siete de la noche, en el patio del lugar y el boleto tiene un valor de 300 pesos. Hay más información al 985 3502. Una velada para disfrutar.

Quienes hoy ya están disfrutando del cariño de su familia y amistades son las mellizas Karla y Andrea Álvarez Centeno, pues otro año llega a sus vidas, así que las demostraciones de afecto les estarán llegando a través de todos los medios, empezando con las felicitaciones de sus papás, Yoly Centeno y Carlos Álvarez. Desde este espacio, deseamos lo mejor para este par de telentosísimas hermanas.

Por cierto, una noche de talento se vivirá exactamente en una semana en Gaia Bistrot, con un tributo a The Beatles, que presentará una banda de jóvenes músicos mazatlecos, Los Cryps, a partir de las siete de la noche del miércoles 30 de enero. Esta agrupación mantiene vivas las canciones emblemáticas del rock and roll de los años de 1950 y 1960, ya los hemos visto en acción y anticipamos una velada para deleitar el oído, ademas del gusto, con las creaciones del chef Gilberto del Toro. Se sugiere hacer reservaciones al 112 2525, donde pueden darle más información para pasar un rato de lo más alegre.

Más que alegre estará Amina Blancarte este sábado, pues celebrará su cumpleaños. Los primeros en felicitarla serán sus hijos, Aminita, Ignacio y Leonardo Juárez Blancarte, así como sus familiares y, por supuesto, su amplio círculo de amistades. Desde aquí, le adelantamos Las mañanitas y que viva un increíble fin de semana.

Este fin de semana, específicamente el domingo, a partir de las seis de la tarde, iniciará en Olas Altas Beach Jam & Toast, en frente de la Escuela Josefa Ortiza de Domínguez, ubicada en ese tradicional paseo, para captar fondos y mantener esa icónica edificación. El evento es organizado por la Asociación Barrio Olas Altas Beach y contará con un concierto a cargo de tres agrupaciones musicales y habrá aperitivos, postres y más delicias de la cocina de Gustavo Gama Olmos. La cooperación es de 500 pesos y los informes están en el correo info@olasaltasbeach.com y en la página de Facebook, Olas Altas Beach. Apoyemos a mantener testimonios arquitectónicos que embellecen la ciudad.

Para dar testimonio de toda una época del diseño en el vestuario de la realeza del Carnaval de Mazatlán, el viernes 25 se hará un homenaje a Delia León, en el Centro Cultural Multiversidad, cuyo presentador será otra piedra angular de la máxima fiesta en su etapa moderna, Raúl Rico, a partir de las siete de la noche, en las instalaciones de ese lugar, en 21 de Marzo 35, a un costado del Palacio Municipal. Aseguramos que será un evento lleno de anécdotas y contenido para la historia carnestolenda.

Para la historia queda el acontecimiento en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrido este viernes pasado, con la fuga de combustible que terminó en tragedia y ha originado opiniones encontradas, que cada quien justifica sin llegar a un consenso, pero de todas maneras pensamos que ha enlutado a una población entera y también a México, pues más que nada es la consecuencia de una acción, en la que no es de dudar que hubo irresponsabilidad por la falta de una premisa básica: no apropiarse de lo ajeno, sin importar las razones de quienes estuvieron llenando sus recipientes de combustible. A ver en qué concluye este hecho que tiene demasiadas aristas y nos pone a todos a pensar muchas cosas.